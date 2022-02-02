Переводчика тоже убьют

Доброе утро!

В ежегодном отчете российского МВД отмечается резкий рост преступлений по статьям экстремистской направленности, причем больше всего экстремистов оказалось в Москве. Еще бы:

Суд отклонил иск заключенного Навального о снятии его с учета как "экстремиста и террориста". Роскомнадзор требует от ряда российских медиа удалить заметки, написанные по расследованиям ФБК.

Песков сказал, что Кремль не будет вмешиваться в “конфликт” между главой Чечни и семьей Янгулбаевых. Депупат Делимханов обещал “отрезать им головы”.

Путин объяснил, почему Украину нельзя принимать в НАТО: она считает Крым своей оккупированной территорией, что создает потенциальный конфликт НАТО с Россией.

В Беларуси возбуждено уголовное дело против польского судьи, отказавшего Беларуси в выдаче основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило.

“Экстремисты”, “агенты” и прочие порнографы

Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск Алексея Навального к колонии №2 в Покрове о снятии его с учета как "экстремиста и террориста". Выступая в суде по видеосвязи, Навальный объяснил свое стремительное превращение в экстремиста тем, что у власти в России находятся “не просто воры, но еще и патологические лжецы, которым важно всех остальных обвинить в каких-то чудовищных вещах” (текст, видео).

Эта ложь имеет практические последствия: во вторник утром целый ряд российских медиа получили требование Роскомнадзора удалить старые заметки, написанные по материалам расследований ФБК. Он предъявлено в рамках “противодействия экстремизму”.

Ярлык экстремиста – куда более надежный инструмент преследования, чем, например, ярлык порнографа: кассационный суд в Петербурге отменил приговор бывшему главе штаба Навального в Архангельске Андрею Боровикову и отправил дело на новое рассмотрение в архангельский облсуд. В апреле 2021 года Боровикова приговорили к 2,5 годам колонии по обвинению в “распространении порнографии” за репост клипа Rammstein. Адвокат называет решение кассационного суда половинчатым, потому что Боровиков остается в колонии, хотя должен быть освобожден. Вот разговор с бывшим заключенным Александром Кузнецовым, сидевшим с Боровиковым в одном отряде: в колонии никто не понимает, как можно посадить за Тилля Линдеманна.

Выяснились формальные основания для внесения в реестр “иностранных агентов” информационного агентства “Росбалт” и координатора “Голоса” в Петербурге Полины Костылевой: “Росбалт” получил “иностранное финансирование” от информационно-аналитического центра “Сова”, снявшего у агентства помещение для конференции (иностранность этого финансирования состоит в том, что “Сову” к тому моменту уже объявили “иноагентом”), а также цитировал в своих материалах издания, включенные в реестр “СМИ-иноагентов” – вроде Радио Свобода, Настоящего Времени и др. Иностранноагентсткость Полины Костылевой обосновывается тем, что два года назад она получила 500 рублей от гражданина Узбекистана Анваржона Назарова (она не помнит, кто это такой) и перепостила ссылку на интервью Светланы Тихановской Настоящему Времени.

Опубликована мотивировочная часть решения Верховного суда России о ликвидации “Международного Мемориала”. По мнению суда, “Мемориал” "нарушает конституционный принцип равенства общественных объединений", чем "посягает на основы конституционного правопорядка". Нарушение же принципа равенства состоит в том, что “Мемориал”, указывая, что его объявили “иностранным агентом”, добавлял, что обжалует свое включение в этот регистр (а надо было просто скопировать: “Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено…”) Накануне “Мемориал” обжаловал решение о своей ликвидации.

Суд в Саратове оштрафовал депутата Саратовской облдумы от КПРФ Николая Бондаренко на 300 тысяч рублей за акцию против фальсификации на выборах, прошедшую 9 октября (“повторное нарушение правил проведения митинга”).

“Голос” оценил число россиян, лишенных права быть избранными, в 10-11 млн человек.

