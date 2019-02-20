Субъективные доводы сторонника оппонента руководству

Доброе утро!

В России наконец-то произошла технологическая революция: посадочные талоны на самолет можно теперь не распечатывать, а показывать автомату прямо с телефона. Зато в российской армии пользоваться телефонами окончательно запретили (и рассказывать журналистам о службе – тоже). В остальном так:

Сегодня Путин выступит с очередным посланием к Федеральному собранию.

Глава Евросовета Дональд Туск выступил в Верховной Раде Украины на украинском языке и заверил Киев, что Европа с ним солидарна.

Danske Bank уходит из России и стран Балтии после скандала с отмыванием денег.

В Эльзасе осквернили еврейское кладбище. В ответ в Париже и других городах Франции прошли акции против антисемитизма.

Берни Сандерс объявил об участии в выборах президента США. На прошлых выборах он проиграл демократическую номинацию Хиллари Клинтон.

Россия непригодная

Пять крупных бизнес-ассоциаций направили письмо главе российского Следственного комитета с просьбой перевести основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест. Билл Браудер, основатель фонда Hermitage Capital, тоже некогда инвестировавшего в Россию, назвал страну непригодной для инвестиций и добавил, что арест Калви не мог произойти без ведома Путина (полную версию его интервью читайте здесь).

Об уходе из России и стран Балтии объявил Danske Bank – на фоне расследования об отмывании денег через его эстонское подразделение.

И даже норвежское издание The Barents Observer, имеющее русскую версию, заблокировал Роскомнадзор – после того, как с сайта отказались удалить текст про саама по фамилии Эрикссон, в котором тот рассказывает о попытках самоубийства из-за своей гомосексуальности. Сайт заблокировали за “пропаганду суицида”, хотя Эрикссон теперь работает в НКО, помогающей людям справиться с суицидальными порывами.

Россия освобождающаяся

На свободу вышел отставной полковник ГРУ Владимир Квачков – в 2010 году его осудили за якобы подготовку вооруженного мятежа, а потом накинули еще полтора года за видеообращение из колонии.

Прокуратура Барнаула извинилась перед Марией Мотузной, на которую завели уголовное дело об экстремизме за мемы в ВК.

Рабочего с Урала, создавшего на заводе профсоюз и устроившего пикет на Красной площади, руководство предприятия намерено освободить от работы. За опоздание и производственный брак.

Россия электоральная

В администрации Путина согласились снизить "муниципальный фильтр" – до 5% максимум (сейчас закон устанавливает его в пределах 5-10%). Тут оценка значимости этого “достижения”.

В подмосковном городе Рошаль прорвало трубу и затопило горизбирком. Случайным образом это произошло через три дня после публикации статьи о многократном завышении явки на всех избирательных участках города.

Россия правосудная

В Красноярске появился отличный шаблон для отказа в возбуждении уголовного дела о насилии со стороны полицейских на митингах. В письме, который получил координатор местного штаба Навального говорится следующее: “Доводы Маркелова Д.А. не нашли объективного подтверждения, так как Маркелов Д.А. является сторонником Навального А.А., который, как известно, является оппонентом руководству Российской Федерации во главе с Президентом Российской Федерации – Путиным В.В.” Такой же отказ получил еще один активист штаба.

В Череповце суд направил на психиатрическое обследование главу местного отделения движения "За права человека" Григория Винтера. Ранее его сняла с поезда транспортная полиция и угрожала “переломать ноги” за сотрудничество с организацией, признанной “нежелательной”, в связи с чем он пожаловался в СК. Вот тут вся история.

В Краснодаре процесс по делу адвоката Беньяша, которого обвиняют в нападении на полицейских (а он утверждает, что это они его избили), сделали открытым, но без прессы. Почему это оксюморон, объясняется здесь.

В Ставрополе закончилось уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам, по которому долго мурыжили администратора узла Tor математика Дмитрия Богатова. Программист Кулешов получил полтора года ограничения свободы, он признал вину.

Военное следствие признало, что призывник Степан Цымбал, которого нашли мертвым 15 февраля, был обнаружен со связанными скотчем руками и пакетом на голове, который обмотали вокруг шеи скотчем. Завели уголовное дело об убийстве. До этого дело пытались замять.

Пять лет Майдану

Председатель Евросовета Дональд Туск выступил в Верховной Раде Украины с речью на украинском языке, в которой выразил солидарность ЕС с Киевом в пятую годовщину победы “революции достоинства”.

Результатами этой революции довольны не все: Amnesty International раскритиковала Киев за нерасследование убийств на Майдане. Здесь о том, что так и не было сделано за пять лет, рассуждает раненный на Майдане активист Василь Галамай.

И вот большое интервью главы “Нафтогаза” Украины Андрея Коболева о транзите российского газа через Украину, “Северном потоке-2” и угрозе полномасштабной войны с Россией, которая Коболеву не кажется невероятной.

В мире

В Париже и других городах Франции прошли митинги против подъема антисемитизма в стране. Непосредственным поводом послужило осквернение еврейского кладбища в Эльзасе (его после этого посетил президент Макрон), но имелись в виду и другие недавние антисемитские выходки.

В США Берни Сандерс, проигравший на прошлых выборах демократическую номинацию Хиллари Клинон, объявил, что пойдет на выборы 2020 года – но уже как независимый кандидат.

Польша потребовала от Швеции выдать Стефана Михника, который в начале 50-х годов был судьей и вынес несколько смертных переговоров, но потом уехал в Швецию, откуда активно поддерживал польскую оппозицию. Соль дела в том, что 85-летний Стефан Михник – сводный брат Адама Михника, в прошлом диссидента, а ныне главреда “Газеты Выборчей” и главного критика действующего крайне правого правительства.

Ну а о том, что умер модельер Лагерфельд по прозвищу Кайзер, вам уже, наверное, и так все уши прожужжали.

Шесть ссылок

Разговоры. Интервью Павла Герасименко с петербургским художником и сценографом Александром Шишкиным-Хокусаем (р. 1969), который будет автором одного из проектов в павильоне России на Венецианской биеннале в этом году. И разговор Константина Шавловского с Сергеем Дворцевым, чей фильм “Айка” сейчас идет в прокате в России.

Эссе-исследования. Текст литовского философа Гинтаутаса Мажейкиса о “манихеизме” Чеслава Милоша и рассуждения Андрея Тесли о библиотеках и книжных магазинах – в связи с выходом книжки Хорхе Карриона “Книжные магазины”.

Отрывки из странных, но культовых книжек, выходящих по-русски: из романа Гюнтера Андерса (1902–1992) “Катакомбы Молюссии” и из романа-диалога венгерского поэта Яноша Пилински (1921–1981) “Беседы с Шерил Саттон”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок