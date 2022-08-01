Горят оружейные склады

Доброе утро!

С 5 сентября в российских школах появятся классные часы, посвященные "ценностям российского общества". Ценности примерно такие:

Россия пригласила ООН и Красный Крест расследовать удар по колонии в Еленовке, но МККК заявляет, что приглашения не получал.

Россия продолжает ночные обстрелы Харькова, Николаева и Никополя. В ночь на воскресенье в Николаеве был убит в своем доме основатель одной из крупнейших аграрных компаний Украины Алексей Вадатурский.

Ранним утром в воскресенье беспилотник атаковал штаб Черноморского флота России в Севастополе. Парад отменили.

Анатолий Чубайс попал в одну из европейских больниц с синдромом Гийена‑Барре.

Группа “Кровосток” отменила концерт в Москве из‑за давления властей.

Военные сводки

Американский институт изучения войны пишет, что на Донбассе Россия сосредоточила силы на взятии Бахмута, оставив попытки продвинуться к Северску и Славянску. Вероятность взятия этого хорошо защищенного города в институте оценивают как невысокую. Глава британской разведки MI-6 Ричард Мур тоже считает, что “Россия выдыхается”. Текущее положение на фронтах описано тут.

Несмотря на эти оценки, Россия продолжает еженощно обстреливать Харьков, Николаев и Никополь – в ночь на субботу при обстреле Николаева был убит основатель украинской аграрной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский, входивший в первую сотню богатейших людей Украины. Российский снаряд попал в дом Вадатурского, его жена тоже погибла. В субботу обстрелу подвергся автовокзал в Славянске – это произошло на фоне обязательной эвакуации жителей Донецкой области, объявленной властями Украины (она связана не с тем, что города собираются сдавать, а с тем, что к зиме в них невозможно будет наладить водо- и газоснабжение). В воскресенье два российских “Искандера” прилетели из Крыма в окрестности Одессы – накануне выхода из порта первого судна с украинским зерном. Что разрушено, украинские власти не сообщают – говорят, что ракеты попали в “карьер”.

Ранним утром в воскресенье беспилотник атаковал штаб Черноморского флота России в Севастополе. Российские власти сообщают, что в штабе сработало “маломощное взрывное устройство”, пострадали шесть человек. По предварительной информации, беспилотник был самодельный и запустили его с территории аннексированного Крыма. В городе ввели “желтый” уровень террористической опасности и все торжества по случаю Дня Военно-морского флота России отменили. (Торжества состоялись в Петербурге и Кронштадте – Путин объявил там о введение в действие новой морской доктрины России, главными угрозами в которой названы НАТО и США).

В ночь на понедельник местные жители сообщали о взрыве и мощных пожарах в Скадовске Херсонской области – предположительно, горел российский склад боеприпасов. Российская армия вновь обстреляла Николаев.

Еленовка

Минобороны России опубликовало список из 48 украинских военнопленных, погибших, как утверждают российские власти, в результате украинского ракетного удара по колонии в Еленовке Донецкой области. Украинские власти настаивают, что “ударом” произошедшее в колонии называть нельзя, поскольку спутниковые снимки показывают, что разрушено всего одно здание, что указывает на большую вероятность взрыва изнутри. Киев называет случившееся “терактом”.

Через несколько часов после гибели украинских военнопленных в Еленовке в официальном твиттере посольства России в Великобритании появилось сообщение, в котором посольство призывает к казни через повешение пленных бойцов украинского полка "Азов".

В ночь на воскресенье Россия пригласила ООН и Красный Крест “расследовать удар по Еленовке”, но в Красном Кресте заявляют, что не получили официального подтверждения, что представителям организации будет предоставлен доступ к военнопленным.

Вот разговор с женами двух пленных “азовцев”, а вот комментарий советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко: он сравнивает случившееся в Еленовке с убийством польских офицеров в Катыни по приказу Сталина.

Оккупация и плен

Полиция Киевской области сообщает об опознании 1348 тел гражданских лиц, погибших во время российской оккупации. Более 200 тел остаются неопознанными, около 300 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. В некоторых случаях опознаны и российские офицеры, отдававшие приказы о расстрелах – вот рассказ о двух из них. Истории выживших при оккупации поселков Киевской области собирает украинский фотограф Алена Гром – прочитайте некоторые из них.

О жизни в оккупированной Херсонской области здесь рассказывает мэр Новой Каховки Владимир Коваленко (он выехал на подконтрольную Украине территорию только в июле). Вот рассказы об оккупации жительницы Херсона Надежды и ее сына – сейчас они живут в Дрогобыче Львовской области.

Число мирных украинцев, находящихся в “плену” на оккупированных территориях, украинские власти не называют – вот несколько историй пленения и объяснения правозащитников о том, что в таких случаях делать семьям.

О том, как война изменила российское общество, интересно рассказывается в колонке украинской журналистки Натальи Гуменюк.

Россия сегодня и завтра

Суд в Москве отправил в СИЗО троих соратников создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по обвинению в ложном доносе. Они пытались доказать, что дело против Воронцова сфабриковано.