Милые бранятся – только тешатся

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Путин не будет вмешиваться в конфликт между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и семьей Янгулбаевых. Ранее юрист “Комитета против пыток” Абубакар Янгулбаев, чью мать чеченские силовики похитили из Нижнего Новгорода и держат теперь в изоляторе в Грозном, призывал Путина приструнить Кадырова. Вместо Путина в конфликт вмешался депутат Госдумы от “Единой России” Адам Делимханов: в длинном выступлении в инстаграме он пообещал “отрезать головы” членам семьи Янгулбаевых, а также тем, кто переведет его речь с чеченского на русский.

Речь перевел телеграм-канал 1ADAT, в модерировании которого чеченские власти обвиняют младшего брата Абубакара Янгулбаева Ибрагима. Накануне Ибрагим, живущий сейчас в Европе, был заочно арестован грозненским судом и объявлен в федеральный розыск. Вот интервью с ним: он призывает западные страны признать Кадырова и его окружение международными террористами.

Сам Кадыров призвал правительства стран, “приютивших” членов семьи Янгулбаевых (или, в терминологии главы Чечни, “этих отморозков”), вернуть их в Россию, потому что они “террористы со лживыми и погаными языками”. В видео, прикрепленном к этому посту в ВК, Кадыров обещает: “Где бы они ни находились, как бы ни скрывались, мы их найдем и уничтожим”.

В Назрани задержаны двое чеченцев, напавших на сопредседателя ингушской организации "Мекх-Кхел" ("Народный суд") Сараждина Султыгова; третий объявлен в розыск. Нападавшие требовали от Султыгова отказаться от претензий, высказанных в адрес Кадырова в связи с изменением административной границы с Чечней.

Перебранки, но не перестрелки

После обмена письменными ответами на российские “озабоченности” главы внешнеполитических ведомств России и США поговорили по телефону: Энтони Блинкен в очередной раз призвал к деэскалации на российско-украинской границе, Сергей Лавров в очередной раз произнес мантру о безопасности, которой хочет Россия. В чем суть этой безопасности, наконец доходчиво разъяснил Путин после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном: Украину, по его словам, ни в коем случае нельзя принимать в НАТО, потому что ее цель – вернуть Крым военным путем, а это – в случае ее членства в НАТО – будет означать военный конфликт России с Североатлантическим альянсом. Коллективный Запад, соответственно, проявляет полнейшую безответственность, не задумываясь об этом. Здесь суть теплых переговоров Путина с Орбаном (Путин обращался к венгерскому премьеру на “ты”) комментирует политолог Дмитрий Орешкин: понимающе кивавшему Орбану, вероятно, обещаны средства на мощную кампанию перед намеченными на 3 апреля парламентскими выборами, а Орбан, вероятно, обещал какие-нибудь новые телодвижения по “защите” венгерского меньшинства в украинском Закарпатье.

В Киеве украинское руководство принимало премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Тот пообещал России “кровавое сопротивление” со стороны украинской армии в случае военной агрессии, а также жесткие санкции со стороны Лондона (Лондон в этом вопросе полностью поддерживает и первый министр Шотландии Никола Стерджен, особенно в части борьбы с коррупционным влиянием российских богачей). Киеву обещана финансовая помощь в размере 88 млн фунтов. После переговоров президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового политического альянса Украины с Польшей и Великобританией. Здесь украинскую “политику малых союзов” разъясняет посол Украины в Польше Андрей Дещица. Польша, со своей стороны, передает Украине зенитно-ракетные комплексы "Гром" и беспилотники.

Еврокомиссия выделила Украине кредит в 1,2 млрд евро. Какую роль он сыграет в поддержании украинской экономики на фоне военной угрозы, здесь рассказывает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Выступая в Верховной Раде, Владимир Зеленский сказал, что единство западных стран по вопросу поддержки Украины дает надежду на постепенную деэскалацию и мирное урегулирование конфликта с Россией. Прямо на трибуне Рады он подписал указ об увеличении численности вооруженных сил, переходе на контрактную основу и дополнительном финансировании армии.

На случай войны российский “Сбер” протестировал отключение от зарубежной IT-инфраструктуры. В приграничных районах России и Украины особого оптимизма не заметно: вот репортаж из Ростовской области, а вот пронзительное видео из опустошенного поселка в Донецкой области. Госдепартамент США на случай войны эвакуирует семьи своих дипломатов на всякий случай и из Беларуси.

