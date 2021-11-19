Велено продлить напряженность

Доброе утро!

В США умер создатель нью-йоркского ресторана “Русский самовар” Роман Каплан, ему было 83 года. Прочие новости такие:

В России вновь обновлен рекорд суточной смертности от COVID-19 – 1251 человек.

Депутат Рашкин признался в убийстве лося.

Из Беларуси в Ирак вылетел эвакуационный рейс с 431 мигрантом на борту.

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в реанимацию: он потерял сознание на 49-й день голодовки.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 37 374. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 9 миллионов 220 тысяч; официальное число жертв достигло к утру четверга 260 335 человек (+1251 за сутки) – это новый рекорд с начала пандемии. (Эксперты считают статистику оперативного штаба недостоверной, более надежные данные Росстата публикуются с большим запозданием).

На этом фоне кремлевскую елку второй год подряд решено проводить исключительно в телеформате. Российское правительство заключило с иркутским фармгигантом контракты на поставку лекарства "Ремдесивир" на беспрецедентную сумму в четыре миллиарда рублей – здесь рассказывается, что не так с этим препаратом от коронавируса и российской ценой на него.

В Евросоюзе тоже регистрируется серьезный рост числа инфицированных и госпитализированных, многие страны вводят жесткие ограничения для непривитых в попытке избежать новых локдаунов.

Иностранные агенты и прочие “экстремисты”

Лауреаты Нобелевской премии мира – бывший президент СССР Михаил Горбачев и главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов – призвали Генпрокуратуру России отозвать иск о ликвидации "Мемориала". Ранее с тем же призывом выступила глава комиссии Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. На чем формально основывается иск прокуратуры, объясняется здесь; защищать “Мемориал” в судах будут адвокаты Генри Резник и Илья Новиков, оба будут работать pro bono.

Мосгорсуд отклонил жалобу карельского журналиста Сергея Маркелова, который пытался оспорить внесение себя в реестр СМИ – "иностранных агентов" (это была апелляция на решение Замоскворецкого суда, признавшего законным соответствующее решение Минюста).

В Кемерове со сторонников Навального взыскали 700 тысяч рублей за работу силовиков на январских акциях протеста; в отношении бывшего главы волгоградского штаба Навального возбуждено уголовное дело об уклонении от альтернативной службы; городской суд Сургута отказался назначать штраф за “публичную демонстрацию” символики “Умного голосования”; на свободу после семи месяцев заключения вышел дальнобойщик Иван Пунегов – один из 157 человек, попавших под уголовное преследование за участие в январских акциях в поддержку Навального, вот разговор с ним.

В центре Москвы задержаны итальянские кинопродюсеры – они фотографировались с афишами своего фильма о странах советского блока на исходе холодной войны. Московская полиция приняла их за одиночных пикетчиков.

В Петербурге возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий после того, как жительница города Елена Валицкая опубликовала в соцсетях видео: на нем группа полицейских силой запихивает в машину ее 14-летнюю дочь, перешедшую улицу в неположенном месте, никак не реагируя на возмущение матери.

В высших сферах

Подозреваемый в незаконной охоте депутат Валерий Рашкин признался в убийстве лося в Саратовской области. Он по-прежнему называет случившееся “спланированной провокацией”, но в то же время обещает купить лосиху и выпустить ее в природу для размножения.

Замминистра спорта России уволена за поездку на форум государственных феминисток без оформления служебной командировки; российский министр культуры Крыма задержана за взятку в 25 млн рублей.

После заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что продовольственная инфляция в России превысила 10% в годовом исчислении, Путин приказал “опережающими темпами” увеличить на тысячу рублей МРОТ и прожиточный минимум.

Россия на мировой арене

Госдепартамент США внес Россию в список стран с "вопиющими нарушениями свободы вероисповедания". В Астраханской области задержаны трое старейшин Церкви свидетелей Иеговы.

МИД России опубликовал переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции о переговорах, касающихся ситуации в Донбассе. Такой шаг российский МИД объяснил тем, что позиция России по этим переговорам "подвергается искажениям". Это означает, что новой встречи в “нормандском формате” в ближайшее время не состоится. Чуть раньше Путин, выступая на коллегии МИД, выразил удовлетворение тем, что России удалось создать на Западе “известное напряжение”. "Нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно больше", – добавил он. В чем именно состоит напряжение, президент России не уточнил. Зато призвал власти Беларуси к диалогу с оппозицией.

В Беларуси

Из Беларуси в Ирак вылетел эвакуационный рейс с 431 мигрантом на борту. По данным белорусской службы Радио Свободы, на сегодня планируется еще один такой рейс. На этом фоне государственные белорусские медиа сообщают, что палаточные лагеря на границе с Польшей опустели, а пресс-секретарь Лукашенко заявляет, что ЕС согласился принять около двух тысяч мигрантов, находящихся сейчас в Беларуси. Внешнеполитическое ведомство Германии назвало эти слова ложью. Мигранты, судя по рассказам польских спасателей, из прилегающих к границе лесов тоже никуда не исчезли (вот трагическая история семейной пары из Сирии). В польской деревне Бохоники похоронили уже второго погибшего мигранта – имени на могиле нет, только дата смерти.

Репрессии в Беларуси не утихают: нынешнего и бывшего директоров БелаПАН обвинили в "создании экстремистского формирования", жительницу Гродно приговорили к двум годам "домашней химии" за магнит с гербом "Погоня" на холодильнике.

Вокруг света

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в реанимацию после того, как на 49-й день голодовки он потерял сознание во время встречи с адвокатами в тюремной больнице. По словам врачей, его состояние удалось стабилизировать. Саакашвили с 1 октября 2021 года находится в колонии города Рустави, в тот же день он объявил голодовку. В его поддержку голодают также 10 депутатов парламента и один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение".

В США зафиксирован самый высокий годовой показатель смертности от передозировки наркотиков.

Шесть ссылок

Большой террор. История братьев Владимира и Всеволода Крутовских – сибирских ученых и просветителей, попавших под каток сталинских репрессий, когда одному было за 80, а другому 74 года. Или рассказ о массовых расстрелах в Челябинске и останках расстрелянных, которые нынешние власти предлагают “выбросить в мусорку”.

История братьев Владимира и Всеволода Крутовских – сибирских ученых и просветителей, попавших под каток сталинских репрессий, когда одному было за 80, а другому 74 года. Или рассказ о массовых расстрелах в Челябинске и останках расстрелянных, которые нынешние власти предлагают “выбросить в мусорку”. Средневековое. Жития удивительно немилосердных средневековых святых, топивших коров и избивавших королей. Или рассказ об истории и устройстве рыцарских турниров.

Жития удивительно немилосердных средневековых святых, топивших коров и избивавших королей. Или рассказ об истории и устройстве рыцарских турниров. Философическое. Отрывок из книги Дипеша Чакрабарти “Провинциализация Европы” – классической для постколониальных исследований работы, которая выходит в русском переводе в издательстве “Гаража”. Или эссе петербургского философа Александра Секацкого “Этика правой и левой руки”, в которой он предлагает интерпретацию знаменитых слов Христа (из сборника “Этика под ключ”, вышедшего в издательстве К. Тумблина).

Искренне Ваши,

Семь Сорок