Суд в Краснодарском крае оштрафовал на 80 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии работников ТЭС “Ударная” Юрия Осокина и Илью Пальчика из-за антивоенных надписей на касках. У одного на каске значилось “Нет войне. Убей в себе государство”, у другого – “Слава Украине. Слава нации. Смерть ворогам”.

Майкопский городской суд приговорил активиста движения “Маяк” Романа Таганова к трем годам условно и испытательному сроку в два года по делу о применении насилия к полицейскому. 7 марта Таганов гулял с сыном, на него напали неизвестные в гражданской одежде, от которых он попытался скрыться. Позже выяснилось, что это сотрудники Центра “Э”, то есть получилось, что это он на них напал.

Группа “Кровосток” отменила воскресный концерт в Москве из‑за давления властей, еще раз подтвердив, что “список запрещенных артистов” действительно работает.

И о будущем:

Социолог Маргарита Завадская рассказывает об итогах опроса российских эмигрантов военной волны – в субботу глава Госдумы Вячеслав Володин назвал их “предателями”.

Константин Сонин оценивает перспективы российской экономики и образования;

Российские пилоты отвечают на вопрос, останется ли в Росси авиация;

Политологи Сергей Жаворонков и Руслан Кутаев оценивают последствия отправки чеченских силовиков на войну. Сейчас в Чечне массово агитируют мужчин идти на работу в полицию (и даже отменили обязательные взятки за трудоустройство), но они почему-то идут неохотно.

Вокруг света

Анатолий Чубайс, в марте ушедший с поста советника Путина и уехавший за границу, попал в реанимацию “одной из европейских больниц”. Предположительно, у него редкий синдром Гийена‑Барре, но помещение, в котором ему стало плохо, по слухам, обследовали люди в костюмах химзащиты.

В субботу “Газпром” остановил экспорт газа в Латвию, сославшись на “нарушение условий отбора газа” – накануне компания Latvijas gaze сообщила, что начала закупать российский газ за евро через посредника. Это, вероятно, часть российской газовой войны с Европой. Латвия, кроме того, страдает от последствий российской кибервойны и считает серьезным риском для собственной безопасности массовый переезд в Ригу российских независимых журналистов (поскольку СМИ “традиционно входят в сферу интересов российских спецслужб”).

В Болгарии взорвался склад торговца оружием Эмилиана Гебрева – он занимался поставками в Украину. Ранее взрывались завод и склады Гебрева в Болгарии и Чехии (в этом обвиняли российские спецслужбы), а самого Гебрева пытались отравить боевым химическим веществом “Новичком”, который производится в России.

В Ливане на 72 часа задержано сирийское судно, которое, по информации Киева, перевозило украденное из Украины зерно.

По данным CNN, Россия усилиями повара Путина Евгения Пригожина тайно вывозит из Судана золото, а военное руководство этой страны становится все более пророссийским.

На границе Сербии с частично признанной Республикой Косово живущие там этнические сербы блокировали дороги вблизи двух ключевых погранпереходов и начали возводить баррикады. Возмущение было вызвано тем, что начиная с 1 августа въезжающие в Косово из Сербии обязаны обменивать выданные им там удостоверения личности на документы, выпущенные Приштиной, со сроком действия в три месяца. Эта мера соответствует давней практике Белграда в отношении граждан Косова, посещающих Сербию. Второй повод для недовольства – планы косовских властей перерегистрировать машины с сербскими номерами. В ответ косовские власти объявили, что готовы отложить на месяц введение новых правил, если сербы уберут баррикады.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси начала турне по Азии. Ожидалось, что она – наряду с Сингапуром, Малайзией, Южной Кореей и Японией – посетит и Тайвань. Китай в связи с этим высказал недвусмысленные угрозы, и сейчас Тайваня в плане турне Пелоси нет.

В Европе зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян.

Шесть ссылок

Колониализм. Отрывок из книги Тайсоан Янкапорты “Разговоры на песке. Как аборигенное мышление может спасти мир” (изд-во Ad Marginem) – о том, какой история Пруссии представляется для коренных жителей Австралии. Или фрагмент из исследования литовского историка Дарюса Сталюнаса “Польша или Русь?” (изд-во “НЛО”), в котором рассказывается о попытках кириллизации литовского языка.

Отрывок из книги Тайсоан Янкапорты “Разговоры на песке. Как аборигенное мышление может спасти мир” (изд-во Ad Marginem) – о том, какой история Пруссии представляется для коренных жителей Австралии. Или фрагмент из исследования литовского историка Дарюса Сталюнаса “Польша или Русь?” (изд-во “НЛО”), в котором рассказывается о попытках кириллизации литовского языка. Современное искусство. Путеводитель Дмитрия Волчека по биеннале современного искусства "Манифеста", которая проходит сейчас в Косове. Или эссе Романа Осминкина об искусстве Баби Бадалова.

Путеводитель Дмитрия Волчека по биеннале современного искусства "Манифеста", которая проходит сейчас в Косове. Или эссе Романа Осминкина об искусстве Баби Бадалова. Вокруг танца. Краткая история советского брейк-данса. Или хроники женского телесного перформанса от дадаисток до феминисток.

Искренне Ваши,

Семь Сорок