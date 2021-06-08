Ориентирование в окружающей обстановке

Доброе утро!

Россия на веки вечные запретила въезд девяти канадским чиновником. Зато выезду “нежелательных” никто не препятствует:

Вслед за Дмитрием Гудковым из России уехали липецкий депутат Олег Хомутинников и бывший председатель “Открытой России” Александр Соловьев.

Навального вернули в ИК-2 в Покрове из владимирской тюремной больницы.

17 сентября, день вторжения Красной Армии в Польшу в 1939 году, объявлен в Беларуси “Днем народного единства”.

Бухгалтер олимпийского комитета Японии покончил с собой.

За границу или в подполье

Суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей оппозиционного политика Дмитрия Гудкова за участие в январской акции в поддержку Навального. Это произошло через сутки после того, как Гудков уехал из России. В большом интервью он объясняет причины отъезда: указание избавиться от Гудкова поступило “с самого верха”, ему намекали, что в противном случае начнутся репрессии против всех родственников.

Вслед за Гудковым из России уехал депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников, ранее входивший в федеральный совет "Открытой России": осенью он собирался баллотироваться и в Госдуму, и в облсовет, но ему пригрозили уголовным делом. В интервью он объясняет свое решение так: “Власть контролирует все общественные и политические организации в стране. А те, которые не контролирует, признает экстремистскими. У оппозиции нет никаких вариантов, кроме как уходить в подполье”.

Бывший председатель движения "Открытая Россия" Александр Соловьев тоже уехал за границу. Ранее его у него дома прошел обыск – по тому же делу, что и у Дмитрия Гудкова (одно время Соловьев работал помощником Гудкова).

В отношении сидящего в СИЗО бывшего директора “Открытой России” Андрея Пивоварова возбуждено административное дело из-за того, что он не внес в реестр “иностранных агентов” данные о созданной им организации “Открытый Петербург” (это 300 тысяч рублей штрафа). Организация в данный момент ликвидируется.

Суд в Москве продлил сразу на полгода меру пресечения по “санитарному делу” Любови Соболь и Олегу Навальному: им запрещено выходить из дома с восьми вечера до шести утра и общаться с другими обвиняемыми. Использование средств связи тоже ограничено.

Алексея Навального перевели из тюремной больницы в его старую колонию в Покрове. Он отказался от двух исков к этой колонии, потому что Библию, Коран и даже последний роман Сорокина ему выдали, а из газет больше ничего не вырезают.

Заместитель главного редактора “Эха Москвы в Петербурге” Арсений Веснин получил вызов в Следственный комитет (и – по неформальным каналам – известие о том, что как только он вернется в город из отпуска, в отношении него возбудят уголовное дело о клевете). Органы обиделись на Веснина за публикацию о том, что в 33-м отделении полиции полицейские съели переданную задержанным еду из Макдональдса.

В Петербурге разогнали Мастерскую гражданского театра. Просто сорвали мероприятие, изъяли весь реквизит, задержали участников, а потом отпустили их без протоколов. Из бесед с полицейскими задержанные поняли, что те ищут какую-нибудь “нежелательную организацию”, с которой деятельность театра можно было бы связать.

И лучше не будет

Депутат Василий Пискарев из комиссии Госдумы по "иностранному вмешательству" предложил отслеживать все денежные переводы в Россию (гражданам, НКО и юрлицам) из некоего закрытого списка стран, а также контролировать источники доходов и траты НКО. Такие поправки он внес ко второму чтению законопроекта о "нежелательных" организациях. Сегодня Госдума одобрит этот законопроект во втором чтении, а на сайте Госдумы уже висит позитивное заключение правового комитета к третьему чтению: “замечаний правового, юридико-технического и лингвистического характера” у комитета заранее не имеется.

19 июня состоится предвыборный съезд “Единой России”: федеральный список партии, похоже, возглавит Дмитрий Медведев (но он будет в нем не один), а региональные – действующие губернаторы. Говорят, что перед всеми регионами поставят цель: не менее 45% у “Единой России”.

Но главное, что утвержден порядок доставления нетрезвых граждан в вытрезвители. В нем указано, что с улиц можно забирать только "утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке". Но как будет оцениваться “способность ориентироваться”? Вот, скажем, Илья Яшин, подавший иск к Роскомнадзору в связи с замедлением Twitter, уже утратил способность ориентироваться в окружающей обстановке или еще нет?

Российская уголовщина

В Москве присяжные оправдали сына экс-премьера Дагестана по делу об убийстве студентки МГИМО из Казахстана.

Более 50 известных в Азербайджане деятелей, в том числе депутаты парламента, обратились с открытым письмом к Путину, в котором протестуют против освобождения из-под стражи автоинспектора, “непроизвольно” застрелившего 19-летнего Векила Абдуллаева. Они усматривают в этом не только укрывательство и одобрение преступления, но и признаки ксенофобии. Тем временем приятелям “непроизвольно застреленного” готовятся предъявить новые уголовные обвинения – в хулиганстве и грабеже.

Саратовский заключенный рассказал о пытках в тюремной туберкулезной больнице. Жестокое избиение и изнасилование шваброй последовали после того, как он пожаловался руководству на “червяков в рыбе”.

Осужденные по делу Голунова полицейские обжаловали приговор.

В Беларуси и вокруг нее

Власти Беларуси учредили в стране новый праздник – 17 сентября, День народного единства. В этот день в 1939 году Красная Армия без объявления войны перешла границу Польши, которая вела войну с гитлеровской Германией. Пожалуй, пора отмечать и день подписания пакта Молотова – Риббентропа.

