Какой-то порочный круг!

Добрый день!
Якутский шаман Александр Габышев уже четыре месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Путина. Почитайте репортаж о Габышеве – тогда и новости будут усваиваться лучше:
- Помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе арестован по обвинению в госизмене (это второе дело о госизмене за неделю).
- В Москве арестованы семь сотрудников ФСБ – они отбирали деньги у бизнесменов.
- Погибших подводников похоронят тайно (предположительно в Петербурге).
- В Ливии за попытку повлиять на выборы задержаны двое россиян – один из них связан с Евгением “поваром Путина” Пригожиным.
Аресты в верхах и приговор по долгому делу
- Суд в Москве арестовал помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе. Арестованного зовут Александр Воробьев, ему 39 лет, при обыске у него нашли польский паспорт и записывающую спецаппаратуру. В суде Воробьев был в камуфляжной маске, закрывающей лицо.
- По делу о разбое и организации преступного сообщества арестованы семь сотрудников ФСБ. Официально должности задержанных не называются. По данным источников РБК, это три сотрудника спецподразделения “Альфа”, сотрудник группы спецназначения “Вымпел”, два офицера управления “К” ФСБ и сотрудник Академии ФСБ. “Ведомости” пишут, что они отобрали 136 млн рублей у бизнесмена, который принес эти деньги в банк. Источники других изданий рассказывают, что они также устраивали обыски по поддельным ордерам, в результате которых исчезали крупные суммы, и даже похитили 100 млн в ходе обыска у полковника Захарченко.
- В Беларуси бывшему помощнику президента Лукашенко дали 12 лет тюрьмы с полной конфискацией имущества – за взятку в 200 тысяч долларов.
- Суд в Москве арестовал Евгения Бернштама, основателя одной из крупнейших в России микрофинансовой компании "Домашние деньги" (МФК).
- Суд приговорил к 19 годам Аслана Яндиева – участника группировки Шамиля Басаева, участвовавшего в нападениях во Владикавказе в 2005–2006 годах. Яндиев исчез из России в 2010 году и только в 2018-м был экстрадирован из Словакии.
Политическое и домашнее насилие
- Прокуратура в Москве признала нарушением жесткое задержание 17-летнего подростка на акции против полицейского произвола 12 июня. Руководству отдела полиции по Алексеевскому району вынесено представление.
- Суд в Екатеринбурге впервые оправдал участника акции в защиту сквера. Смотрите фильм Екатерины Пономаревой “Город бесов”, посвященный этим протестам.
- Вот здесь разговор с псковской журналисткой Светланой Прокопьевой, которую внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга за высказывание в эфире “Эха Москвы в Пскове”. В Пскове вообще все жестко: обвиненный в экстремизме псковский бард Борис Яковлев получил политическое убежище в Финляндии.
- В Забайкалье суд второй инстанции приговорил к полутора годам ограничения свободы (это когда живешь дома, но соблюдаешь “комендантский час”) женщину с инвалидностью, которая заколола ножом мужа, избивавшего ее и ребенка. До этого суд первой инстанции дал ей 8,5 лет колонии. На сегодня в Москве запланирован марш в поддержку сестер Хачатурян, которые оказались в сходной ситуации: они убили издевавшегося над ними отца, и теперь их обвиняют в сговоре с целью убийства. Марш должен привлечь внимание к теме домашнего насилия в России.
Как бы политическое
- В Петербурге определились кандидаты в губернаторы, их четверо: врио Беглов, режиссер Бортко, племянница Сергея Миронова и бывший яблочник, некогда известный политик Михаил Амосов. Почитайте про них. Кандидат от власти Беглов при этом идет не от “Единой России”, а как бы самовыдвиженцем.
