Общество плохого спектакля

Доброе утро!

Ну вот, поправки в российскую Конституцию “всенародно одобрили”, и сегодня на бывшие избирательные участки (их ведь часто размещают в школах) придут выпускники – сдавать ЕГЭ по русскому языку. Даже странно, что в этой атмосфере карнавала им всем не поставили автоматом максимальный балл:

После обработки 95% протоколов процент поддержавших поправки российских избирателей вырос до 78 с хвостиком. Сегодня объявят окончательные цифры.

Акции против обнуления путинских сроков в Москве и Петербурге были немногочисленными.

Губернатор Петербурга Беглов объяснил действие полицейского, сломавшего руку журналисту Давиду Френкелю, тем, что “многие устали”.

В Беларуси блогеру Тихановскому дали еще 15 суток ареста – его жена пытается зарегистрироваться кандидатом в президенты.

Успешно обнулился

ЦИК России начал оглашать результаты подсчета голосов еще до того, как в России закрылись последние участки по проведению беспрецедентного семидневного голосования. После обработки 95% протоколов результаты превзошли все спущенные сверху ключевые показатели эффективности: за обновленную Конституцию проголосовали 78,04% изибрателей, против – 21,15%, явка составила 65%. За Конституцию, гарантом которой Путин выступал предыдущие 20 лет, так дружно не голосовали. Сегодня Элла Памфилова объявит предварительные окончательные результаты – возможно, процент одобрения еще подрастет.

Единственным российским регионом, проголосовавшим против поправок, оказался Ненецкий автономный округ (не потому ли его так хотели присоединить к Архангельской области?). Надежды подавала и республика Коми: после обработки 5,2% протоколов против поправок там были 68,88%, но потом вдруг резко 66% стали за: “Была такая информация, она теперь ушла. Появилась новая”, – объяснил аномалию замглавы ЦИК. В Москве имеются участки, на которых победили противники поправок, но это может иметь лишь символическое значение.

Оппозиционный активист Дмитрий Гудков, проводивший опросы на выходе с участков, уверен, что по меньшей мере Москва и Петербург проголосовали против поправок, к этому же выводу склоняет и вот этот репортаж-опрос. Но такие вещи даже и символического значения иметь не могут.

Акции против обнуления в Москве и Петербурге много людей не собрали, но в Петербурге все равно не обошлось без задержаний и слежки за активистами.

Днем полиция задержала участников акции-оммажа на Красной площади: люди легли на брусчатку, образовав своими телами год завершения президентских полномочий Путина, 2036. В 1991 году Анатолий Осмоловский с соавторами выкладывали перед мавзолеем слово из трех букв в знак протеста против закона “О нравственности” – тогда помогло.

Недостоверная проповедь

Не прописанное ни в одном из российских законов “всенародное голосование” породило повсеместные сравнения происходящего со спектаклем, и, по мнению издателя и филолога Ирины Прохоровой, шоу получилось неубедительным.

Во-первых, из-за многочисленных нарушений, которые даже и нарушениями не являются, потому что голосование не регулируется избирательным законодательством (здесь перечислены основные):

ограничение в правах членов УИКов (в Химках члена УИКа подловили по дороге на участок, насильно запихнули в машину и полчаса возили по городу);

(в Химках члена УИКа подловили по дороге на участок, насильно запихнули в машину и полчаса возили по городу); фактическое устранение независимых наблюдателей (движение “Голос”, многие годы занимавшееся подготовкой наблюдателей, объявлено “токсичным”, среди приглашенных иностранных наблюдателей были исключительно “друзья Путина” и представители ультраправых европейских партий и движений);

(движение “Голос”, многие годы занимавшееся подготовкой наблюдателей, объявлено “токсичным”, среди приглашенных иностранных наблюдателей были исключительно “друзья Путина” и представители ультраправых европейских партий и движений); подкуп избирателей (на одном из участков в подмосковном Лыткарино некоторым участникам голосования выдавали по тысяче рублей; все, у кого есть дети до 16 лет, в день голосования получили по 10 тысяч прямо на счет);

(на одном из участков в подмосковном Лыткарино некоторым участникам голосования выдавали по тысяче рублей; все, у кого есть дети до 16 лет, в день голосования получили по 10 тысяч прямо на счет); массовое принуждение к голосованию по месту работы, выезды урн прямо на предприятия и разнообразные системы отчета о проделанном голосовании (помимо системы votely.ru, которая, говорят, сработала не очень, отчеты собирались прямо в соцсетях по очень странным тегам).

Во-вторых, из-за самого “пакетного” характера голосования: социолог Анастасия Никольская, помогавшая проводить опрос группе Белановского, рассказывает, что люди, положительно относящиеся к поправкам, потому что, например, они защищают от “скверны гей-браков” и т.д., не осознавали, что в то же время одобряют и обнуление путинских сроков. Главред Carnegie.ru Александр Баунов сравнивает “пакетное голосование” с советским продуктовым набором, где есть дефицитный продукт и пять никому не нужных: дефицитный продукт у каждого избирателя свой, а обнуление идет в нагрузку.

В-третьих, из-за необъяснимых действий причастных к организации процесса:

Комментируя действия полицейского, который прямо на участке сломал руку журналисту Давиду Френкелю, губернатор Петербурга сказал, что “многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой”, другие чиновники напирали на то, что Френкель конфликтовал, а один неназванный сотрудник администрации города сказал, что журналист специально пришел на участок со сломанной рукой. Газета "Комсомольская правда" и телеканал "Царьград" опубликовали фейковую переписку Френкеля, в которой он приглашает своего собеседника поснимать, как его будут бить. Адвокат Френкеля требует завести уголовное дело, уполномоченная по правам человека Москалькова попросила главу Следственного комитета Бастрыкина разобраться.