Продолжаются протесты на границах Беларуси с Польшей и Литвой. Участники планируют перекрыть трассы, если Евросоюз не введет санкции против Лукашенко.

Киевский национальный университет лишил Лукашенко звания почетного доктора. Для этого ученому совету пришлось разработать специальный механизм и внести изменения в порядок предоставления звания.

Владелец “Уралхима”, российский бизнесмен Дмитрий Мазепин заявил, что никогда не финансировал белорусский Telegram-канал Nexta. Сделать это ему пришлось из-за сказанных в “интервью” Романа Протасевича слов о том, что деньги приходили от “российского бизнесмена, конкурента Гуцериева с Урала” (кто такой Мазепин, смотрите здесь). Зачем белорусским пропагандистам понадобился этот пассаж в “интервью” Протасевича, здесь объясняет экономист Владислав Иноземцев (это связано с устройством рынка калийных удобрений). Россия, со своей стороны, закрывать вопрос не собирается: Песков потребовал, чтобы Беларусь объяснила, о ком шла речь, а пресс-секретарь Лукашенко в ответ пообещала “много чего интересного, но позже”.

Что касается “интервью” Протасевича в целом, то здесь его интересно комментирует бывший пленный “ДНР” Станислав Асеев, которому в свое время тоже приходилось давать “признательное интервью” телеканалу “Россия – 24”.

Украинское

ФСБ выслала из России гражданина Украины Алексея Семеняку, который якобы сотрудничал со Службой безопасности Украины. Он работает директором по внешним связям интернет-регистратора RIPE NCC в Восточной Европе и Средней Азии. При этом Александра Януковича – сына беглого президента Украины, который ведет в Петербурге масштабный бизнес, – в Украину никто высылать не собирается, хотя там против него возбуждено уголовное дело.

В Нидерландах начались судебные заседания по существу дела о крушении малайзийского "Боинга" MH17. Вот хроника расследования.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью американскому изданию Axios, что хотел бы встретиться с Джо Байденом до российско-американского саммита, который должен пройти 16 июня в Женеве. Его беспокоит отказ США от санкций против оператора “Северного потока – 2”. Почти сразу после публикации интервью между Байденом и Зеленским состоялся телефонный разговор, в ходе которого Байден пригласил Зеленского в Вашингтон этим летом.

Вокруг света

Жена Орхана Инанды, основателя сети частных лицеев "Сапат", который пропал на прошлой неделе в Бишкеке, утверждает, что ее мужа удерживают в посольстве Турции в Бишкеке и вынуждают отказаться от гражданства Кыргызстана: если он это сделает, его вывезут на родину в Турцию, где будут судить. Турция считает основателем этой сети лицеев турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, главного врага действующего президента Турции Реджепа Эрдогана.

Властям США удалось вернуть часть криптовалюты, которая была выплачена в качестве выкупа группе хакеров, атаковавших компьютерные сети компании Colonial Pipeline.

Франция оштрафовала Google на 220 млн евро за монополию в онлайн-рекламе.

МАГАТЭ подозревает Северную Корею в производстве плутония.

Бухгалтер олимпийского комитета Японии покончил с собой. Связано ли это с Олимпиадой, не ясно.

В Мюнхене умер последний из советских солдат, освобождавших Освенцим. Давиду Душману было 98 лет. После войны он сделал успешную спортивную карьеру (занимался фехтованием на шпагах).

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова вырос – до 9163. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 136 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 124 117 человек (+330 за сутки). Правда, российский министр здравоохранения уверяет, что в большинстве регионов смертность упала до доковидного уровня.

Не понятно, зачем тогда российские власти грозят туроператорам отменой грузопассажирских перевозок в страны, с которыми у России нет регулярного сообщения (например, в Кипр или Тунис, где российских туристов принимать готовы). Еще непонятнее заявления об организации “вакционных туров” для иностранцев за полторы-две тысячи долларов без учета стоимости перелета: дефицит вакцин (бесплатных для граждан), кажется, уже в значительной мере преодолен.

Шесть ссылок

Утопии. Эссе Григория Ревзина о Роберте Оуэне и его “Деревне единства и сотрудничества”. Или рассказ о путешествии американского драматурга Софи Тредуэлл в Москву в 1933 году (приехала она с симпатиями, уехала в ужасе).

Эссе Григория Ревзина о Роберте Оуэне и его “Деревне единства и сотрудничества”. Или рассказ о путешествии американского драматурга Софи Тредуэлл в Москву в 1933 году (приехала она с симпатиями, уехала в ужасе). Вокруг книг. Краткая история читателя. Или проблема непереводимости в истории перевода.

Краткая история читателя. Или проблема непереводимости в истории перевода. Города. Отрывок из книги “Дарвин в городе” (изд-во ЭКСМО) биолога и профессора Лейденского университета Менно Схилтхёйзена о том, как эволюция работает в городских джунглях. Или фрагмент из исследования географа Роберта Аргенбрайта “Москва строящаяся. Градостроительство, протесты градозащитников и гражданское общество” (изд-во Academic Studies Press) – о нереализованном проекте реконструкции Пушкинской площади и результатах градостроительной политики Лужкова.

Отрывок из книги “Дарвин в городе” (изд-во ЭКСМО) биолога и профессора Лейденского университета Менно Схилтхёйзена о том, как эволюция работает в городских джунглях. Или фрагмент из исследования географа Роберта Аргенбрайта “Москва строящаяся. Градостроительство, протесты градозащитников и гражданское общество” (изд-во Academic Studies Press) – о нереализованном проекте реконструкции Пушкинской площади и результатах градостроительной политики Лужкова. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок