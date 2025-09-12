Не всё однозначно

11 сентября произошло заметное падение рубля: курс евро впервые с февраля превысил 100 рублей, а доллар вырос до 85,91 рубля. Это было самое продолжительное с 2022 года падение. С середины июля рубль потерял 10-12% стоимости.

Главы Сбера Герман Греф недавно заговорил о технической стагнации, а глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечает, что российская экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось, но в Кремле утверждают, что ситуация в российской экономике не вызывает беспокойства. "В целом макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, надёжной, предсказуемой, несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике", - объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На фоне растущего дефицита бюджета правительство снова обсуждает повышение налогов, пишет The Bell. Один из вариантов - повышение НДС до 22% - ради продолжения войны.

При этом впервые за три года в России произошло снижение цен на отрезке продолжительностью в месяц. В августе была зафиксирована дефляция на уровне 0,4%, сообщили в Росстате. В первую очередь такое падение цен обеспечило сезонное падение цен на плодоовощную продукцию.

12 сентября ЦБ опустил ставку до 17%. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции.

Аналитики, опрошенные ЦБ, полагают, что к концу 2025 года года инфляция будет на уровне 6,4%, хотя еще в июле прогнозировали 6,8%.

