Субъективные доводы сторонника оппонента руководству

Доброе утро!
В России наконец-то произошла технологическая революция: посадочные талоны на самолет можно теперь не распечатывать, а показывать автомату прямо с телефона. Зато в российской армии пользоваться телефонами окончательно запретили (и рассказывать журналистам о службе – тоже). В остальном так:
- Сегодня Путин выступит с очередным посланием к Федеральному собранию.
- Глава Евросовета Дональд Туск выступил в Верховной Раде Украины на украинском языке и заверил Киев, что Европа с ним солидарна.
- Danske Bank уходит из России и стран Балтии после скандала с отмыванием денег.
- В Эльзасе осквернили еврейское кладбище. В ответ в Париже и других городах Франции прошли акции против антисемитизма.
- Берни Сандерс объявил об участии в выборах президента США. На прошлых выборах он проиграл демократическую номинацию Хиллари Клинтон.
Россия непригодная
Пять крупных бизнес-ассоциаций направили письмо главе российского Следственного комитета с просьбой перевести основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест. Билл Браудер, основатель фонда Hermitage Capital, тоже некогда инвестировавшего в Россию, назвал страну непригодной для инвестиций и добавил, что арест Калви не мог произойти без ведома Путина (полную версию его интервью читайте здесь).
Об уходе из России и стран Балтии объявил Danske Bank – на фоне расследования об отмывании денег через его эстонское подразделение.
И даже норвежское издание The Barents Observer, имеющее русскую версию, заблокировал Роскомнадзор – после того, как с сайта отказались удалить текст про саама по фамилии Эрикссон, в котором тот рассказывает о попытках самоубийства из-за своей гомосексуальности. Сайт заблокировали за “пропаганду суицида”, хотя Эрикссон теперь работает в НКО, помогающей людям справиться с суицидальными порывами.
Россия освобождающаяся
- На свободу вышел отставной полковник ГРУ Владимир Квачков – в 2010 году его осудили за якобы подготовку вооруженного мятежа, а потом накинули еще полтора года за видеообращение из колонии.
- Прокуратура Барнаула извинилась перед Марией Мотузной, на которую завели уголовное дело об экстремизме за мемы в ВК.
- Рабочего с Урала, создавшего на заводе профсоюз и устроившего пикет на Красной площади, руководство предприятия намерено освободить от работы. За опоздание и производственный брак.
Россия электоральная
- В администрации Путина согласились снизить "муниципальный фильтр" – до 5% максимум (сейчас закон устанавливает его в пределах 5-10%). Тут оценка значимости этого “достижения”.
- В подмосковном городе Рошаль прорвало трубу и затопило горизбирком. Случайным образом это произошло через три дня после публикации статьи о многократном завышении явки на всех избирательных участках города.
Россия правосудная
- В Красноярске появился отличный шаблон для отказа в возбуждении уголовного дела о насилии со стороны полицейских на митингах. В письме, который получил координатор местного штаба Навального говорится следующее: “Доводы Маркелова Д.А. не нашли объективного подтверждения, так как Маркелов Д.А. является сторонником Навального А.А., который, как известно, является оппонентом руководству Российской Федерации во главе с Президентом Российской Федерации – Путиным В.В.” Такой же отказ получил еще один активист штаба.
- В Череповце суд направил на психиатрическое обследование главу местного отделения движения "За права человека" Григория Винтера. Ранее его сняла с поезда транспортная полиция и угрожала “переломать ноги” за сотрудничество с организацией, признанной “нежелательной”, в связи с чем он пожаловался в СК. Вот тут вся история.
- В Краснодаре процесс по делу адвоката Беньяша, которого обвиняют в нападении на полицейских (а он утверждает, что это они его избили), сделали открытым, но без прессы. Почему это оксюморон, объясняется здесь.
- В Ставрополе закончилось уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам, по которому долго мурыжили администратора узла Tor математика Дмитрия Богатова. Программист Кулешов получил полтора года ограничения свободы, он признал вину.
- Военное следствие признало, что призывник Степан Цымбал, которого нашли мертвым 15 февраля, был обнаружен со связанными скотчем руками и пакетом на голове, который обмотали вокруг шеи скотчем. Завели уголовное дело об убийстве. До этого дело пытались замять.
Пять лет Майдану
Председатель Евросовета Дональд Туск выступил в Верховной Раде Украины с речью на украинском языке, в которой выразил солидарность ЕС с Киевом в пятую годовщину победы “революции достоинства”.
Результатами этой революции довольны не все: Amnesty International раскритиковала Киев за нерасследование убийств на Майдане. Здесь о том, что так и не было сделано за пять лет, рассуждает раненный на Майдане активист Василь Галамай.
И вот большое интервью главы “Нафтогаза” Украины Андрея Коболева о транзите российского газа через Украину, “Северном потоке-2” и угрозе полномасштабной войны с Россией, которая Коболеву не кажется невероятной.
В мире
- В Париже и других городах Франции прошли митинги против подъема антисемитизма в стране. Непосредственным поводом послужило осквернение еврейского кладбища в Эльзасе (его после этого посетил президент Макрон), но имелись в виду и другие недавние антисемитские выходки.
- В США Берни Сандерс, проигравший на прошлых выборах демократическую номинацию Хиллари Клинон, объявил, что пойдет на выборы 2020 года – но уже как независимый кандидат.
- Польша потребовала от Швеции выдать Стефана Михника, который в начале 50-х годов был судьей и вынес несколько смертных переговоров, но потом уехал в Швецию, откуда активно поддерживал польскую оппозицию. Соль дела в том, что 85-летний Стефан Михник – сводный брат Адама Михника, в прошлом диссидента, а ныне главреда “Газеты Выборчей” и главного критика действующего крайне правого правительства.
- Ну а о том, что умер модельер Лагерфельд по прозвищу Кайзер, вам уже, наверное, и так все уши прожужжали.
Шесть ссылок
- Разговоры. Интервью Павла Герасименко с петербургским художником и сценографом Александром Шишкиным-Хокусаем (р. 1969), который будет автором одного из проектов в павильоне России на Венецианской биеннале в этом году. И разговор Константина Шавловского с Сергеем Дворцевым, чей фильм “Айка” сейчас идет в прокате в России.
- Эссе-исследования. Текст литовского философа Гинтаутаса Мажейкиса о “манихеизме” Чеслава Милоша и рассуждения Андрея Тесли о библиотеках и книжных магазинах – в связи с выходом книжки Хорхе Карриона “Книжные магазины”.
- Отрывки из странных, но культовых книжек, выходящих по-русски: из романа Гюнтера Андерса (1902–1992) “Катакомбы Молюссии” и из романа-диалога венгерского поэта Яноша Пилински (1921–1981) “Беседы с Шерил Саттон”.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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