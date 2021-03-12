Я научу тебя ходить по струночке

Доброе утро!

В Мексике полностью легализовали марихуану: граждане смогут хранить до 28 граммов и выращивать до шести растений (семьи – до восьми). От этих интересных начинаний в области семейной политики – к другим новостям:

У активистов штаба Навального в Самаре прошли обыски. Прокурор по делу Навального, похоже, получила квартиру от московских властей.

Суд в Амстердаме обязал РИА ФАН Пригожина удалить материалы о Bellingcat.

Несостоявшемуся кандидату в президенты Беларуси Сергею Тихановскому предъявили окончательные обвинения. Ему может грозить до 15 лет.

Текущей пандемии коронавируса исполнился год. 2020 стал самым смертоносным годом в истории США.

Вокруг Навального

Российский Следственный комитет отказался проверять факты из расследования об отравлении Алексея Навального по обращению депутатов Псковского облсобрания Артура Гайдука и Льва Шлосберга.

По данным Znak.com, прокурор в двух последних делах Навального Екатерина Фролова получила от московских властей квартиру рыночной стоимостью около 19 млн рублей.

В Самаре прошли обыски у семи сотрудников и волонтеров штаба Навального. Скорее всего, они связаны с уголовным делом о “приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения”, возбужденным по следам январских акций.

В Польше остроумно ответили на высылку из России польского дипломата, якобы участвовавшего в акции в поддержку Навального. Высланного из Польши российского консула в Познани обвинили в распространении ковида: получив 21 января положительный тест, 23 января он явился на работу снимать акцию сторонников Навального у российского консульства.

Все законно

Суд в Москве отклонил иск центра "Насилию.нет" к Минюсту из-за включения в список "иностранных агентов";

В Челябинске следователи отказались проверять действия полицейского, толкнувшего пенсионерку во время акции в поддержку Навального (в результате она сломала руку);

Верховный суд Якутии признал законной принудительную госпитализацию шамана Александра Габышева, собиравшегося провести в Москве обряд “изгнания Путина”.

Как именно принятые в первом чтении законопроекты узаконивают коррупционные нарушения российских чиновников, читайте тут.

По подсчетам “Открытых медиа”, совершенно законные траты на охрану главы Чечни и членов его семьи за пять лет составили миллиард рублей.

По данным тех же “Открытых медиа”, матери министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и главы администрации президента Антона Вайно совершенно законно стали бенефициарами крупной сети автозаправок.

Суверенный рунет

Создан сервис, позволяющий быстро проверить, замедляет ли провайдер работу твиттера. По результатам экспериментов получилось, что замедляет. Значит, Роскомнадзор, отчитавшийся об успехе, не соврал. По словам Андрея Солдатова, давно изучающего битву российских властей за рунет, в дальнейшем россиян ждет продолжение усиленной работы с трафиком и постепенное приучение к пользованию преимущественно российскими приложениями.

Московский муниципальный депутат Юлия Галямина (Мосгорсуд оставил в силе ее двухлетний условный срок по “дадинской статье”) выложила в сеть фрагмент из материалов ее дела, в которых говорится, что “из ООО “ВКонтакте” получены сведения о телефонных номерах пользователей социальных страниц, просмотревших публикации Галяминой Ю.Е.”. Во “ВКонтакте”, правда, утверждают, то есть кто-то – ВК или следствие – врет.

Я научу тебя плясать под дудочку

Европейский вещательный союз не допустил к участию в конкурсе "Евровидение" песню белорусской группы "Галасы ЗМеста", потому что она ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Припев в этой песне такой: “Я научу тебя плясать под дудочку, / Я научу тебя клевать на удочку, / Я научу тебя ходить по струночке, / Ты будешь всем доволен, рад всему”. Беларуси предложено либо изменить песню, либо прислать другую. Ранее Беларусь исключили из жюри национального отбора на конкурс – этого добивался Белорусский фонд культурной солидарности. Дуэт Val, который был отобран на несостоявшееся прошлогоднее “Евровидение”, в этом году власти отправлять на конкурс отказались из-за их поддержки протестующих.

Блогеру Сергею Тихановскому предъявлены окончательные обвинения – ему может грозить до 15 лет колонии (там и “организация массовых беспорядков”, и “разжигание социальной вражды” и даже “воспрепятствование работе ЦИК”).

В преддверии новых акций протеста, которые ожидаются в Беларуси в связи с Днем Воли (25 марта), Лукашенко сменил главу Следственного комитета (здесь эту перестановку комментирует представитель инициативы BYPOL Игорь Лобан). Рядовых силовиков тоже готовят к разгонам – как это бывает, рассказывает бывшая сотрудница МВД Беларуси Светлана Хилько.

