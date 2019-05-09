День победы над экстремизмом

Доброе утро!

В России сегодня выходной, но даже в праздник надо помнить, что “времени на раскачку нет” – иначе зачем президенту России было в тридцать шестой раз напоминать об этом? Новости тоже похожи на вечное повторение того же самого:

В России отмечают День Победы: в Сургуте Сталину установили баннер, в Новосибирске – памятник, в параде на Красной площади в третий раз примет участие “Юнармия”.

ФСБ нашла новую “экстремистскую группировку”: арестованного по делу об участии в ней избили при задержании, у него отслоилась сетчатка.

Украина объявила незаконными российские паспорта, выданные жителям так называемых “ДНР” и “ЛНР”. Получившие их могут лишиться украинской пенсии.

Иран частично отказался от выполнения условий ядерной сделки, Трамп наложил за это новые санкции.

День Победы: Сталин и дети

В Сургуте активисты организации "Правоведы" вывесили баннер с портретом Сталина и надписью: "Спас евреев Европы от геноцида! Польша, Германия, Румыния...". В Новосибирске бюст Сталину коммунисты официально откроют сегодня.

В параде на Красной площади уже в третий раз будут участвовать юнармейцы – кстати, форму для них покупают на сайтах, связанных с компаниями “повара Путина” Евгения Пригожина. Вот тут разговор с психологом о милитаризации школьников, здесь – рассказ о том, как устроены “дошкольные войска” в детских садах.

И вот еще история 93-летней узницы фашистских лагерей Марии Каштановой, которая мечтает попасть на парад на Красной площади, но получает отказы.

Россия экстремистская

ФСБ утверждает, что раскрыла новую экстремистскую молодежную группировку – по этому делу арестован 21-летний москвич, инвалид III группы Дмитрий Бондарь. При обыске его избили, врачи, осмотревшие его в суде, утверждают, что у него отслоилась сетчатка. Из того, что пока известно, вина Бондаря в том, что он состоит в сообществе “Национальный блок” в ВК и ездит на тренировки по страйкболу.

Жителя Якутска, которого в ноябре из-за комментариев на местном сайте задержали, а потом избили фсбшники, снова вызывают в ФСБ и угрожают – теперь уже за то, что он рассказал о побоях.

Здесь – поучительное интервью с трансгендером Ольгой Москвитиной, которая попала в махачкалинскую полицию после монстрации. Разговоры были такие: “Если местные тебя не убьют, сами тебе голову отрежем и на ваххабитов всё спишем”.

В минском аэропорту при попытке вылететь в Прагу задержали ингушского активиста Исмаила Нальгиева. Видимо, будут депортировать в Россию.

Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину и четверых ее друзей задержала полиция, их оставили на ночь в ОВД без объяснения причин. Адвоката, который пытался подать жалобу, в ГУВД Москвы спросили: “И вам не стыдно таких людей защищать?”

Российское стихийное

Здесь рассказывается о российских военных базах в Арктике – одна называется “Северный клевер”, другая “Арктический трилистник”, всего их шесть. Строятся они в расчете на глобальное потепление, которое откроет возможности для эксплуатации подводного дна.

На Алтае под лавину попала группа туристов из Новосибирска. Двое спаслись, трое погибли, еще четверых ищут, но без особых надежд. В группе были новосибирские ученые, серьезно занимавшиеся спортивным туризмом.

“Аэрофлот” отменил или задержал 11 рейсов самолета SSJ 100 за сутки.

Жильцам дома в Магнитогорске, частично разрушенного взрывом в декабре прошлого года, пришли счета за жилищно-коммунальные услуги со штрафами и пенями (раньше им обещали отменить все коммунальные платежи до решения вопроса с постоянным жильем).

А стихийные хулиганы Мамаев и Кокорин получили 17 и 18 месяцев колонии общего режима.

Непризнанные паспорта

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинские власти не признают российские паспорта, которые могут выдать жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. По словам министра по делам ветеранов Ирины Фриз, получившие эти паспорта граждане Украины могут лишиться украинских пенсий и социальных выплат.

Вот интервью спецпредставителя США по Украине Курта Волкера – в том числе и об этих паспортах.

Все остальное

Россия высылает двух шведских дипломатов.

Иран частично отказался выполнять условия ядерной сделки (фактически обессмысленной выходом из нее США), Трамп в ответ ввел новые санкции против Ирана, Франция заявила о готовности сотрудничать с Ираном.

В Москве на 86-м году жизни умер композитор Евгений Крылатов.

Принц Гарри и его жена Меган назвали своего сына Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, и у него пока нет никакого титула.

Некоторое количество ссылок

Творцы. Рассказ о венгерском поэте Миклоше Радноти, трудовом лагере Бор в Сербии, где он провел последний год своей жизни, и судьбе написанного им в этом лагере. Или большое интервью с украинскими художниками, участниками львовско-ужгородской “Открытой группы”.

Война и память. Беседа с историком Артемом Ефимовым о зазоре между исторической наукой и памятью и возможностях объективных оценок; рассказ о книге британского историка Оуэна Мэтьюса о Рихарде Зорге “Безупречный шпион” (на русский она еще не переведена); интервью с российским историком Виктором Шнирельманом – о войне, Холокосте и нынешнем росте антисемитизма в мире (Шнирельман критикует западных левых либералов за непримиримую позицию в отношении Израиля – вот, для баланса, хорошо изложенная позиция левых (англ.)).

Новый выпуск “Новой этики” называется “Тоталитарный интернет” – там отличные эссе о свободе и ее (не)совместимости с технологиями, ретроспективной цензуре и прочем, но всех точно заинтересует разговор с руководителем правозащитной группы “Агора” Павлом Чиковым о том, как простому россиянину не сесть за написанное в сети.

Искренне Ваши,

Семь Сорок