Разговорчики

Доброе утро!

Президент США решил назначить посла в Беларусь – его не было 12 лет. Самое время. Прочие новости – тоже исторические:

Американская нефть WTI впервые в истории обвалилась до минус $37.

В разных городах России прошли виртуальные митинги за “нормальный карантин” с социальными гарантиями. В Северной Осетии полиция разогнала реальный митинг.

В Израиле заключено соглашение о создании правительства национального единства.

Эпидемия коронавируса в Европе идет на спад, в России вспышки инфекции фиксируют в больницах, армии и системе ФСИН.

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Нефть никому не нужна

Цена майских фьючерсов на североамериканскую нефть WTI ушла в минус, достигнув отметки –$37,6 за баррель. Это значит, что продавцы готовы были заплатить, чтобы у них забрали товар. К закрытию торгов на май рынок Северной Америки не нуждался в новой нефти из-за переполненности хранилищ. Однако падение цены на финансовый инструмент не означает, что физическая нефть на самом деле будет отдаваться за доплату или бесплатно. Вот подробное разъяснение этого исторического (хоть и кратковременного) феномена. Президент США объявил, что воспользуется шансом, чтобы купить 75 млн баррелей для пополнения национальных стратегических запасов.

Марки Brent и российская Urals тоже дешевеют из-за катастрофического снижения потребления нефти на фоне пандемии. Рубль, соответственно, будет падать дальше.

Российские коронавирусные сводки

В России прервалась череда рекордов по числу новых диагностированных случаев Covid-19: в понедельник утром огласили прирост в 4268 человек. Всего зарегистрировано свыше 47 тысяч случаев заболевания, умерли 405 человек. К этой цифре нужно добавить 29 человек, скончавшихся в понедельник в Москве.

Продолжают появляться сообщения о новых очагах инфицирования:

В больнице №1 Екатеринбурга коронавирус обнаружен у 16 медработников и 75 пациентов, все закрыто на карантин.

Коронавирус нашли у 23 рабочих "Газпрома" в Якутии и 290 рабочих НОВАТЭКа в Мурманской области. Последние строят “крупнотоннажные морские сооружения”, и работы пока не приостанавливались.

Вспышка коронавирусной инфекции в колонии на территории Еврейской автономной области привела к удвоению числа подтвержденных диагнозов COVID-19 в регионе – с 22 до 43. О какой именно колонии идет речь, власти не говорят. Вот обзор происходящего в системе ФСИН в связи с эпидемией.

Минобороны подтвердило, что в Петербурге инфицированы 55 курсантов Военно-медицинской академии. Все началось с подготовки к параду Победы: несколько факультетов перевели на казарменное положение, и будущие военные врачи маршировали на военном аэродроме в Левашово. Британская Guardian публикует видео с репетиции парада под Москвой – там участвуют 15 тысяч человек (англ., но само видео – на хорошем русском). Случаи инфицирования отмечены в академии Следственного комитета.

Росгвардии выделили больше миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом в своих рядах.

С больницами все тоже странно.

В Москве прямо на скамейке у своего дома умерла 48-летняя женщина, привезенная из больницы после выписки. Умерла она, по официальным данным, от сердечного приступа, связанного с алкоголизмом, но сама выписка удивляет: получается, что в больницах теперь лечат только от пневмонии.

Пневмонии при этом лечат, не перепрофилируя больницы под инфекционные – вот рассказ москвички, которая сидит дома с привезенным из больницы, по ее глубокому убеждению, коронавирусом.

Отсюда попытки защититься от госпитализации – житель Екатеринбурга ранил ножом полицейского, когда за ним приехали, чтобы везти его в больницу.

Краснодарский Минздрав критикует медработников за то, что они сами не шьют себе бахилы, потому что это якобы входит в обязанности младшего медперсонала.

Москвичей продолжают задерживать за нарушение “режима самоизоляции”. Вот несколько историй таких задержаний, а вот инструкция о том, как правильно вести себя с полицейскими.

Роскомнадзор заблокировал сайт украинского Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий за текст об эпидемии в Крыму и на Донбассе.

Недовольство, виртуальное и реальное

Жители Ростова-на-Дону устроили “виртуальный митинг” за “нормальный карантин” с государственными гарантиями помощи – в противовес непонятному “режиму самоизоляции”. “Митинг” проходил в Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Картах посредством сервиса “Разговорчики”. Через некоторое время инициативу подхватили в других российских городах, на Красной площади лозунги были такие: “Или ЧС, или платите кредиты и коммуналку сами!”, “Прямые выплаты и реальная поддержка населения”, “Долой пропуска”, “Даже в одиночку нельзя побегать”. В итоге “Яндекс” потер все эти комментарии. Героический сервис. Зато он теперь бесплатно тестирует на коронавирус прямо на дому – можно встать в очередь и надеяться, что к концу эпидемии она подойдет.

Но виртуальный протест продолжится: объединенная российская оппозиция объявила онлайн-митинг "За жизнь" 28 апреля в ютьюбе. Главные требования: финансовая поддержка населения на время пандемии, освобождение малого бизнеса от налогов и отмена голосования за поправки к Конституции. Чуть раньше Навальный запустил петицию на change.org с такими же требованиями.

В столице Северной Осетии Владикавказе прошел не виртуальный, а реальный митинг против “режима самоизоляции”. У здания местной администрации собрались от полутора до двух тысяч человек – они требовали отмены карантина и освобождения местной знаменитости, оперного певца и активиста Вадима Чельдиева, который в коронавирус не верит и другим не велит. Против Чельдиева возбудили два уголовных дела, в том числе по статье о коронавирусных фейках. Сначала с собравшимися поговорили глава республики и мэр города, начались даже переговоры, но потом протестующих разогнали, 69 человек задержаны после побиения полиции камнями. Вот комментарии местного блогера Алика Пухаева.

