В тайгу к Шойгу

Доброе утро!
Путин назначил по президентской квоте пятерых членов нового состава Центризбиркома. Элла Памфилова осталась в составе комиссии и, скорее всего, снова ее возглавит. Других новостей, в общем, тоже нет:
- Илья Яшин требует от СК наказать организаторов концерта с участием Путина в “Лужниках” за несоблюдение санитарных норм.
- Москвич получил два года колонии за насилие по отношению к полицейскому на акции 23 января в поддержку Навального.
- Путин уволил посла России в Беларуси. Лукашенко назначил его госсекретарем Союзного государства.
- В Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России задержаны трое военных.
“Лужники” и “санитарное дело”
Московский муниципальный депутат Илья Яшин направил официальный запрос в Следственный комитет с требованием привлечь к ответственности организаторов митинга-концерта "Крымская весна" в "Лужниках" за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В сущности, это совершенно бесполезно, потому что Песков уже объяснил, что стадион был наполовину пуст, а полным он казался только потому, что люди стояли, но Яшин с Песковым не согласен: он убежден, что “надо последовательно бить в одну точку и принуждать их соблюдать закон”, вот интервью с ним.
Среди участников этого митинга-концерта было, по сложившейся традиции, много дворников и людей, подрабатывающих участием в массовках, причем – вопреки традиции – на месте им не заплатили, отдать кровно заработанную тысячу обещали только в апреле.
В пятницу до июня продлили домашний арест еще нескольким обвиняемым по “санитарному делу”, в том числе юристу ФБК Любови Соболь. Российским властям это дело нужно, чтобы выбить из политической жизни десятерых его фигурантов, но с Соболь вышла промашечка: один из крупнейших в мире поставщиков оборудования для взломов гаджетов, израильская компания Cellebrite, отказалась работать с Россией (и заодно с белорусскими правоохранительным органами). Это произошло после того, как правозащитник Эйтай Мак доказал, что система UFED, созданная Cellbrite, использовалась в деле против Соболь. Вот разговор с Маком.
Как живется под домашним арестом – без прогулок, связи и новостей – читайте в письменном интервью пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш (вопросы и ответы передавали адвокаты).
Вокруг Навального
- Суд в Москве приговорил 36-летнего Тимура Салихова к двум годам колонии за насилие по отношению к росгвардейцу на акции в поддержку Навального 23 января.
- В отношении координатора хабаровского штаба Навального Алексея Ворсина возбуждено уголовное дело по “дадинской статье” о многократных нарушениях на митингах. Сегодня будет суд по избранию меру пресечения.
- Документалиста Виталия Манского оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет с синими трусами у Лубянки. Трусы признали “средством наглядной агитации” и пока не вернули Манскому.
- Утром полиция задержала московских муниципальных депутатов Галину Фильченко и Сергея Цукасова. К вечеру Цукасов получил 10 суток ареста за участие в акции 31 января.
- Курского майора полиции, выступившего в поддержку Навального, выселяют из служебной квартиры.
- Со студентами продолжают проводить воспитательные беседы о преступности протестов, вот стенограмма дагестанского варианта: в течение 57 минут полицейский оперативник вместе с замдиректора художественного училища по воспитательной работе доводят 19-летниюю студентку до слез, угрожая ей отчислением. Почему-то все время повторяется, что она должна была спросить разрешения у родителей, как будто возраст совершеннолетия в России сдвинули в сторону старости.
- Зато тележурналистка ВГТРК, обманом поселившаяся в доме во Фрайбурге, который до нее снимал Навальный, и показавшая россиянам ершик из туалета этого дома, получила премию “Золотое перо России”.
Прочее российское
- Минюст милостиво разрешил благотворительным фондам еще три месяца не отчитываться об иностранном финансировании своих доноров. Обещали, что через три месяца доходчиво объяснят, как правильно это делать.
- ВКонтакте заблокировал паблик "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" по требованию Роскомнадзора. Сообщество, по мнению прокурора, инициировавшего блокировку, "явно пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения" и создает "положительный имидж нарушителей общественного порядка и отрицательный – сотрудников правоохранительных органов".
- В "МБХ медиа", а также в московском и петербургском офисах "Открытой России" прошли обыски – в рамках уголовного дела в отношении нижегородского активиста Михаила Иосилевича об осуществлении деятельности "нежелательной организации". Журналистка Ирина Славина, проходившая свидетельницей по этому делу, совершила самосожжение после такого обыска. Иосилевич находится в СИЗО.
- И чтобы не заканчивать на мрачной ноте – разговор с новосибирской активисткой Яной Дробноход, уголовное дело против которой по “дадинской статье” внезапно закончилось судебным штрафом.
Преемники Караев и Караник
Путин уволил посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, а Лукашенко назначил его госсекретарем Объединенного государства России и Беларуси. Кроме того, Лукашенко внезапно назвал своих возможных преемников – это бывший глава МВД Юрий Караев и бывший министр здравоохранения Владимир Караник, сейчас они оба работают в Гродненской области.
Суды. Гродненский музыкант Игорь Банцер получил полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (он танцевал в стрингах перед машиной милиции в ходе протестной акции 5 сентября). Минчанину, которого в ночь на 10 августа сбил автозак, повезло меньше: два года колонии плюс принудительное лечение от алкоголизма.
Член Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко призвал граждан выйти на акции протеста 25 марта. К платформе “Голос”, голосовать на которой за переговоры с властями призвала накануне Светлана Тихановская, ограничили доступ. Политолог Павел Усов позитивно оценивает предложение Тихановской на том основании, что белорусам сейчас не помешает любая мобилизационная активность.
Вокруг света
- Интенсивный шум по поводу интервью Джо Байдена, в котором тот согласился, что Путин – убийца, наконец утих. Последним Байдена осудил президент Турции Эрдоган. Байден, со своей стороны, заверил Путина, что когда-нибудь обязательно с ним поговорит, а Путин уехал в тайгу к Шойгу. Здесь итоги этой истории подводит политолог Дмитрий Орешкин.
- В Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России задержали несколько человек, в том числе военных.
- Bellingcat по татуировке подтвердил личность человека, обвиняемого в убийстве Хангошвили, а также его связь с ФСБ. Фотографию Вадима Красикова с татуировкой нашли украинские следователи при обыске у тещи Красикова. Немецкая полиция задержала Красикова вскоре после совершенного им в Берлине убийства, однако при нем был обнаружен российский паспорт на имя Вадима Соколова, оказавшийся фальшивым. Свою настоящую фамилию он назвать отказался, однако ее вскоре выяснили журналисты-расследователи.
- Украина ввела санкции в отношении 27 физических лиц, главным образом бывших высокопоставленных чиновников и руководителей ведомств Украины, в том числе в отношении свергнутого в 2014 году президента Януковича.
- Прошло два года после ухода Назарбаева с поста президента Кыргызстана. И его действительно стало почти не видно (главным образом – из-за пандемии), однако влияние он по-прежнему сохраняет.
- США и Китай провели первые при Байдене переговоры. Они прошли в столице Аляски Анкоридже и начались с почти часовой перепалки на камеру между главами делегаций.
- Познавательное. Рассказ специалиста об устройстве интернет-цензуры в Китае.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России держится на том же уровне – 9699. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 438 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру пятницы 94 267 человек (+443 за сутки).
Первая смерть от коронавируса была зафиксирована в России год назад. Если оперировать не вышеприведенными данными оперативного штаба, а показателями избыточной смертности, то Россия по числу жертв уступает в мире только США – почему, рассказывается тут. Еще одна любопытная публикация – о том, как учились весь этот год студенты-медики (для многих удаленное обучение стало большим облегчением, потому что студенты работают).
Большинство стран Европы возобновило вакцинацию препаратом AstraZeneca, хотя сомнения, особенно в странах Скандинавии, остаются. Премьер Франции специально привился в прямом эфире, чтобы доказать французам, что ему не страшно.
Ссылки для чтения
- История. Фрагмент из новой книги Олега Будницкого “Терроризм в Российской империи. Краткий курс” (изд-во “Бомбора”). И большая беседа с автором (можно слушать).
- Поэзия. Статья Олега Лекманова о двухадресности ахматовского “Реквиема”. Или разговоры с кураторами выставки “Улица Мандельштама” в московском Гослитмузее о реставрации записей его голоса и скудости аутентичных артефактов.
- Лингвистика. История создания искусственного межславянского языка, понять который без подготовки могут как минимум в 13 странах. Или рассказ о карачаево-балкарском языке, который хоть и является уязвимым, имеет сразу две литературные нормы и довольно много диалектов.
- Свобода. Два отрывка из книги Светланы Бойм “Другая свобода” (изд-во НЛО) – о заочном споре Пушкина с Алексисом де Токвилем и о философии Ханны Арендт.
- Пост- и медиа-. Фрагмент из классической работы социального географа Дэвида Харви “Состояние постмодерна” (изд-во ВШЭ). Или хорошее введение в медиа-археологию (от Маршалла Маклюэна до сегодняшних дней).
- Медицина. История поисков нулевых пациентов разных эпидемий и объяснение целесообразности этих поисков. Или история самой известной убийцы в Австралии – суд счел Кэтлин Фолбигг виновной в убийстве ее четверых детей, она сидит уже 18 лет, и вот теперь выясняется, что все ее дети могли умереть от генетического заболевания.
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Искренне Ваши,
Семь Сорок
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