Какой-то порочный круг!

Добрый день!

Якутский шаман Александр Габышев уже четыре месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Путина. Почитайте репортаж о Габышеве – тогда и новости будут усваиваться лучше:

Помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе арестован по обвинению в госизмене (это второе дело о госизмене за неделю).

В Москве арестованы семь сотрудников ФСБ – они отбирали деньги у бизнесменов.

Погибших подводников похоронят тайно (предположительно в Петербурге).

В Ливии за попытку повлиять на выборы задержаны двое россиян – один из них связан с Евгением “поваром Путина” Пригожиным.

Аресты в верхах и приговор по долгому делу

Суд в Москве арестовал помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе. Арестованного зовут Александр Воробьев, ему 39 лет, при обыске у него нашли польский паспорт и записывающую спецаппаратуру. В суде Воробьев был в камуфляжной маске, закрывающей лицо.

По делу о разбое и организации преступного сообщества арестованы семь сотрудников ФСБ. Официально должности задержанных не называются. По данным источников РБК, это три сотрудника спецподразделения “Альфа”, сотрудник группы спецназначения “Вымпел”, два офицера управления “К” ФСБ и сотрудник Академии ФСБ. “Ведомости” пишут, что они отобрали 136 млн рублей у бизнесмена, который принес эти деньги в банк. Источники других изданий рассказывают, что они также устраивали обыски по поддельным ордерам, в результате которых исчезали крупные суммы, и даже похитили 100 млн в ходе обыска у полковника Захарченко.

В Беларуси бывшему помощнику президента Лукашенко дали 12 лет тюрьмы с полной конфискацией имущества – за взятку в 200 тысяч долларов.

Суд в Москве арестовал Евгения Бернштама, основателя одной из крупнейших в России микрофинансовой компании "Домашние деньги" (МФК).

Суд приговорил к 19 годам Аслана Яндиева – участника группировки Шамиля Басаева, участвовавшего в нападениях во Владикавказе в 2005–2006 годах. Яндиев исчез из России в 2010 году и только в 2018-м был экстрадирован из Словакии.

Политическое и домашнее насилие

Прокуратура в Москве признала нарушением жесткое задержание 17-летнего подростка на акции против полицейского произвола 12 июня. Руководству отдела полиции по Алексеевскому району вынесено представление.

Суд в Екатеринбурге впервые оправдал участника акции в защиту сквера. Смотрите фильм Екатерины Пономаревой “Город бесов”, посвященный этим протестам.

Вот здесь разговор с псковской журналисткой Светланой Прокопьевой, которую внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга за высказывание в эфире “Эха Москвы в Пскове”. В Пскове вообще все жестко: обвиненный в экстремизме псковский бард Борис Яковлев получил политическое убежище в Финляндии.

В Забайкалье суд второй инстанции приговорил к полутора годам ограничения свободы (это когда живешь дома, но соблюдаешь “комендантский час”) женщину с инвалидностью, которая заколола ножом мужа, избивавшего ее и ребенка. До этого суд первой инстанции дал ей 8,5 лет колонии. На сегодня в Москве запланирован марш в поддержку сестер Хачатурян, которые оказались в сходной ситуации: они убили издевавшегося над ними отца, и теперь их обвиняют в сговоре с целью убийства. Марш должен привлечь внимание к теме домашнего насилия в России.

Как бы политическое

В Петербурге определились кандидаты в губернаторы, их четверо: врио Беглов, режиссер Бортко, племянница Сергея Миронова и бывший яблочник, некогда известный политик Михаил Амосов. Почитайте про них. Кандидат от власти Беглов при этом идет не от “Единой России”, а как бы самовыдвиженцем.

Потому что в народе нет доверия к партии власти – об этом без устали твердит председатель партии власти, автор мема “денег нет, но вы держитесь” Дмитрий Медведев. Чтобы повысить доверие, в партии власти вводят KPI (Key Performance Indicators) для региональных отделений. Ключевым показателем эффективности станет уровень доверия к партии власти. “Какой-то порочный круг!" "Нет, спасательный круг!"

