В тайгу к Шойгу

Доброе утро!

Путин назначил по президентской квоте пятерых членов нового состава Центризбиркома. Элла Памфилова осталась в составе комиссии и, скорее всего, снова ее возглавит. Других новостей, в общем, тоже нет:

Илья Яшин требует от СК наказать организаторов концерта с участием Путина в “Лужниках” за несоблюдение санитарных норм.

Москвич получил два года колонии за насилие по отношению к полицейскому на акции 23 января в поддержку Навального.

Путин уволил посла России в Беларуси. Лукашенко назначил его госсекретарем Союзного государства.

В Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России задержаны трое военных.

“Лужники” и “санитарное дело”

Московский муниципальный депутат Илья Яшин направил официальный запрос в Следственный комитет с требованием привлечь к ответственности организаторов митинга-концерта "Крымская весна" в "Лужниках" за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В сущности, это совершенно бесполезно, потому что Песков уже объяснил, что стадион был наполовину пуст, а полным он казался только потому, что люди стояли, но Яшин с Песковым не согласен: он убежден, что “надо последовательно бить в одну точку и принуждать их соблюдать закон”, вот интервью с ним.

Среди участников этого митинга-концерта было, по сложившейся традиции, много дворников и людей, подрабатывающих участием в массовках, причем – вопреки традиции – на месте им не заплатили, отдать кровно заработанную тысячу обещали только в апреле.

В пятницу до июня продлили домашний арест еще нескольким обвиняемым по “санитарному делу”, в том числе юристу ФБК Любови Соболь. Российским властям это дело нужно, чтобы выбить из политической жизни десятерых его фигурантов, но с Соболь вышла промашечка: один из крупнейших в мире поставщиков оборудования для взломов гаджетов, израильская компания Cellebrite, отказалась работать с Россией (и заодно с белорусскими правоохранительным органами). Это произошло после того, как правозащитник Эйтай Мак доказал, что система UFED, созданная Cellbrite, использовалась в деле против Соболь. Вот разговор с Маком.

Как живется под домашним арестом – без прогулок, связи и новостей – читайте в письменном интервью пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш (вопросы и ответы передавали адвокаты).

Вокруг Навального

Суд в Москве приговорил 36-летнего Тимура Салихова к двум годам колонии за насилие по отношению к росгвардейцу на акции в поддержку Навального 23 января.

В отношении координатора хабаровского штаба Навального Алексея Ворсина возбуждено уголовное дело по “дадинской статье” о многократных нарушениях на митингах. Сегодня будет суд по избранию меру пресечения.

Документалиста Виталия Манского оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет с синими трусами у Лубянки. Трусы признали “средством наглядной агитации” и пока не вернули Манскому.

Утром полиция задержала московских муниципальных депутатов Галину Фильченко и Сергея Цукасова. К вечеру Цукасов получил 10 суток ареста за участие в акции 31 января.

Курского майора полиции, выступившего в поддержку Навального, выселяют из служебной квартиры.

Со студентами продолжают проводить воспитательные беседы о преступности протестов, вот стенограмма дагестанского варианта: в течение 57 минут полицейский оперативник вместе с замдиректора художественного училища по воспитательной работе доводят 19-летниюю студентку до слез, угрожая ей отчислением. Почему-то все время повторяется, что она должна была спросить разрешения у родителей, как будто возраст совершеннолетия в России сдвинули в сторону старости.

Зато тележурналистка ВГТРК, обманом поселившаяся в доме во Фрайбурге, который до нее снимал Навальный, и показавшая россиянам ершик из туалета этого дома, получила премию “Золотое перо России”.

Прочее российское

Минюст милостиво разрешил благотворительным фондам еще три месяца не отчитываться об иностранном финансировании своих доноров. Обещали, что через три месяца доходчиво объяснят, как правильно это делать.

ВКонтакте заблокировал паблик "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" по требованию Роскомнадзора. Сообщество, по мнению прокурора, инициировавшего блокировку, "явно пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения" и создает "положительный имидж нарушителей общественного порядка и отрицательный – сотрудников правоохранительных органов".