- Потому что в народе нет доверия к партии власти – об этом без устали твердит председатель партии власти, автор мема “денег нет, но вы держитесь” Дмитрий Медведев. Чтобы повысить доверие, в партии власти вводят KPI (Key Performance Indicators) для региональных отделений. Ключевым показателем эффективности станет уровень доверия к партии власти. “Какой-то порочный круг!" "Нет, спасательный круг!"
- Работа по повышению доверия уже идет: “Википедия” заблокировала группу из семи редакторов, которые правили статьи, добавляя критику в адрес оппозиции и похвалы чиновникам со ссылками на провластные медиа.
- В московской “Единой России” отказались “рефлексировать” на тему австрийских отелей за 40 млн евро, которыми владеет мать главы московского отделения ЕР.
Стихии: вода и огонь
- Путин посмертно присвоил звание Героя России четверым из 14 погибших в Баренцевом море подводников. Дату и место их похорон официально объявлять не будут, но считается, что их похоронят на Серафимовском кладбище в Петербурге – там же, где экипаж подводной лодки “Курск”.
- Жители Приангарья, пострадавшие от наводнения, сообщили, что чиновники потеряли их заявления о компенсации. Вот здесь рассказы жителей Нижнеудинска, Чуны и Тулуна о наводнении и его последствиях.
- Апелляционный суд Варшавы подтвердил решение об экстрадиции в Россию бывшего гендиректора компании-собственника “Зимней вишни” Вячеслава Вишневского. Теперь решение за министром юстиции Польши.
Вокруг света
- Украина. Здесь собрано все, что известно о вывезенном в Украину сепаратисте Владимире Цемахе – бывшем начальнике ПВО в городе Снежное, близ которого был сбит малайзийский "Боинг" MH17.
- Российская Африка. В Ливии по обвинению в попытке повлиять на исход выборов (еще не назначенных) арестованы двое россиян. По данным издания “Проект”, один из них – политтехнолог Максим Шугалей, работающий на “повара Путина” Евгения Пригожина. Ранее он трудился на выборах президента Мадагаскара, а в Петербурге Шугалей знаменит тем, что, пытаясь избраться в ЗакС, съел несколько документов во время заседания избиркома.
- Иран, Россия и Сирия. Власти Гибралтара задержали направлявшийся в Сирию танкер с нефтью (потому что это нарушает санкции ЕС). Есть подозрения, что он принадлежит российской компании. В МИД Ирана заявили, что судно перевозило иранскую нефть, и пригрозили в ответ захватить британский нефтяной танкер.
- Венесуэла. По данным ООН, верные президенту Мадуро спецслужбы за последние полтора года убили не менее семи тысяч человек.
Ссылки для чтения
- История. Отрывок из книги Кирилла Соловьева “Самодержавие и конституция”, посвященной политической системе Российской империи между двумя революциями (изд-во НЛО). Или разговор с испанским историком Луисом Оррильо о том, как складывалась память о Гражданской войне в Испании и как она продолжает влиять на современную политику.
- Язык и мысль. Гебраист Александра Полян рассказывает о проблеме ревитализации мертвых языков на примере иврита; французский философ техники Бернар Стиглер объясняет, почему искусственный интеллект – это на самом деле искусственная глупость.
- Искусство. Разговор о советском и авангардном с искусствоведом Евгением Штейнером – его книга “Что такое хорошо. Идеология и искусство в раннесоветской детской книге” недавно вышла в НЛО. Или средневековое: фрагмент из книжки Михаила Майзульса “Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем” (изд-во “Слово”) – о том, как сакральное являло себя в повседневном.
- Кино. В российский прокат вышел новый фильм Джима Джармуша “Мертвые не умирают”. Вот хорошая рецензия Василия Степанова, а вот разговор с самим Джармушем.
- Злободневное. Разговор с американцем, который провел 600 дней в московском СИЗО за то, что заказал себе по интернету средство для чистки самогонного аппарата. Или занимательный рассказ о том, как адвокат Абдельазим Хассан через суд добился восстановления доступа к интернету в охваченном политическим кризисом Судане.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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