Суды где идут, а где нет

Мосгорсуд смягчил приговор задержанному по “московскому делу” Константину Котову – с четырех лет до полутора. Котов – второй человек в России, осужденный по статье о “неоднократных нарушениях” на митингах. По сути, его приговорили за четыре одиночных пикета. В то же время Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор Сергею Суровцеву (он получил 2,5 года за сдвинутое ограждение во время июльских митингов в Москве). Никита Чирцов, получивший год за то, что якобы толкнул в грудь полицейского, вышел на свободу.

Константину Котову – с четырех лет до полутора. Котов – второй человек в России, осужденный по статье о “неоднократных нарушениях” на митингах. По сути, его приговорили за четыре одиночных пикета. В то же время Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор Сергею Суровцеву (он получил 2,5 года за сдвинутое ограждение во время июльских митингов в Москве). Никита Чирцов, получивший год за то, что якобы толкнул в грудь полицейского, вышел на свободу. Суд по делу журналистки Светланы Прокопьевой ( оправдание терроризма за реплику о взрыве в приемной ФСБ в Архангельске) приостановлен до конца эпидемии. При этом суд по делу “Сети” сегодня продолжится в Петербурге.

за реплику о взрыве в приемной ФСБ в Архангельске) приостановлен до конца эпидемии. При этом суд по сегодня продолжится в Петербурге. В Казани по обвинению в организации экстремистского сообщества арестован известный исламский деятель, преподаватель университета Габдрахман Наумов.

Мировые коронавирусные сводки

Общее число инфицированных в мире приближается к 2,5 миллионам, число жертв пандемии превысило 170 тысяч человек. В Европе эпидемия постепенно идет на спад, условия карантина будут постепенно смягчатся. В Германии даже объявили о возобновлении матчей Бундеслиги – с 9 мая и без болельщиков.

В Швеции, где карантин не вводили, ситуация непонятная: особого кризиса там пока нет, но смертность значительно выше, чем в соседних странах, где карантин действует.

Но есть страны, где эпидемии официально нет. В Беларуси цифры по количеству инфицированных оглашаются нерегулярно, население им не верит. После каникул в школах возобновились занятия, парад Победы никто отменять не собирается – как и бесплатно возвращать домой застрявших за границей белорусов. В Таджикистане эпидемии тоже официально нет, а смерти – в том числе высокопоставленных чиновников – списывают на пневмонию.

События исторического масштаба

В Израиле достигнута договоренность о создании правительства национального единства. Коалицию сформируют партии-соперники – правая “Ликуд” и левоцентристская "Кахоль-Лаван". Первые полтора года премьером будет Нетаньяху, потом – лидер “Кахоль-Лаван” Бени Ганц. В коалиционном правительстве Ганц сначала будет министром обороны. Нетаньяху, против которого возбуждены три уголовных дела, добился права вето на назначение нового генпрокурора. Некоторые сторонники Ганца обвиняют его в предательстве, поскольку целью партии было прекращение непрерывного премьерства Нетаньяху. Если бы договоренность не была достигнута, Израиль бы ждали четвертые по счету выборы.

Стрельба в провинции Новая Шотландия оказалась самым массовым убийством в истории Канады – сейчас обнаружены 16 жертв, полиция не исключает, что цифра может вырасти. Подробности здесь.

Исторический опрос “Левады”. “Левада-Центр” опубликовал результаты нового опроса об ЛГБТ, согласно которым треть россиян считает, что представителей ЛГБТ надо изолировать, а 18% – что их надо "ликвидировать". Когда у журналисты удивились присутствию в опроснике слова “ликвидировать”, в “Леваде” объяснили, что оно сохраняется там с 1989 года, а в 1989 году “ликвидировать” еще не значило “убить”, а звучало мягко, как “ликвидация безграмотности”, в смысле создания условий для исчезновения этого явления. Журналисты задумались еще больше.

Шесть ссылок

Писатели. Фрагмент книги оксфордского профессора Эммы Смит “И все это Шекспир” – о самой “сказочной” шекспировской пьесе “Сон в летнюю ночь” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”). Или очередной отрывок из путеводителя Грега Кларка и Монти Бошампа “Муза, где же кружка? Великие писатели и напитки, которые их вдохновляли” (изд-во “Альпина Паблишер”) – о всяких разных литературных винах.

Фрагмент книги оксфордского профессора Эммы Смит “И все это Шекспир” – о самой “сказочной” шекспировской пьесе “Сон в летнюю ночь” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”). Или очередной отрывок из путеводителя Грега Кларка и Монти Бошампа “Муза, где же кружка? Великие писатели и напитки, которые их вдохновляли” (изд-во “Альпина Паблишер”) – о всяких разных литературных винах. Особенные творцы. Пианисту Григорию Соколову на днях исполнилось 70 лет – никому не удалось взять у него интервью из самоизоляции, концерты отменены (и видимо, надолго), поэтому остается читать интервью 2003 года, все равно оно о вечном. Или вот целый трактат о русских художниках-аутсайдерах.

Пианисту Григорию Соколову на днях исполнилось 70 лет – никому не удалось взять у него интервью из самоизоляции, концерты отменены (и видимо, надолго), поэтому остается читать интервью 2003 года, все равно оно о вечном. Или вот целый трактат о русских художниках-аутсайдерах. Коронавирусное. Симпатичное эссе философа Михаила Маяцкого о смысле того, что с нами происходит прямо сейчас. Или попытка научного объяснения (с этим вирусом все научное – пока только попытки) касательно того, могут ли заразиться Covid-19 наши кошки и собаки.

Искренне Ваши,

Семь Сорок