В "МБХ медиа", а также в московском и петербургском офисах "Открытой России" прошли обыски – в рамках уголовного дела в отношении нижегородского активиста Михаила Иосилевича об осуществлении деятельности "нежелательной организации". Журналистка Ирина Славина, проходившая свидетельницей по этому делу, совершила самосожжение после такого обыска. Иосилевич находится в СИЗО.

И чтобы не заканчивать на мрачной ноте – разговор с новосибирской активисткой Яной Дробноход, уголовное дело против которой по “дадинской статье” внезапно закончилось судебным штрафом.

Преемники Караев и Караник

Путин уволил посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, а Лукашенко назначил его госсекретарем Объединенного государства России и Беларуси. Кроме того, Лукашенко внезапно назвал своих возможных преемников – это бывший глава МВД Юрий Караев и бывший министр здравоохранения Владимир Караник, сейчас они оба работают в Гродненской области.

Суды. Гродненский музыкант Игорь Банцер получил полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (он танцевал в стрингах перед машиной милиции в ходе протестной акции 5 сентября). Минчанину, которого в ночь на 10 августа сбил автозак, повезло меньше: два года колонии плюс принудительное лечение от алкоголизма.

Член Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко призвал граждан выйти на акции протеста 25 марта. К платформе “Голос”, голосовать на которой за переговоры с властями призвала накануне Светлана Тихановская, ограничили доступ. Политолог Павел Усов позитивно оценивает предложение Тихановской на том основании, что белорусам сейчас не помешает любая мобилизационная активность.

Вокруг света

Интенсивный шум по поводу интервью Джо Байдена, в котором тот согласился, что Путин – убийца, наконец утих. Последним Байдена осудил президент Турции Эрдоган. Байден, со своей стороны, заверил Путина, что когда-нибудь обязательно с ним поговорит, а Путин уехал в тайгу к Шойгу. Здесь итоги этой истории подводит политолог Дмитрий Орешкин.

В Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России задержали несколько человек, в том числе военных.

Bellingcat по татуировке подтвердил личность человека, обвиняемого в убийстве Хангошвили, а также его связь с ФСБ. Фотографию Вадима Красикова с татуировкой нашли украинские следователи при обыске у тещи Красикова. Немецкая полиция задержала Красикова вскоре после совершенного им в Берлине убийства, однако при нем был обнаружен российский паспорт на имя Вадима Соколова, оказавшийся фальшивым. Свою настоящую фамилию он назвать отказался, однако ее вскоре выяснили журналисты-расследователи.

Украина ввела санкции в отношении 27 физических лиц, главным образом бывших высокопоставленных чиновников и руководителей ведомств Украины, в том числе в отношении свергнутого в 2014 году президента Януковича.

Прошло два года после ухода Назарбаева с поста президента Кыргызстана. И его действительно стало почти не видно (главным образом – из-за пандемии), однако влияние он по-прежнему сохраняет.

США и Китай провели первые при Байдене переговоры. Они прошли в столице Аляски Анкоридже и начались с почти часовой перепалки на камеру между главами делегаций.

Познавательное. Рассказ специалиста об устройстве интернет-цензуры в Китае.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России держится на том же уровне – 9699. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 438 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру пятницы 94 267 человек (+443 за сутки).

Первая смерть от коронавируса была зафиксирована в России год назад. Если оперировать не вышеприведенными данными оперативного штаба, а показателями избыточной смертности, то Россия по числу жертв уступает в мире только США – почему, рассказывается тут. Еще одна любопытная публикация – о том, как учились весь этот год студенты-медики (для многих удаленное обучение стало большим облегчением, потому что студенты работают).

Большинство стран Европы возобновило вакцинацию препаратом AstraZeneca, хотя сомнения, особенно в странах Скандинавии, остаются. Премьер Франции специально привился в прямом эфире, чтобы доказать французам, что ему не страшно.

Ссылки для чтения

Искренне Ваши,

Семь Сорок