Россия на мировой арене

В последние недели почти ежедневно сообщается о нарушении перемирия, объявленного на Донбассе прошлым летом. Здесь – гадания о том, с чем это связано и во что это выльется (российские эксперты не исключают новой полномасштабной войны, украинские в это не верят).

Окружной суд Амстердама обязал пригожинское РИА ФАН удалить пять материалов о расследовательском проекте Bellingcat. Тексты были опубликованы летом 2020 года, в них утверждалось, что сотрудники Bellingcat пытались подкупить сотрудников РИА ФАН и угрожали им – в подтверждение этому публиковалась фейковая переписка. РИА ФАН должно возместить Bellingcat юридические расходы, удалить материалы и опубликовать опровержение. За каждый день невыполнения судебного решения – штраф в 25 тысяч до максимальной суммы в 500 тысяч евро.

Вдогонку к рассказу немецкого журналиста Даниэля Ланге о том, как руководство RT DE пыталось поручить ему найти Навального в клинике “Шарите” и выследить в Берлине его соратников Леонида Волкова и Марию Певчих, – интервью с самим Даниэлем Ланге.

В Австрии осуждены пятеро чеченцев, следивших за местными чеченками и угрозами принуждавших их жить в соответствии с “традиционными нормами”. Некоторых женщин не только “стыдили” в соцсетях, но и били.

Российские прокатчики слегка “подредактировали” фильм британского режиссера Гарри Маккуина “Супернова”, вырезав из него гей-сцены.

Все прочее

Референдум по новой Конституции Кыргызстана пройдет 11 апреля вместе с местными выборами. Полного текста Конституции пока никто не видел.

Прошло 10 лет с момента землетрясения, вызвавшего разрушительное цунами и аварию на АЭС “Фукусима” в Японии. Вот фотографии.

В Нидерландах умер инженер Лу Оттенс, придумавший аудиокассету. Ему было 94 года.

Хроники пандемии

Пандемии Covid-19 исполнился год. Здесь итоги этого года для России, тут – для Европы.

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 9 270. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 361 тысячу. Официальное число жертв достигло к утру четверга 90 734 человек (+459 за сутки), хотя цифры Росстата (тоже официальные) – в два с лишним раза больше. Из-за избыточной смертности в пандемию ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась до 71,1 года против 73,3 в 2019 году.

В Украине число новых случаев инфицирования, наоборот, растет – особенно это заметно в западных регионах, вот репортаж из Закарпатья.

Евросоюз одобрил использование четвертой вакцины, Johnson & Johnson. При этом Дания, Норвегия и Исландия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca, чтобы убедиться, что вакцина не способствует образованию тромбов. Италия и Австрия приостановили использование только одной партии AstraZeneca – по той же причине. На фоне грандиозного политического скандала в связи с закупкой российской вакцины “Спутник V” в отставку ушел министр здравоохранения Словакии. Ситуация в европейских странах остается тяжелой; новый локдаун вводят в Эстонии.

Президент США подписал закон о пакете экономической помощи в $1,9 трлн в связи с пандемией. 2020 год стал самым смертоносным в задокументированной истории США: умерли более трех миллионов человек, из них около 400 тысяч – от коронавируса.

Шесть ссылок

История. Фрагмент из книги “Империи Средневековья: от Каролингов до Чингизидов” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о морском государстве Шривиджая, в VII–XIII веках объединявшем территории современных Индонезии, Малайзии и Таиланда. Или разговор с историком Джоном Робертом Макнилом о книге его отца Уильяма Макнила “Эпидемии и народы”, которая скоро выйдет по-русски.

Фрагмент из книги “Империи Средневековья: от Каролингов до Чингизидов” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о морском государстве Шривиджая, в VII–XIII веках объединявшем территории современных Индонезии, Малайзии и Таиланда. Или разговор с историком Джоном Робертом Макнилом о книге его отца Уильяма Макнила “Эпидемии и народы”, которая скоро выйдет по-русски. Филологи. Новая порция забавных филологических “виньеток” Александра Жолковского. Или – к 90-летию Шимона Маркиша – фрагменты его радиолекций по истории русской еврейской литературы и разговор с его вдовой Жужей Хетени (можно слушать).

Новая порция забавных филологических “виньеток” Александра Жолковского. Или – к 90-летию Шимона Маркиша – фрагменты его радиолекций по истории русской еврейской литературы и разговор с его вдовой Жужей Хетени (можно слушать). Художества. Изящное эссе об артишоках в римском искусстве. Или рассказ о творчестве, пожалуй, самого знаменитого в мире видеохудожника Билла Виолы (его ретроспектива идет в Пушкинском музее).

Изящное эссе об артишоках в римском искусстве. Или рассказ о творчестве, пожалуй, самого знаменитого в мире видеохудожника Билла Виолы (его ретроспектива идет в Пушкинском музее). Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

Искренне Ваши,

Семь Сорок