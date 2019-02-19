Белые медведи и белый орел

Доброе утро!
Администрация Новой Земли сняла режим чрезвычайной ситуации на архипелаге, введенный в связи с нашествием белых медведей на поселки. Усилия специальной группы, отгонявшей их от жилья, увенчались успехом. В остальном успехов нет:
- Минэкономразвития России доложил о недополучении российскими экспортерами $6,3 млрд из-за санкций.
- Задержан начальник ярославской колонии №1, о пытках в которой стало широко известно после публикации соответствующего видео.
- В Украине отмечают пятую годовщину завершения “революции достоинства”.
- Саммит Вишеградской четверки в Иерусалиме отменен из-за конфликта между Израилем и Польшей по поводу участия поляков в Холокосте.
Особенности инвестиционного климата
Арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви вызвал череду выступлений в его поддержку: за освобождение бизнесмена высказались бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава “Яндекса” Аркадий Волож и даже председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Пресс-секретарь Путина Песков, со своей стороны, заверил, что этот арест никак не отразится на инвестиционном климате в России, потому что такое может произойти в любой стране с любым предпринимателем.
Есть, правда, и другие факторы, влияющие на инвестиционный климат в России. Минэкономразвития РФ оценил ущерб, нанесенный санкциями российским экспортерам, в 6,3 млрд долларов; серийное производство самолета МС-21 отложено из-за санкций США, а Европа собирается в ближайшие две недели ввести новые санкции в отношении России.
Отказ единственного европейского заказчика от российских самолетов SSJ 100 связан не с санкциями, а с тем, что они простаивают из-за нехватки запчастей. Почему сборку президентских лимузинов “Кортеж”, которые Путин продемонстрировал на своей последней инаугурации, доверили Объединенным Арабским Эмиратам, догадайтесь сами.
Политгеография и политэкономия
В Ярославле задержали Дмитрия Николаева – бывшего начальника колонии №1, видео пыток в которой получило большой резонанс в прошлом году. Следственный комитет будет ходатайствовать о его аресте.
В продолжение истории о задержаниях и убийствах гомосексуалов в Чечне читайте монолог чеченки-лесбиянки, которой удалось сбежать из России.
Власти Петербурга согласовали митинг памяти Бориса Немцова (на площади перед Финляндским вокзалом), а мэрия Томска – нет.
В Челябинске активиста “Открытой России” оштрафовали на 10 тысяч рублей за лекцию о том, как лайкать мемы и не сесть при этом в тюрьму; в Москве редактору сайта “Руси сидящей” дали штраф в 500 рублей за фотографию, сделанную в коридоре суда, а координатору “Левого фронта” Сергею Удальцову вернули машину и часть денег, арестованных в 2012 году в связи с его арестом по “болотному делу”.
Выпить и закусить
Образовательный фонд для одаренных детей "Талант и успех", учрежденный любимым виолончелистом Путина и его офшорным “кошельком” Сергеем Ролдугиным, получил лицензию на продажу алкоголя.
Бывшая сотрудница компании “Московский школьник”, которая поставляет еду в школы и детсады и входит в группу компаний “Конкорд” “повара Путина” Евгения Пригожина, рассказала в эфире “Навальный.Live”, что еда там некачественная – отсюда частые случаи заражения кишечными инфекциями.
Пять лет Майдану
В Украине вспоминают жертв Майдана, в том числе и погибших при пожаре в Доме профсоюзов в Киеве. В связи с пятой годовщиной российской агрессии против Украины в Верховной Раде пройдет специальное заседание, в Киев приедет глава Евросовета Дональд Туск. Накануне Служба безопасности Украины обвинила Россию в организации нападений на церкви Московского патриархата ради “дестабилизации ситуации на религиозной почве”.
Как в России реагируют на актуальную украинскую повестку – выборы президента – рассказано тут.
Дружба дружбой, а Холокост врозь
Саммит Израиля и Вишеградской четверки (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), который должен был пройти в Иерусалиме сегодня, не состоится. Сначала премьер Польши Моравецкий обиделся на слова израильского премьера Нетаньяху о том, что некоторые поляки сотрудничали с нацистами в годы Второй мировой войны, а потом все правое правительство Польши оскорбилось в ответ на комментарий главы израильского МИДа Каца: тот сказал, ссылаясь на покойного президента Израиля Ицхака Шамира, что “каждый поляк впитывает антисемитизм с молоком матери”.
Несмотря на политическую близость очень правых правительств Израиля и Польши, дружбы пока не получается. Ранее Нетаньяху легко удалось разрешить проблему антисемитизма с очень правой Венгрией: израильский премьер согласился с венгерским, что есть еврей, ненавидеть которого можно – Джордж Сорос.
Шесть ссылок
- Поэзия. Эссе Артема Космарского о Филипе Ларкине с разбором пяти его стихотворений.
- Картинки, движущиеся и неподвижные. Рассказ Дмитрия Волчека о десяти фильмах Берлинского кинофестиваля, который закончился на выходных. Или эссе о Виктории Бутаковой о живописи Франца Хальса – в связи с выставкой “Франс Хальс и модернисты”, которая проходит сейчас в Харлеме.
- Отрывки из книжек. Эссе Сьюзен Зонтаг о Лени Рифеншталь (из сборника “Под знаком Сатурна”, который выходит в “Гараже”); фрагмент из книги Ирины Петросян “Янычары в Османской империи”, посвященной возникновению янычарского корпуса и его роли в истории Османской империи; кусок из детектива Кирилла Кобрина “Поднебесный экспресс”, который выходит в НЛО (чтобы текст открылся, надо нажать “читать фрагмент”).
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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