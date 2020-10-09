Санэпидблагополучие

Доброе утро!

Евгения Васильева – бывшая сотрудница Минобороны, близкая подруга тогдашнего министра Сердюкова и фигурантка дела о коррупции в "Оборонсервисе" – стала почетным академиком Российской академии художеств. Вот награда за годы домашнего ареста и пять лет колонии, из которых в колонии она, по слухам, не провела ни дня. У людей, далеких от искусства, дела обстоят так:

ВОЗ зафиксировал рекордный суточный прирост новых случаев Covid-19 во всем мире.

В Нагорном Карабахе ранены российские журналисты. Путин пригласил стороны конфликта для консультаций в Москву.

Apple требует от Telegram удалить каналы с личными данными белорусских силовиков.

Президент Кыргызстана готов уйти в отставку после формирования легитимных органов власти.

Пандемия на подъеме

По данным на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 11 493 (это рост, но еще не рекорд). Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 260 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру четверга 22 056 человек (+191 за сутки). За день в Москве скончались еще 33 человека.

На карантин ушел глава РПЦ патриарх Кирилл. О ситуации в коронавирусных стационарах в разных регионах России рассказано тут – в Москве действует негласное распоряжение госпитализировать только самых тяжелых. Московская мэрия обязала работодателей передать ей личные данные сотрудников, работающих удаленно (это незаконно). Из-за пандемии в Москве почти на 40% выросло число кремаций.

Иностранные студенты не могут въехать в Россию для учебы, и вузы им в этом никак не содействуют, поскольку убеждены, что все равно скоро все перейдут на дистанционное обучение.

“Открытые медиа” рассказали историю создания российской вакцины “Спутник V”: решающую роль в ее ускоренной разработке и сертификации сыграли личные связи директора центра Гамалеи с однокурсницей путинской дочери, смелое перераспределение госсредств и пиар на высшем государственном уровне. Даже если вакцина окажется неэффективной, как пиар-проект она уже состоялась, заключает издание.

На глобальном уровне взят новый рекорд роста заболеваемости: по данным ВОЗ, за последние сутки зафиксировано 338 779 новых случаев Covid-19 во всем мире, общее число случаев инфицирования перевалило за 36 миллионов. Рекордный суточный прирост отмечен в Нидерландах, Австрии, Хорватии, Болгарии. В Украине впервые с начала эпидемии выявлено больше пяти тысяч новых случаев за сутки.

В Белом Доме болеют 34 сотрудника. Комитет по проведению президентских дебатов решил провести оставшиеся два тура в онлайн-формате, но Трамп отказался в них участвовать, хотя врачи утверждают, что он здоров.

Российское

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области удалось локализовать спустя сутки после возгорания. Взорвалось две тысячи снарядов, пострадали 16 человек.

Обнародованы пробы Росприроднадзора, взятые в связи с загрязнением океана в Авачинском заливе на Камчатке – предельно допустимое содержание некоторых веществ превышено в десять раз. Сотрудник российского отделения “Гринпис” Владимир Чупров объясняет, что это значит, и предсказывает войну результатов лабораторных анализов в ближайшие дни. Вероятнее всего, причиной загрязнения стала утечка ядовитых веществ с Козельского полигона, где захоронены сельскохозяйственные ядохимикаты (вот его история).

В Москве задержали участниц Pussy Riot Веронику Никульшину и Марию Алехину в связи с акцией по развешиванию радужных флагов на зданиях ФСБ, Администрации президента и т.д. Алехину схватили прямо на входе в помещение телеканала “Дождь”, где она должна была давать интервью.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил, как мог, в защиту своего советника и бывшего журналиста “Коммерсанта” Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене: по словам Рогозина, в планы Сафронова "точно не входило напакостить интересам России".

Мужу нижегородской журналистки Ирины Славиной, неделю назад совершившей самосожжение у здания МВД, вернули вещи, изъятые в ходе последнего обыска у них в квартире. Вернули все, кроме мобильного телефона Славиной.

Бывшему координатору псковского отделения “Открытой России” Лии Милушкиной заменили домашний арест на запрет определенных действий. Ее муж по-прежнему сидит в СИЗО по обвинению в сбыте наркотиков. Пара была арестована в январе 2019 года, все это время у Милушкиной не было возможности работать, чтобы обеспечивать детей.

В Новгородской области возбуждено административное дело против хирурга, который принял помощь от независимого профсоюза “Альянс врачей” – конкретно, взял у волонтеров тонометры, градусники, чайник и микроволновку. Его обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Вокруг Навального

По данным Le Monde, в санкционный список ЕС включены девять человек, предположительно причастных к отравлению Навального. Это люди из администрации президента России и структур безопасности. Также в перечне будет упомянут российский НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где еще в советские времена разрабатывались "Новички".

Управление транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу опубликовало отчет о проверке, проведенной по факту госпитализации Навального. В нем масса несостыковок (перечислены тут), а в сообщении о минировании омского аэропорта вообще обвинили Германию. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал обвинения Навального в адрес спецслужб, предположительно занимавшихся его отравлением, “тупой русофобской пропагандой”.

Созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией требует от ФСБ возбудить дело о сбыте оружия массового поражения, раз уж они утверждают, что сами его не применяли.

