Миссионерская деятельность, марихуана и молоко

Доброе утро!

В России продолжаются разные мероприятия, посвященные пятой годовщине аннексии Крыма. Сегодня, например, Путин приедет в Крым открывать две теплоэлектростанции, на которых стоят турбины Siemens, попавшие туда, как утверждает компания, обманным путем в обход санкций. Накануне Петр Порошенко в очередной раз заверил граждан, что Крым вернется в Украину. В остальном так:

Совет Федерации внесет в закон об изоляции рунета поправку о том, что расходы на это дело операторам связи компенсирует государство.

Президент США впервые воспользовался правом вето, пересилив решение Сената об отмене чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

В Сербии продолжаются акции протеста с требованием отставки президента Вучича: участники занимали здание телевидения и блокировали президентский дворец.

В Италии умерла свидетельница по делу Берлускони – предположительно, от отравления радиоактивными веществами.

Проявления государственной воли

Соавтор законопроекта о "суверенном рунете" сенатор Людмила Бокова предлагает ко второму чтению предусмотреть в документе компенсацию операторам связи расходов на установку оборудования и его эксплуатацию.

Омского правозащитника Виктора Корба объявили в федеральный розыск по обвинению в "оправдании терроризма". Он нарушил подписку о невыезде и уехал в Украину. Корб защищает блогера Бориса Стомахина, осужденного на семь лет за призывы к терроризму.

Приключения мормонов-американцев: двух граждан США сначала привлекли к ответственности в Новороссийске за нарушение миграционного законодательства (они преподавали английский, а визы получили для ведения миссионерской деятельности), но потом в Краснодарском крае оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что они с нарушениями вели миссионерскую деятельность.

В Минске, хоть это и столица независимого от России государства, милиционеры сорвали лекцию основателей альманаха moloko+ точно так же, как это делают их коллеги-полицейские в России.

Сегодня суд в Чечне, как ожидается, огласит приговор главе местного “Мемориала” Оюбу Титиеву. Прокурор просил четыре года колонии за “приобретение, хранение и перевозку наркотиков” (конкретно, марихуаны). Защита считает дело полностью сфабрикованным, сам Титиев назвал процесс “живым портретом” российского правосудия. Вот тут рассказывается о главных нестыковках в его деле.

Проявления народных чувств

Россия: в Якутске прошел стихийный митинг против мигрантов – после того, как прошел слух о том, что уроженцев Средней Азии заподозрили в изнасиловании женщины; в Екатеринбурге на молебен в поддержку строительства церкви на месте сквера студентов Уральского государственного горного университета заманивали обещанием простить прогулы, но соблазнились немногие; в Москве состоялся гибридный митинг Удальцова-Стрелкова-Чаплина "За справедливость, за Россию, за новый курс" (разрешенный, разумеется).

Украина: в Киеве прошли акции протеста против коррупции в окружении президента Порошенко.

Сербия: в Белграде демонстранты, собирающиеся каждую неделю с начала декабря, в субботу захватили здание государственного телевидения (полиция их оттуда выгнала), а в воскресенье блокировали президентский дворец. Они требуют отставки президента Александра Вучича, он называет их “фашистами, хулиганами и ворами” и говорит, что никуда не уйдет.

Франция: в Париже в субботу “желтые жилеты” громили магазины и рестораны, строили баррикады и нападали на полицейских. Задержано больше 120 человек.

Странные смерти

Радио Свобода/Радио Свободная Европа получила по закону о раскрытии информации 149-страничный отчет о смерти в Вашингтоне бывшего министра печати России Михаила Лесина, составленный Офисом главного судебного медика. В документе говорится, что Лесин мог получить перелом шеи чуть ниже линии челюсти "в момент смерти или незадолго до нее". Переломы подобного рода часто бывают при удушении, однако наверняка этого утверждать нельзя.

В Италии умерла 34-летняя танцовщица Иман Фадил, выступавшая свидетельницей по делу Берлускони и собиравшаяся участвовать в других коррупционных процессах. Причиной смерти итальянская пресса называет отравление радиоактивными веществами.

Президентское

Дональд Трамп впервые воспользовался правом вето, пересилив решение Конгресса об отмене чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Конгресс вряд ли сможет преодолеть это вето. Все это делается ради того, чтобы построить обещанную избирателям стену.

В первом туре президентских выборов в Словакии лидирует с 40% голосов 45-летняя Зузана Чапутова – бывшая "мусорная" активистка, которую еще пару месяцев назад мало кто знал за пределами ее родного города Пезинок. Вероятнее всего, она выиграет и во втором туре. Подробнее о ней читайте здесь.

Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы и добившийся в этом качестве серьезного международного признания, начал турне по стране, чтобы заручиться поддержкой регионов. По данным опроса, опубликованного оппозиционной газетой, почти 90% выступают за отставку президента Мадуро.

Теракт и катастрофа

Администрация Facebook говорит, что в первые сутки после нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч соцсеть удалила более полутора миллионов видеозаписей стрельбы. Террорист, как выяснилось, действовал в одиночку. Премьер-министр Новой Зеландии обещала изменить закон об обороте оружия, сенатор Фрэйзер Эннинг, заявивший, что теракт демонстрирует страх австралийцев и новозеландцев перед растущим числом мусульман, подвергся обструкции.

В Эфиопии и Кении состоялось прощание с погибшими пассажирами лайнера компании Ethiopian Airlines, разбившегося 10 марта. В некоторых гробах была земля с пеплом с места катастрофы: семьям сказали, что идентификация останков может занять до полугода. Министр транспорта Эфиопии утверждает, что что по результатам расшифровки черных ящиков, между авиакатастрофой в Эфиопии и падением лайнера Boeing 737 Max полгода назад в Индонезии обнаружены сходства.

Шесть ссылок

Музыка и литература. Разговор с пианистом Лукасом Генюшасом – о бабушке, Десятникове и Шопене с Чайковским. И новая статья на “Полке” – Иван Чувиляев рассказывает о романе Фазиля Искандера “Сандро из Чегема”.

Ископаемые и насекомые. “Охотники вернулись в лагерь с бедренной костью длиной около метра, гигантским бивнем и несколькими огромными зубами” – отрывок из книжки Элизабет Колберт “Шестое вымирание. Неестественная история”, в которых речь идет о Жорже Кювье и его зоопарке ископаемых. Или отрывок из книжки американского антрополога Хью Раффлза “Инсектопедия” – на этот раз о сексе.

История. История Мансы Мусы, правителя африканского государства Мали, жившего в XIV веке и настолько богатого, что его щедрые подаяния разрушили экономику целой страны. Или, из времен поближе к нашим, история польского священника Генрика Янковского, видного деятеля “Солидарности”, памятник которому был недавно повержен в Гданьске.

Искренне Ваши,

Семь Сорок