Рост социального оптимизма

Доброе утро!
Начались выборы в Европарламент – сегодня голосование проходит в Нидерландах и Великобритании, хотя правящей там партии явно не до выборов: в кабинете Терезы Мэй произошла 36-я по счету отставка. Прочие новости:
- Верховная Рада Украины не стала рассматривать предложенную Зеленским избирательную реформу.
- По данным опроса ВЦИОМ, 74% жителей Екатеринбурга выступают против строительства церкви в сквере. Губернатор Свердловской области назвал вопрос закрытым.
- Ближайший соратник Навального Леонид Волков арестован на 20 суток за организацию митинга против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года.
- “Проект” нашел на Рублевке еще одну резиденцию Путина, The Insider – роскошные квартиры в Москве у родственников главы аннексированного Крыма.
Опрос решен
Государственная социологическая компания ВЦИОМ опубликовала результаты опроса, согласно которому 74% жителей Екатеринбурга не хотят, чтобы в сквере у театра драмы построили церковь. За ее строительство на территории сквера высказались лишь 10% екатеринбуржцев. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в своем инстаграме, что конфликт исчерпан, церковь будут строить где-нибудь в другом месте. В Москве, однако, задержали активистку Лилию Осипову, предположительно участвовавшую в акции “Извинись за Екб” у московской резиденции патриарха Кирилла.
Аресты, штрафы и прочее такое
- Суд арестовал на 20 суток ближайшего соратника Навального Леонида Волкова: его признали виновным в нарушении установленного порядка проведения митинга 9 сентября 2018 года. Волкова также осудили за то, что он якобы вдохновил неизвестных поцарапать машину.
- Романа Удота из движения по защите прав избирателей "Голос" отправили под домашний арест. Его обвиняют в угрозе убийством журналистке НТВ.
- В Тюмени на 15 тысяч рублей оштрафовали автора блога про автомобильные аудиосистемы за то, что он устроил встречу со своими подписчиками на парковке.
- Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун прекратил голодовку в СИЗО. Она длилась сто дней. Шестуна арестовали в прошлом году после бурных “мусорных протестов” в районе.
- Посетитель фестиваля Hip-Hop Mayday потребовал завести дело на полицейского, избившего его дубинкой. Вот здесь его рассказ о полицейской облаве на первомайском концерте.
Три дня президента Зеленского
Верховная Рада Украины не внесла в повестку дня законопроект Владимира Зеленского об изменении избирательного законодательства. Зеленский предлагал отказаться от выборов по одномандатным округам и снизить проходной барьер для партий. Что теперь будет с предстоящими выборами в украинский парламент, объясняется здесь.
Здесь – обзор новых назначений Зеленского, здесь – толковый разбор того, что новый президент Украины успел сделать за три дня.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к Зеленскому с просьбой вернуть украинское гражданство.
Из жизни российских медиа
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открестилась от истории с увольнением журналистов “Коммерсанта”. Говорит, что не ее это стиль. “Репортеры без границ” назвали случившееся “жестоким ударом по российской журналистике”.
- История с претензиями Роскомнадзора к новосибирскому сайту “Тайга.инфо” по поводу мата в виде звездочек развития пока не получила, но вот хороший разговор с главредом издания о ситуации в региональной прессе.
- Журнал The New Times обратился в Европейский суд по правам человека после того, как Верховный суд отклонил жалобу на штраф в 22,2 млн рублей, назначенный изданию в октябре прошлого года.
Будни высшего российского чиновничества
- В Кремле определились с показателями, по которым будут оценивать эффективность работы сотрудников внутриполитического управления администрации президента (KPI): среди них снижение уровня протестного потенциала, повышение доли патриотически настроенной молодежи и рост уровня социального оптимизма.
- Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации двух убийств, в связи с тем, что он вовремя не подал декларацию о доходах.
- Журналисты издания "Проект" нашли в поселке “Горки-10” под Москвой дачу за два миллиарда рублей. Ее охраняет ФСО, она принадлежит офшору, связанному с компаниями друзей Путина Юрия Ковальчука и Геннадия Тимченко.
- Издание The Insider опубликовало расследование о том, как глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов стремительно богатеет. Вернее, стремительно богатеют его жена и теща.
Гендерное равенство и права меньшинств
- Гимназия №4 в Перми установила для поступающих девочек более высокий проходной бал, чем для мальчиков. Директор гимназии объяснила это тем, что мальчики учатся хуже, чем девочки, однако потом они становятся лидерами и "управляют страной". Вот тут любопытный рассказ о мужчинах, которые борются против дискриминации себя любимых и обличают “лживую женскую сущность” – тяжелая у них доля.
- В Москве снова не разрешили гей-парад (хотя есть решение ЕСПЧ, что запрещать его незаконно). Но если вспомнить про KPI в президентской администрации, то все логично. Гей-парады росту “социального оптимизма” точно не поспособствуют: по данным “Левада-Центра”, россияне со страхом относятся к соседям-сектантам и гей-парам. Для поддержки “сектантов”, то есть религиозных меньшинств, в Петербурге создан отдельный правозащитный проект “Без свидетелей”.
Шесть ссылок
- Наука. Рассказ об устройстве человеческого зрения и роли, которую в этом процессе играет мозг. Плюс отрывок из книжки Михаила Шифрина “100 рассказов из истории медицины “ (изд-во Альпина Паблишер) – о докторе Федоре Гаазе (1780–1853). Или вот еще разговор с урбанисткой Ксенией Майоровой об акустической экологии, то есть о попытках упорядочивания хаотичной звуковой среды большого города.
- Жидовствующие и юродствующие. Филолог Александр Грищенко рассказывает о евреях Золотой Орды и иудео-тюркских влияниях, которые прослеживаются в тексте церковно-славянской Библии. Или очаровательное собрание афоризмов художника-нонконформиста Иосифа Гинзбурга (1938–2016) с реакцией на них маститых советских писателей (ужасно забавно).
- Захватывающий шпионский детектив по материалам украинских архивов КГБ: история о том, как инженер киевского завода сливал советские военные секреты Северной Корее в обмен на женьшеневую водку (с предательством, слежкой и подзабытыми уже советскими реалиями).
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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