Перестали быть ягнятами

В Беларуси запущен процесс конституционной реформы: в парламенте предлагают определить брак как союз мужчины и женщины, а политика Павла Лебедько – некогда он координировал работу Общественной конституционной комиссии, предлагавшей проект демократических изменений и дополнений к Конституции 1994 года – задержали якобы за совершение административного правонарушения. Тихановская назвала этот арест еще одним подтверждением, что никакая конституционная реформа при Лукашенко невозможна.

Apple требует от руководства Telegram заблокировать каналы с данными белорусских силовиков. По словам Павла Дурова, это значит, что скорее всего они перестанут быть доступными на iOS.

Почему в Беларуси так и не начато расследование в связи с пытками в изоляторах, объясняет правозащитница Виктория Федорова. Вот хороший материал о том, как в Беларуси преследуют адвокатов и почему они все равно защищают протестующих. Истории трех белорусов, потерявших работу из-за гражданской позиции, читайте здесь – они ни о чем не жалеют.

Касательно будущего: (1) разговор с лидером группы "Ногу свело" Максом Покровским о клипе, который он выпустил в поддержку протестов. По его словам, белорусы показали, как можно перестать быть ягнятами; (2) интервью белорусского политического аналитика Артема Шрайбмана о будущем протестов (он говорит, что зима протестам не помеха).

Кыргызстан без властей

В Кыргызстане уже несколько дней царит безвластие при наличии вполне легитимного президента и старого состава парламента. Все претенденты на власть перечислены тут.

Совбез Кыргызстана решил закрыть границы и не выпускать из страны высокопоставленных чиновников. По словам замсекретаря Совбеза, местонахождение президента Сооронбая Жээнбекова и премьера Кубатбека Боронова неизвестно. Пресс-служба президента утверждает, что он в Бишкеке, а сам Жээнбеков выступил с официальным обращением, в котором призвал назначить новые выборы и отправить в отставку прежнее правительство. По его словам, сам он готов уйти в отставку после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти. Пока их нет: Минфин Кыргызстана выразил недоверие главе ведомства, комендант Бишкека заявил о бегстве главы МВД.

12-й день войны в Нагорном Карабахе

Список погибших армянских военных разросся до 350 имен. В Шуше под обстрел с территории Азербайджана попали российские журналисты, один тяжело ранен – всех доставят в Ереван. Ракета, которая могла прилететь из Нагорного Карабаха, взорвалась в Дагестане.

Путин пригласил в Москву для консультаций глав МИД Армении и Азербайджана и призвал прекратить военные действия. Консультации проходят также в Женеве, но – судя по отсутствию новостей – пока безрезультатно.

Армения лишила аккредитации Илью Азара – он разгневал власти своим репортажем из Нагорного Карабаха. С 2011 года ему запрещен въезд в Азербайджан.

Другие битвы

В Мичигане раскрыт заговор с целью похищения и убийства губернатора-демократа Гретхен Уитмер. Перед судом предстанут шесть членов неофициальной военизированной группировки.

В состав нового правительства Польши вошел председатель консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский – раньше он предпочитал держаться в тени, хотя в прессе его давно называют фактическим правителем Польши.

Великобритания и Украина заключили договор о стратегическом партнерстве.

США ввели новые санкции против Ирана, под них попали 18 банков.

Кино и книжки

Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк – лауреат едва ли не всех возможных американских премий и поэт-лауреат 2003 года. Здесь о ней пишет критик Сергей Сдобнов, а вот подборка ее высказываний о самой себе из разных интервью. Стихи Глюк переводили на русский, но вот, например, свежий перевод.

Главный приз Московского международного кинофестиваля получил “Блокадный дневник” Андрея Зайцева – фильм, больше похожий на комикс про зомби-апокалипсис.

Шесть ссылок

История. Рассказ историка Павла Гаврилова о партизанском движении в Ленинградской области. Или фрагмент из книги журналиста Матти Фридмана “Безродные шпионы. Тайная стража у колыбели Израиля” (изд-во “Книжники”) – о создании “Моссада”, появившегося раньше самого Израиля.

Рассказ историка Павла Гаврилова о партизанском движении в Ленинградской области. Или фрагмент из книги журналиста Матти Фридмана “Безродные шпионы. Тайная стража у колыбели Израиля” (изд-во “Книжники”) – о создании “Моссада”, появившегося раньше самого Израиля. Сибирское. О тунгсах (они же эвенки) рассказывает томский этнограф Ирина Максимова. Или 11 слов, помогающих понять бурятскую культуру.

О тунгсах (они же эвенки) рассказывает томский этнограф Ирина Максимова. Или 11 слов, помогающих понять бурятскую культуру. Богемное. Замечательные воспоминания о Владимире Эрле, собранные Татьяной Вольтской. Или разговор с режиссером Филиппом Юрьевым о его фильме “Китобой”, получившим призы в Венеции и на “Кинотавре”.

Замечательные воспоминания о Владимире Эрле, собранные Татьяной Вольтской. Или разговор с режиссером Филиппом Юрьевым о его фильме “Китобой”, получившим призы в Венеции и на “Кинотавре”. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок