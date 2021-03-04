Пытки и пляски

Доброе утро!

23 февраля в городе Орске Оренбургской области Молодая гвардия “Единой России” торжественно возложила цветы к братской могиле венгерских военнопленных в рамках акции “Защити память героев”. Когда им объяснили, на чьей стороне воевала Венгрия во Второй мировой войне, защитники памяти героев оправдались “невнимательностью”. Внимание, новости:

Адвокаты нашли Навального в СИЗО-3 города Кольчугино Владимирской области. Он сушит сухари.

Журналист Илья Азар получил 15 суток ареста и 150 рублей штрафа за прошлогодние посты в фейсбуке.

Бывшая глава МИД Австрии, у которой Путин плясал на свадьбе, войдет в совет директоров “Роснефти”.

В Австралии пандемия породила авиарейсы с неизвестным пунктом назначения.

Сухари в Кольчугино

Адвокаты Алексея Навального обнаружили своего подзащитного в СИЗО-3 города Кольчугино Владимирской области и встретились с ним. Судя по посту, который он написал для инстаграма, настроение у него нормальное: “Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь: стрит-фуд и молекулярной”. Школу стрит-фуд представляет сокамерник Навального Дмитрий (статья 158, “Кража”), школу молекулярной кухни – Сергей (статья 159, “Мошенничество”). Писем Навальный не получает, ларьком для покупки продуктов пользоваться не может, доступа к библиотеке тоже пока не имеет. Зато в прогулочном дворике есть турник. Здесь Ольга Романова из “Руси сидящей” объясняет, что такое этап и куда может поехать Навальный дальше (если не в колонию в Покрове).

Минторг США – вслед за Минфином – объявил свои, торговые, санкции в отношении российских компаний в связи с преследованием Навального. Оглашенные накануне основные санкции (вот их подробный разбор) являются первым этапом: если Россия не задекларирует и не уничтожит свое химическое оружие, последует второй этап (так диктует закон).

В Москве суд отправил в СИЗО до 20 апреля Романа Пичужина – по делу о применении насилия в отношении полицейского на акции 31 января. Пичужина задержали на выходе из спецприемника, где он отсидел 30 суток за участие в митинге.

Инстаграм удалил 530 фейковых аккаунтов из России, занимавшихся отвлечением пользователей от акций протеста в поддержку Навального и запугиванием тех, кто собирался в них участвовать.

Жизнь “иностранных агентов”

Российский Минюст объявил “иностранным агентом” независимый профсоюз медработников “Альянс врачей”. Его глава Анастасия Васильева находится под подпиской о невыезде с запретом определенных действий – ее обвиняют в рамках “санитарного дела”. Она утверждает, что никаких уведомлений от Минюста не получала и что на работе профсоюза это не скажется.

В суд на российский Минюст подают люди, объявленные ранее иностранными агентами разных мастей, в том числе главред региональной независимой газеты “Псковская губерния” Денис Камалягин (вот разговор с ним) и правозащитник Лев Пономарев.

Тверской суд Москвы отклоняет жалобы Радио Свобода на штрафы, связанные со статусом "иностранного агента" (жалоб много, сегодня отклонение продолжится). Дело поручено судье Криворучко – он известен своим вкладом в гибель аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Другие “враги”

Журналист Илья Азар приговорен к 15 суткам административного ареста и штрафу в 150 тысяч рублей за два прошлогодних поста в фейсбуке. В одном посте Азар писал о пикете против поправок к Конституции, в другом – о пикете против преследования бывшего журналиста “Коммерсанта” Ивана Сафронова.

Корреспондент “Медузы” Иван Голунов выложил видео своего задержания, смонтированное из кадров с камер видеонаблюдения. Из записей следует, что полицейские дежурили у дома Голунова с самого утра, точно знали, куда он пойдет днем, и готовились задержать журналиста в конкретном месте. Виден момент, когда ему подбрасывают наркотики.

“Роснефть” подала в суд на “Новую газету”, “Важные истории” и Bloomberg. В чем суть иска, пока не ясно, но “Важные истории” связывают его с публикацией о покупке “Роснефтью” доли в итальянском шинном гиганте Pirelli за счет средств пенсионных фондов и передаче акций приближенным к руководству лицам через московскую учительницу танцев.

Предприниматель Сергей Котляренко подал в суд на издание Baza после публикации расследования о том, что 20-летняя дочь бывшего вице-премьера Шувалова Мария получила от компании Котляренко более двух миллиардов рублей.

Сын покойного сотрудника НКВД подал заявление в полицию на томича Дениса Карагодина. Карагодин добился от ФСБ и других российских ведомств права ознакомиться с делом своего прадеда, расстрелянного в 1938 году, и установил личности всех причастных к этому расстрелу. Теперь сын одного из причастных утверждает, что расследование Карагодина "дискредитирует" имя его отца. Карагодина даже допросили.

Сильные мира сего

В Иркутске задержаны начальник колонии № 6 и глава отдела СИЗО-1 в связи с пытками заключенных, из которых пытались выбить показания о бунте в ангарской колонии весной прошлого года. Вот подробности этого дела (не для слабонервных).

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, которые избили задержанного, раздели его догола и угрожали изнасиловать дубинкой.

Бывшая министр иностранных дел Австрии, у которой Путин плясал на свадьбе, войдет в совет директоров “Роснефти” и будет сидеть там вместе с бывшим канцлером Германии социал-демократом Герхардом Шредером и бывшим агентом “штази” Маттиасом Варнигом.

Четвероюродный брат Рамзана Кадырова назначен врио мэра Грозного.

Рассказ о дворце патриарха Московского и Всея Руси в Геленджике. К окруженному виноградниками дворцу с одной стороны прилегает известная теперь всем резиденция Путина, а с другой – санаторий для детей с ДЦП. Когда патриарх приезжает попить вина в свой дворец, детей из того крыла, что смотрит на дворец, выселяют.

Ближайшие соседи России

Беларусь. Волонтер штаба Тихановской Руслан Парфенов приговорен к 5 годам колонии – его обвиняли в изготовлении "ежей" против милиции. Минчанин получил 4 года колонии за то, что пытался скрыться от громивших его машину силовиков и сбил инспектора ДПС.

Волонтер штаба Тихановской Руслан Парфенов приговорен к 5 годам колонии – его обвиняли в изготовлении "ежей" против милиции. Минчанин получил 4 года колонии за то, что пытался скрыться от громивших его машину силовиков и сбил инспектора ДПС. Украина. Российский суд приговорил 62-летнего жителя Крыма Олега Приходько к 5 годам колонии за “подготовку терактов” (Приходько вывешивал на своем доме флаг Украины). Верховная Рада Украины одобрила единое киевское время на всей территории страны, включая Донбасс, и отменила переход на летнее и зимнее время.

Российский суд приговорил 62-летнего жителя Крыма Олега Приходько к 5 годам колонии за “подготовку терактов” (Приходько вывешивал на своем доме флаг Украины). Верховная Рада Украины одобрила единое киевское время на всей территории страны, включая Донбасс, и отменила переход на летнее и зимнее время. Кыргызстан. Парламент одобрил в первом чтении законопроект о референдуме по новой Конституции, хотя ее текста никто не видел. Суд в Бишкеке выпустил из колонии под подписку о невыезде криминального авторитета Камчыбека Кольбаева (обеспокоены даже США).

Парламент одобрил в первом чтении законопроект о референдуме по новой Конституции, хотя ее текста никто не видел. Суд в Бишкеке выпустил из колонии под подписку о невыезде криминального авторитета Камчыбека Кольбаева (обеспокоены даже США). Армения. В отношении экс-премьера и лидера оппозиции Вазгена Манукяна возбуждено уголовное дело о призывах к насильственному изменению существующего строя.