Работа по повышению доверия уже идет: “Википедия” заблокировала группу из семи редакторов, которые правили статьи, добавляя критику в адрес оппозиции и похвалы чиновникам со ссылками на провластные медиа.

В московской “Единой России” отказались “рефлексировать” на тему австрийских отелей за 40 млн евро, которыми владеет мать главы московского отделения ЕР.

Стихии: вода и огонь

Путин посмертно присвоил звание Героя России четверым из 14 погибших в Баренцевом море подводников. Дату и место их похорон официально объявлять не будут, но считается, что их похоронят на Серафимовском кладбище в Петербурге – там же, где экипаж подводной лодки “Курск”.

Жители Приангарья, пострадавшие от наводнения, сообщили, что чиновники потеряли их заявления о компенсации. Вот здесь рассказы жителей Нижнеудинска, Чуны и Тулуна о наводнении и его последствиях.

Апелляционный суд Варшавы подтвердил решение об экстрадиции в Россию бывшего гендиректора компании-собственника “Зимней вишни” Вячеслава Вишневского. Теперь решение за министром юстиции Польши.

Вокруг света

Украина. Здесь собрано все, что известно о вывезенном в Украину сепаратисте Владимире Цемахе – бывшем начальнике ПВО в городе Снежное, близ которого был сбит малайзийский "Боинг" MH17.

Российская Африка. В Ливии по обвинению в попытке повлиять на исход выборов (еще не назначенных) арестованы двое россиян. По данным издания “Проект”, один из них – политтехнолог Максим Шугалей, работающий на “повара Путина” Евгения Пригожина. Ранее он трудился на выборах президента Мадагаскара, а в Петербурге Шугалей знаменит тем, что, пытаясь избраться в ЗакС, съел несколько документов во время заседания избиркома.

Иран, Россия и Сирия. Власти Гибралтара задержали направлявшийся в Сирию танкер с нефтью (потому что это нарушает санкции ЕС). Есть подозрения, что он принадлежит российской компании. В МИД Ирана заявили, что судно перевозило иранскую нефть, и пригрозили в ответ захватить британский нефтяной танкер.

Венесуэла. По данным ООН, верные президенту Мадуро спецслужбы за последние полтора года убили не менее семи тысяч человек.

Ссылки для чтения

История. Отрывок из книги Кирилла Соловьева “Самодержавие и конституция”, посвященной политической системе Российской империи между двумя революциями (изд-во НЛО). Или разговор с испанским историком Луисом Оррильо о том, как складывалась память о Гражданской войне в Испании и как она продолжает влиять на современную политику.

Язык и мысль. Гебраист Александра Полян рассказывает о проблеме ревитализации мертвых языков на примере иврита; французский философ техники Бернар Стиглер объясняет, почему искусственный интеллект – это на самом деле искусственная глупость.

Искусство. Разговор о советском и авангардном с искусствоведом Евгением Штейнером – его книга “Что такое хорошо. Идеология и искусство в раннесоветской детской книге” недавно вышла в НЛО. Или средневековое: фрагмент из книжки Михаила Майзульса “Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем” (изд-во “Слово”) – о том, как сакральное являло себя в повседневном.

Кино. В российский прокат вышел новый фильм Джима Джармуша “Мертвые не умирают”. Вот хорошая рецензия Василия Степанова, а вот разговор с самим Джармушем.

Злободневное. Разговор с американцем, который провел 600 дней в московском СИЗО за то, что заказал себе по интернету средство для чистки самогонного аппарата. Или занимательный рассказ о том, как адвокат Абдельазим Хассан через суд добился восстановления доступа к интернету в охваченном политическим кризисом Судане.

Искренне Ваши,

Семь Сорок