В Саранске вброс бюллетеней в урну был продемонстрирован прямо в телерепортаже о голосовании;

После того, как мэр Якутска проголосовала против поправок, в соцсетях стали распространять отфотошопленную фотографию, на которой она голосует за.

Генпрокуратура потребовала удалить с ютьюба проповедь схииугмена Сергия (Романова), в которой он призывал бойкотировать голосование о поправках в Конституцию. Это-то ладно – важно, почему надо удалить: потому что проповедь “недостоверная”.

Тем временем коронавирус

По официальным данным на утро среды, в России обнаружено 6556 новых случая Covid-19. За сутки умерли 216 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро среды 9536, за день в Москве скончались еще 39 человек.

Высока вероятность, что эти данные не отражают реальной картины – почему, здесь объясняют специалисты. По их словам, общероссийский “выход на плато” был обеспечен прекращением учета бессимптомных носителей вируса, прекращением тестирования и просто рисованием нужных цифр. Неучтенных до сих пор жертв эпидемии, вероятно, запишут во “вторую волну” – не зря же Кремль ее заранее анонсировал. В Москве второй волны не будет – Собянин сказал. Да и Путин голосовал без маски и без перчаток.

Общее число случаев Covid-19 в мире уверенно приближается к 11 миллионам, тройка лидеров не меняется: США, Бразилия, Россия. Власти США скупили почти весь объем препарата ремдесивир, который будет произведен в ближайшие три месяца; в Швеции создана комиссия, которая оценит реакцию властей на эпидемию; в Украине вводят штрафы за неношение масок; в Казахстане собираются вернуть жесткие меры ограничения на две недели; в столице Кыргыстана их уже ужесточили.

Российская повседневность

Следственный комитет объяснил обыск без санкции суда у издателя “Медиазоны” Петра Верзилова тем, что у него "много сторонников, негативно относящихся к власти".

Суд в Петербурге назначил 50 часов исправительных работ активисту Александру Яшину за баннер "Царей в 1917 обнулили", который неизвестные (Яшин говорит, что это был не он) вывесили напротив Конституционного суда на ограде Медного всадника.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства будет изучать – “для принятия возможных мер реагирования” – публикацию “Медузы” со смешными твитами про обращение Путина к россиянам на фоне памятника советскому солдату, напомнившему многим дементора (хотя “меры реагирования” на дементора у Роулинг, в общем, описаны).

Следственный комитет Норильска возбудил уголовное дело о сбросе производственных отходов в реку Хараелах.

Все остальное

В Беларуси блогеру Сергею Тихановскому, жена которого пытается зарегистрироваться кандидатом на президентских выборах, потому что сам Тихановский арестован, дали еще 15 суток ареста за неподчинение законным требованиям милиции.

Суд в Киеве не смог принять решение о применении меры пресечения к экс-президенту Петру Порошенко, заседание продолжится 8 июля. Порошенко обвиняют в склонении чиновников к незаконным действиям при назначении первого заместителя главы СБУ – это первое из более чем двадцати дел против Порошенко, которое дошло до суда.

В Гонконге, где 1 июля вступил в силу новый закон о национальной безопасности, задержаны свыше 180 участников протестных акций.

В Сенат США внесен законопроект о санкциях в отношении Путина и Шойгу – в связи с публикациями о сговоре российского ГРУ с афганскими талибами.

Шесть ссылок

История в документах. Статья Эллы Сагинадзе “Манифест 17 октября 1905 года и С.Ю. Витте в сатирической графике первой русской революции” – карикатуры про первую российскую конституцию, с комментариями, очень злободневно. Или фрагмент из судебной хроники XVI века “Ведьмы из Варбойс” (перевод вышел в “Лимбус Пресс”), тоже довольно актуально – в этом отрывке на костер отправили целую семью.

Статья Эллы Сагинадзе “Манифест 17 октября 1905 года и С.Ю. Витте в сатирической графике первой русской революции” – карикатуры про первую российскую конституцию, с комментариями, очень злободневно. Или фрагмент из судебной хроники XVI века “Ведьмы из Варбойс” (перевод вышел в “Лимбус Пресс”), тоже довольно актуально – в этом отрывке на костер отправили целую семью. Литературное. Разговор с Ильей Данишевским, куратором проекта “Центрифуга”, издающим современную русскую поэзию, – об этой самой поэзии и ее маргинальном положении в нынешней жизни. Или отрывок из книги польского писателя и переводчика Адама Водницкого (1930–2020) “Анамнезы”, в котором рассказывается о скульпторе Августе Замойском и разных связанных с ним тайнах.

Разговор с Ильей Данишевским, куратором проекта “Центрифуга”, издающим современную русскую поэзию, – об этой самой поэзии и ее маргинальном положении в нынешней жизни. Или отрывок из книги польского писателя и переводчика Адама Водницкого (1930–2020) “Анамнезы”, в котором рассказывается о скульпторе Августе Замойском и разных связанных с ним тайнах. Околонаучное. Фрагмент из книги Сергея Язева “Вселенная. Путешествие во времени и пространстве” (изд-во “Питер”) – о становлении астрофизики как науки. Или разговор с генетиком Джо Дэвисом, который вписывает статьи из “Википедии” в геном яблока, чтобы создать древо познания, но так и не может решить, ученый он или художник.

Искренне Ваши,

Семь Сорок