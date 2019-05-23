Рост социального оптимизма

Доброе утро!

Начались выборы в Европарламент – сегодня голосование проходит в Нидерландах и Великобритании, хотя правящей там партии явно не до выборов: в кабинете Терезы Мэй произошла 36-я по счету отставка. Прочие новости:

Верховная Рада Украины не стала рассматривать предложенную Зеленским избирательную реформу.

По данным опроса ВЦИОМ, 74% жителей Екатеринбурга выступают против строительства церкви в сквере. Губернатор Свердловской области назвал вопрос закрытым.

Ближайший соратник Навального Леонид Волков арестован на 20 суток за организацию митинга против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года.

“Проект” нашел на Рублевке еще одну резиденцию Путина, The Insider – роскошные квартиры в Москве у родственников главы аннексированного Крыма.

Опрос решен

Государственная социологическая компания ВЦИОМ опубликовала результаты опроса, согласно которому 74% жителей Екатеринбурга не хотят, чтобы в сквере у театра драмы построили церковь. За ее строительство на территории сквера высказались лишь 10% екатеринбуржцев. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в своем инстаграме, что конфликт исчерпан, церковь будут строить где-нибудь в другом месте. В Москве, однако, задержали активистку Лилию Осипову, предположительно участвовавшую в акции “Извинись за Екб” у московской резиденции патриарха Кирилла.

Аресты, штрафы и прочее такое

Суд арестовал на 20 суток ближайшего соратника Навального Леонида Волкова: его признали виновным в нарушении установленного порядка проведения митинга 9 сентября 2018 года. Волкова также осудили за то, что он якобы вдохновил неизвестных поцарапать машину.

Романа Удота из движения по защите прав избирателей "Голос" отправили под домашний арест. Его обвиняют в угрозе убийством журналистке НТВ.

В Тюмени на 15 тысяч рублей оштрафовали автора блога про автомобильные аудиосистемы за то, что он устроил встречу со своими подписчиками на парковке.

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун прекратил голодовку в СИЗО. Она длилась сто дней. Шестуна арестовали в прошлом году после бурных “мусорных протестов” в районе.

Посетитель фестиваля Hip-Hop Mayday потребовал завести дело на полицейского, избившего его дубинкой. Вот здесь его рассказ о полицейской облаве на первомайском концерте.

Три дня президента Зеленского

Верховная Рада Украины не внесла в повестку дня законопроект Владимира Зеленского об изменении избирательного законодательства. Зеленский предлагал отказаться от выборов по одномандатным округам и снизить проходной барьер для партий. Что теперь будет с предстоящими выборами в украинский парламент, объясняется здесь.

Здесь – обзор новых назначений Зеленского, здесь – толковый разбор того, что новый президент Украины успел сделать за три дня.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к Зеленскому с просьбой вернуть украинское гражданство.

Из жизни российских медиа

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открестилась от истории с увольнением журналистов “Коммерсанта”. Говорит, что не ее это стиль. “Репортеры без границ” назвали случившееся “жестоким ударом по российской журналистике”.

История с претензиями Роскомнадзора к новосибирскому сайту “Тайга.инфо” по поводу мата в виде звездочек развития пока не получила, но вот хороший разговор с главредом издания о ситуации в региональной прессе.

Журнал The New Times обратился в Европейский суд по правам человека после того, как Верховный суд отклонил жалобу на штраф в 22,2 млн рублей, назначенный изданию в октябре прошлого года.

Будни высшего российского чиновничества

В Кремле определились с показателями, по которым будут оценивать эффективность работы сотрудников внутриполитического управления администрации президента (KPI): среди них снижение уровня протестного потенциала, повышение доли патриотически настроенной молодежи и рост уровня социального оптимизма.

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации двух убийств, в связи с тем, что он вовремя не подал декларацию о доходах.

Журналисты издания "Проект" нашли в поселке “Горки-10” под Москвой дачу за два миллиарда рублей. Ее охраняет ФСО, она принадлежит офшору, связанному с компаниями друзей Путина Юрия Ковальчука и Геннадия Тимченко.

Издание The Insider опубликовало расследование о том, как глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов стремительно богатеет. Вернее, стремительно богатеют его жена и теща.

Гендерное равенство и права меньшинств

Гимназия №4 в Перми установила для поступающих девочек более высокий проходной бал, чем для мальчиков. Директор гимназии объяснила это тем, что мальчики учатся хуже, чем девочки, однако потом они становятся лидерами и "управляют страной". Вот тут любопытный рассказ о мужчинах, которые борются против дискриминации себя любимых и обличают “лживую женскую сущность” – тяжелая у них доля.

В Москве снова не разрешили гей-парад (хотя есть решение ЕСПЧ, что запрещать его незаконно). Но если вспомнить про KPI в президентской администрации, то все логично. Гей-парады росту “социального оптимизма” точно не поспособствуют: по данным “Левада-Центра”, россияне со страхом относятся к соседям-сектантам и гей-парам. Для поддержки “сектантов”, то есть религиозных меньшинств, в Петербурге создан отдельный правозащитный проект “Без свидетелей”.

Шесть ссылок

Наука. Рассказ об устройстве человеческого зрения и роли, которую в этом процессе играет мозг. Плюс отрывок из книжки Михаила Шифрина “100 рассказов из истории медицины “ (изд-во Альпина Паблишер) – о докторе Федоре Гаазе (1780–1853). Или вот еще разговор с урбанисткой Ксенией Майоровой об акустической экологии, то есть о попытках упорядочивания хаотичной звуковой среды большого города.

Жидовствующие и юродствующие. Филолог Александр Грищенко рассказывает о евреях Золотой Орды и иудео-тюркских влияниях, которые прослеживаются в тексте церковно-славянской Библии. Или очаровательное собрание афоризмов художника-нонконформиста Иосифа Гинзбурга (1938–2016) с реакцией на них маститых советских писателей (ужасно забавно).

Захватывающий шпионский детектив по материалам украинских архивов КГБ: история о том, как инженер киевского завода сливал советские военные секреты Северной Корее в обмен на женьшеневую водку (с предательством, слежкой и подзабытыми уже советскими реалиями).

Искренне Ваши,

Семь Сорок