Вокруг света

При нападении с холодным оружием в шведском городе Ветланда пострадали восемь человек, один – серьезно. Дело расследуется как теракт.

Партия венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес" вышла из правоцентристской Европейской народной партии в Европарламенте, не дожидаясь, пока ее официально исключат. ЕНП внесла изменения в свои правила, которые открыли возможность для исключения целых партий, а не только отдельных депутатов. Требования об исключении “Фидес” из ЕНП в последние годы звучали все чаще. ЕНП остается крупнейшей силой в Европарламенте и после выхода “Фидес”.

Главный прокурор Международного уголовного суда открыла официальное расследование предполагаемых военных преступлений на палестинских территориях. Израиль негодует.

Госсекретарь CША Энтони Блинкен заявил в первой программной речи, что США больше не будут продвигать демократию силой. Единственной угрозой стабильности в мире Блинкен считает Китай.

В Мьянме при разгоне протестов в среду были убиты 38 человек. Здесь подробнее.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 10 535 (накануне было на 30 случаев больше). Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 279 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру среды 87 348 человек (+452 за сутки).

В Петербурге открыли мемориал врачам, умершим от Covid-19 – это бронзовая скульптура “Печальный ангел” петербургского художника Романа Шустрова (весной он тоже умер от Covid-19). Открытие с участием губернатора Беглова прошло раньше срока и без участия инициаторов создания мемориала. Вдову Шустрова заманили на церемонию обманом.

Вакцинация в регионах России идет отнюдь не так успешно, как в Москве: губернатор Забайкалья попытался записаться на прививку, но ему не смогли назвать дату (потому что колоть нечего).

Прилетевшие в Словакию 200 тысяч доз “Спутника V” вызвали не только политический кризис, но и возмущение со стороны Украины: когда радиоведущий спросил словацкого премьера Матовича, что тот пообещал Путину в обмен на вакцину, Матович ответил: “Украинское Закарпатье”. МИД Украины уже объяснил, что лучше так не шутить (но ведь еще и венгры могут объяснить, что Матовичу лучше не “торговать” их историческими землями).

Локдаун в Германии продлен до 28 марта. В Австралии локдауна нет, но границы закрыты – чтобы стимулировать внутренний туризм, авиакомпания Qantas запускает рейсы с неизвестным пунктом назначения.

Для жаждущих знаний – подробные и понятные объяснения о вакцинном иммунитете плюс смешные терзания о том, что называть мутации коронавируса “британской”, “южноафриканской” и т.д. неполиткорректно (над проблемой уже работает большая группа экспертов ВОЗ).

Шесть ссылок

Российский XIX век. Рассказ о бесславной судьбе реформ Александра I. Или: к 160-летию отмены крепостного права – история освобожденных крестьян села Рыбацкое (сейчас это район Петербурга), рассказанная их потомком.

Рассказ о бесславной судьбе реформ Александра I. Или: к 160-летию отмены крепостного права – история освобожденных крестьян села Рыбацкое (сейчас это район Петербурга), рассказанная их потомком. Литература. Гид Кирилла Корчагина по французской поэзии второй половины XX века. Или интервью Филипа Рота 1988 года – из сборника его эссе и бесед “Зачем писать” (изд-во “Книжники”).

Гид Кирилла Корчагина по французской поэзии второй половины XX века. Или интервью Филипа Рота 1988 года – из сборника его эссе и бесед “Зачем писать” (изд-во “Книжники”). Скажи “прощай” концепции бабьей доли. Фрагмент из книги французского философа Катрин Малабу “Стертое удовольствие. Клитор и мысль”. Или истории женщин, столкнувшихся с репродуктивным насилием.

Фрагмент из книги французского философа Катрин Малабу “Стертое удовольствие. Клитор и мысль”. Или истории женщин, столкнувшихся с репродуктивным насилием. Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

Искренне Ваши,

Семь Сорок