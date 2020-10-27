Неуправляемое пикирование

Доброе утро!

Ученые из обсерватории SOFIA нашли воду на светлой стороны Луны (правда, немного) и объявили, что создание лунной базы теперь не за горами. На Земле все то же:

В Беларуси началась забастовка – к ней присоединились больше тысячи предприятий. В понедельник по всей стране были задержаны почти 350 человек.

Курганские врачи попросили Путина прислать военных медиков для борьбы с эпидемией. В России – новый рекорд по числу инфицированных.

И.о. президента Кыргызстана собирается сложить полномочия, чтобы участвовать в президентских выборах.

Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в нарушении перемирия. Армения признала потерю райцентра Кубатлы.

“Забастовка не провалилась”

К общенациональной забастовке, объявленной в Беларуси с понедельника, присоединились больше тысячи предприятий, в том числе часть сотрудников государственных гигантов “Гродно Азот”, Минского тракторного завода, Минского электротехнического завода, Минского завода колесных тягачей и “Белоруснефти”. Студенты устроили несколько акций протеста, часть из которых закончились задержаниями (вот разговор со студенткой БГУ о настроениях в их среде). Днем в Минске прошел Марш пенсионеров с несколькими тысячами участников (в КГБ Беларуси его расценили как “акт терроризма”). В течение дня люди выстраивались в цепи солидарности (некоторые расстреливали из пейнтбольных ружей), вечерний митинг в Минске разогнал ОМОН. По данным правозащитного центра “Весна”, за первый день забастовки по всей стране были задержаны почти 350 человек. Светлана Тихановская объявила, что забастовка не провалилась, призвала крепить протест и поблагодарила всех участников и сочувствующих.

Вот мнения сразу трех экспертов о том, насколько хватит белорусских силовиков, если протесты не утихнут, а вот рассказ члена президиума Координационного совета Павла Латушко о первых шагах, которые будут предприняты, когда (или если) протест победит.

По данным МВД Беларуси, в воскресенье по всей стране были задержаны свыше 500 человек; по данным медиков, в ходе протестных акций в Минске в воскресенье пострадали не менее 20 человек. Фонд BY_help отчитался, что уже выплатил более $1,1 млн пострадавшим на акциях протеста (на штрафы, адвокатов и медицинскую помощь). МВД Беларуси рапортует о задержании "менеджера госпредприятия", который "по заданию куратора" сливал телеграм-каналам данные силовиков (имя не называется).

Хроники пандемии

По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России установил новый рекорд и составил 17 347. В Москве выявлено 5224 новых случая, в Петербурге – 715. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 531 тысяча. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру понедельника 26 269 человек (+219 за сутки). За день в Москве скончался еще 61 человек.

Московские власти обещают не пускать в метро пассажиров с повышенной температурой, но на каких основаниях это можно сделать, никто не знает. В случае чего на помощь придут суды, которые умеют быстро решать вопросы: по подсчетам журналистов, одна из московских судей успешно рассмотрела за один день 268 дел о нарушении “режима самоизоляции” – с проблемой недопуска в метро тоже справятся. В Чите задержали подозреваемого в краже 13-метровой медной трубы для подачи кислорода ковидным больным.

На федеральном уровне российские власти тревогу не бьют (хотя в одной только Госдуме сейчас болеют 38 депутатов, за всю эпидемию заразился 91, один умер). Тревогу бьют врачи и социальные работники:

По словам руководителя социального проекта "Открытый город" в Кемерове Максима Учватова, Кузбасс “пикирует, и это пикирование абсолютно неуправляемое”;

Курганские врачи обратились к Путину с просьбой прислать военных медиков для борьбы с коронавирусом – говорят, что у них там ад, а региональные власти врут.

При этом у половины российских врачей в период пандемии упали заработки.

Общее число инфицированных во всем мире перевалило за 43 миллиона, наибольший рост наблюдается в Европе, если брать ее в целом. Соответственно, ужесточаются и ограничения: в Чехии со среды вводится комендантский час с 9 вечера до 5 утра, ограничивается время работы магазинов; Словения запретила перемещение между городами; в бельгийском Льеже возвращают на работу врачей с положительным тестом на Covid-19, если они болеют бессимптомно.

Российская рутина

Благотворительные фонды опубликовали открытое письмо Путину и другим высшим российским чиновникам о катастрофической нехватке в стране лекарств для лечения рака. В тот же день Путин поручил усилить “финансовую заинтересованность” медиков в профилактике абортов (ну его, этот рак, “бабы новых нарожают”).

Росреестр скрыл данные о недвижимости глав ФСБ, Минобороны и других высших чиновников.

“Яндекс” впервые раскрыл статистику по запросам властей на передачу информации о пользователях – в первом полугодии 2020 года компания отклонила лишь 16% из 15,3 тысяч запросов. Чаще всего органы интересуются информацией пользователей в почте, на втором месте – поездки на такси.

Дело об убийстве выборгского бизнесмена Александра Петрова передали в центральный аппарат СК. За что его могли убить, рассказано здесь.

19-летнего айтишника Фонда борьбы с коррупцией Артема Ионова (его похитили в армию, несмотря на астму) экстренно выписали из гражданской больницы, куда он был госпитализирован с пневмонией, и отправили обратно в воинскую часть. Вот разговор с ним.

Перемирие недостижимо

Армения и Азербайджан сразу же после вступления в силу нового перемирия обвинили друг друга в его нарушении. Никол Пашинян написал в твиттере, что посредничество США ни к чему не привело (чем очень расстроил Трампа). Армения признала потерю райцентра Кубатлы, Азербайджан объявил о взятии еще 17 сел.

Президент Турции продолжает ссориться с европейскими политиками, обзывая их нацистами, пока Россия бомбит позиции союзников Турции в Сирии (последнее, очевидно, связано с позициями Москвы и Анкары по конфликту в Нагорном Карабахе).

Слишком много бывших

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров объявил, что сложит полномочия в начале декабря и будет участвовать в президентских выборах. Бывший премьер Кыргызстана Сапар Исаков и экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов объявлены в межгосударственный розыск – они не вернулись к месту отбывания наказания после семидневного отпуска, в который их отпустили на пике протестов. Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, которого после освобождения вернули в СИЗО силой, объявил голодовку.

Другие битвы

Сенат США утвердил Эми Кони Барретт членом Верховного суда – право американок на аборт под угрозой, превосходство консервативных судей теперь подавляющее.

В Польше в пятый день протестов против практически полного запрета абортов в стране граждане начали блокировать дороги. В центре Варшавы движение в час пик почти полностью остановилось. Дороги перекрывали в 50 городах.

В Чили начнется работа над новой конституцией – так решили на референдуме.

Шесть ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок