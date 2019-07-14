Справка, что ты писатель

Доброе утро!

На Байконуре запустили космическую обсерваторию “Спектр-РГ” – она будет создавать карту неба в рентгеновском диапазоне. На Земле все по-прежнему:

В Москве жестко разогнали акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Задержаны 40 человек, в том числе и сами независимые кандидаты.

Якутский шаман, который идет пешком в Москву изгонять Путина, провел митинг в Чите.

Украинский телеканал “112 Украина” обстреляли из гранатомета.

В Париже задержаны 175 “желтых жилетов”, пытавшихся прорваться на парад в День взятия Бастилии.

“Допускай!”

В Москве прошла акция в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму – им бракуют подписи, и есть опасность, что не зарегистрируют никого. Участники акции (их было около тысячи) собрались в Новопушкинском сквере, а потом направились к мэрии и к зданию горизбиркома. Там они требовали, чтобы к ним вышел глава горизбиркома Валентин Горбунов. Но Горбунов был на даче. Когда все речи были произнесены и участники акции стали ставить палатки у горизбиркома, полиция начала жесткие задержания. Задержаны около 40 человек, в том числе и сами независимые кандидаты.

Вот здесь можно посмотреть, как их бьют. Вот рассказ избитого студента.

Накануне Валентин Горбунов обвинил Любовь Соболь в том, что она через соцсети оказывает давление на избиркомы, которые бракуют ей подписи, и пригрозил уголовным делом. Соболь объявила голодовку. Окончательное решение о регистрации будет принято во вторник.

Еще внутрироссийское

В Ингушетии заблокирован сайт “Фортанга”. По делу о наркотиках задержан бывший журналист этого издания. Он утверждает, что наркотики ему подкинули, а после задержания – пытали.

По делу о протестах против изменения границы с Чечней задержана ингушская активистка Зарифа Саутиева.

В Пскове прошла акция в поддержку местных активистов Милушкиных, которых обвиняют в сбыте крупной партии наркотиков.

Якутский шаман, пешком идущий в Москву изгонять Путина, дошел до Читы и провел там митинг. "Отныне Путин вам не указ – живите свободно!" – сказал Габышев в конце митинга и спел с активистами казачью песню "Ой, то не вечер".

Сбербанк обнародовал данные своего очередного ежеквартального опроса – из них следует, что россияне продолжают тратить на еду большую часть доходов.

Внешнероссийское

По всему миру прошли акции в поддержку крымского кинорежиссера Олега Сенцова, отбывающего в России двадцатилетний срок по обвинению в терроризме. 13 июля Сенцову исполнилось 43 года, это уже шестой день рождения, который он отмечает за решеткой.

В Киеве из гранатомета обстреляли телеканал “112 Украина”. Телеканал принадлежит Тарасу Козаку, которого считают связанным с “кумом Путина” Виктором Медведчуком.

Издание Kyodo сообщает со ссылкой на источники, что Россия отказалась обсуждать передачу Японии двух островов в ходе переговоров о заключении мирного договора.

Агентство Bloomberg сообщает, что США подготовили санкции против Турции в ответ на закупку Стамбулом российских ракетных комплексов С–400.

Вокруг света

В Нью-Йорке в годовщину крупнейшего блэкаута весь центр города снова остался без света.

В США на пять миллиардов долларов оштрафовали Facebook – за предоставление данных пользователей британской компании Cambridge Analytica.

В отставку ушел американский министр труда Александр Акоста в связи с его ролью в достижении внесудебного соглашения с миллиардером Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в растлении несовершеннолетних. Акоста был в то время окружным прокурором во Флориде. Скандал вспыхнул с новой силой, когда Эпштейну предъявили новые обвинения.

В Париже задержали 175 “желтых жилетов”, пытавшихся прорваться на торжественный парад по случаю Дня взятия Бастилии. Накануне президент Франции объявил о создании космических войск.

Британские спецслужбы нашли человека, ответственного за утечку в прессу донесений британского посла в Вашингтоне. К иностранным хакерам эта утечка отношения не имеет.

В Азербайджане 19 человек пострадали от падения ветки пятисотлетнего платана.

Культурные известия из северной столицы

В петербургском Комитете по культуре от депутата Бориса Вишневского, который хочет установить мемориальную доску на доме, где жил Борис Стругацкий, потребовали справку, что Стругацкий – писатель. Кто такие справки выдает, не объяснили.

На 84-м году жизни умер поэт Виктор Соснора.

Семь ссылок

Умные разговоры. Социолог Семен Кордонский рассказывает свою теорию о Путине и новых сословиях и о своей жизни тоже рассказывает. Художник Дмитрий Крымов рассуждает о своем проекте для Венецианской биеннале и о работе в театре.

Mitteleuropa. Хороший текст Ярослава Шимова о судьбах Центральной Европы в последние сто лет – историю региона он описывает через колебания маятника “интеграция (с Западом) – дезинтеграция”. Или разговор с Вадимом Берштейном о новых деталях в деле Рауля Валленберга – шведского дипломата, занимавшегося спасением евреев в оккупированном нацистами Будапеште и бесследно исчезнувшего в советских застенках.

Литература. Эссе об Айрис Мердок – к столетию романистки.

Жизненное. Отрывок из книги Кори Пайна “Живи, вкалывай, сдохни. Репортаж с темной стороны Кремниевой долины” (изд-во “Индивидуум”) о тяжелой жизни стартаперов в Сан-Франциско. Или любопытный рассказ о том, как средний IQ очень долго рос, а теперь начал стремительно падать, и никто не знает почему.

Искренне Ваши,

Семь Сорок