Вокруг света

В Украине прошли обыски у бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева – он возглавлял эту компанию в течение семи лет. Обыски проводились в рамках досудебного расследования о “незаконном отчуждении в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен”.

В Беларуси возбуждено уголовное дело о “разжигании вражды” против польского судьи, отказавшего Минску в выдаче основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило (оглашая вердикт, этот судья сказал, что “нельзя экстрадировать человека только потому, что этого хочет диктатор-психопат”).

Польша закрыла въезд в Евросоюз депутату российской Госдумы Виталию Милонову. Сам он связывает это решение со своими комментариями о якобы имевших место жестоких действиях польских пограничников в отношении мигрантов из стран Ближнего Востока, свезенных при содействии белорусских властей к европейским границам Беларуси.

Швейцария направит в Беларусь нового посла в попытке помочь политзаключенной Наталье Херше (накануне она объявила вторую голодовку в могилевской тюрьме).

В крупнейшем городе Казахстана Алматы родственники требуют освобождения задержанных по подозрению в терроризме, и некоторых действительно отпускают. Human Rights Watch призвала власти Казахстана расследовать сообщения о пытках участников протестов. Точное число погибших в стране до сих пор не названо и обстоятельства их гибели не изучены: вот истории жителей Шымкента, убитых (по всей видимости, случайно) во время протестов.

В Кыргызстане в отношении сайта Kaktus.media возбуждено уголовное дело о пропаганде войны: во время недавнего конфликта на кыргызско-таджикской границе Kaktus перепечатал (со ссылкой) статью с таджикского сайта, чтобы показать, какой информационной политики придерживается другая сторона.

Суд в Норвегии отказался досрочно освободить Андерса Брейвика, осужденного за теракты, жертвами которых стали 77 человек. Брейвик будет обжаловать это решение.

Президент Гвинеи-Бисау объявил о неудавшейся попытке государственного переворота – она была предпринята в тот момент, когда кабинет министров обсуждал, как реагировать на переворот в Буркина-Фасо.

Хроники пандемии

Очередной рекорд суточной заболеваемости COVID-19 в России составил 125 836 новых случаев, суточная смертность тоже выросла – до 663, число госпитализаций удвоилось. В поликлиники по всей стране стоят очереди. Работодателям рекомендовано перевести всех кого можно на удаленный режим работы.

В Грузии через два месяца после введения отменили ковид-паспорта, потому что омикроном болеют все, в том числе и привитые. Дания первой в Европе отменила почти все ковидные ограничения, хотя заболеваемость остается относительно высокой. То же планирует сделать и Норвегия.

Шесть ссылок

Российско-американское. Забавная история о том, как на фоне советской борьбы с “половой распущенностью” нарком Луначарский защищал Чарли Чаплина, оказавшегося в центре сексуального скандала в США. Или рассказ о русском иммигранте Давиде Сарнове (1891–1971), который создал в США массовое радиовещание.

Забавная история о том, как на фоне советской борьбы с “половой распущенностью” нарком Луначарский защищал Чарли Чаплина, оказавшегося в центре сексуального скандала в США. Или рассказ о русском иммигранте Давиде Сарнове (1891–1971), который создал в США массовое радиовещание. Русское искусство. Статья искусствоведа Ирины Вакар “Русский авангард и Сезанн: этапы постижения. Существовал ли русский сезаннизм?” из ее сборника “Люди и измы. К истории авангарда” (изд-во “НЛО”). Или рассказы искусствоведов и краеведов о борьбе за сохранение витражей разного времени в разных российских городах.

Статья искусствоведа Ирины Вакар “Русский авангард и Сезанн: этапы постижения. Существовал ли русский сезаннизм?” из ее сборника “Люди и измы. К истории авангарда” (изд-во “НЛО”). Или рассказы искусствоведов и краеведов о борьбе за сохранение витражей разного времени в разных российских городах. Урбанистика. Отрывок из книги Пабло Сендры и Ричарда Сеннета “Проектировать беспорядок. Эксперименты и трансгрессии в городе” (изд-во Института Гайдара), в котором они пытаются определить неопределенность. Или фрагмент из исследования социолога Виктора Вахштайна “Воображая город: Введение в теорию концептуализации” (изд-во “НЛО”) – о разнице между обществом и сообществом.

Искренне Ваши,

Семь Сорок