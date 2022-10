Светский салон по-белорусски. Артемий Троицкий поддерживает вольную птичку

Хедлайнеры двести сорок третьего выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – самодеятельный автор-исполнитель из Беларуси Максим Вовчинский, но его самодеятельность, как уверяет рок-критик Артемий Троицкий, даст фору многим профессионалам.

Очень тяжёлая сейчас ситуация с музыкой что в России, что в Беларуси. Многие исполнители и целые группы – в том числе знаменитые, вроде БГ, Андрея Макаревича, Земфиры, – уехали за границу и стараются выстроить свою профессиональную деятельность в совершенно новом пространстве. У кого-то получается неплохо, у кого-то пока нет. Однако тяжелее всего тем вольным певчим птичкам, которые остались под гнётом диктатур: там жёсткая цензура, "чёрные списки" и прочие прелести, невиданные в наших краях с начала 1980-х годов.

Некоторое количество поп-конформистов старательно и небескорыстно подпевают властям. Большинство популярных исполнителей пытаются отмолчаться, хотя, как мне кажется, рано или поздно и им придётся определиться. Но есть и самая загадочная прослойка: музыканты, находящиеся, что называется, "ниже уровня радара" государственного контроля и продолжающие творить в условиях цифрового андерграунда и почти полной безвестности. Совсем недавно я представил в "Музыке на Свободе" волгоградского электронщика Павла Наумова (aka Black Balalaikas) – и рад, что сообщество оценило его записи. Сейчас – ещё один "гениальный дилетант", на этот раз из Республики Беларусь. Максим Вовчинский, 46 лет, адвокат из Минска. Так же, как строитель Наумов, и Вовчинский – "домашний" композитор-любитель. Представляю его без опаски, поскольку Максим работает в основном в инструментальных жанрах, и политический нарратив в его сочинениях незаметен. Творчество Вовчинского разнообразно и развивается в трёх форматах/направлениях.

Первый по хронологии проект – "Бабс Баберлей". Это, как растолковал мне в письме сам автор, – доподлинное имя небезызвестной "тётки Чарлея", искромётно сыгранной актёром Александром Калягиным в кинофарсе "Здравствуйте, я ваша тётя!". ББ, по определению Вовчинского, – "оркестровый инди-поп". От себя добавлю: чисто английского разлива, музыка, абсолютно неслыханная на наших широтах. Более того, за пределами самой затуманенной части Альбиона неслыханная и вообще практически нигде. Это я, будучи поклонником, в своих подкастах знакомил вас с Scarlett's Well, The Yearning, Monochrome Set, Louis Philippe и тому подобной кружевной джентльменской изысканностью. И мадридский (кажется, уже почивший) лейбл Siesta неустанно себе в убыток выпускал их альбомы. А тут вдруг. Под ником Бабса Б записано несколько синглов и мини-альбом – всё в 2015–2017 годах. Начнём с лирической песенки "С тобой", сингл "Как я провёл тем летом" (2015 год): поётся в лоу-фай-аккомпанементе нарочито нетвёрдым голосом.

8-трековый мини-LP "Окраина" (2017 год) – более законченная работа, и в музыкальном, и в концептуальном отношении. Это звуковой очерк о жизни в окраинном районе (Минска, надо полагать), где музыка и стихи Максима Вовчинского безрадостно, но очаровательно звучат на фоне записей типичных бытовых шумов. Особенно хорош номер "Возвращение с Кубы".

Попрощаемся с похмельным денди Бабсом Баберлеем прелестной лаунж-инструменталкой "Ева" с сингла "Касатик и Ева" (2015 год). Сообщу заодно, что музыка Вовчинского (почти) исключительно живая, без сэмплов. Сам Максим играет на гитаре, контрабасе, саксофоне и кларнете; с клавишными помогает, как он обозначил в письме, "подружка".

Более поздний проект хоум-продюсера называется "Понятых". Это уже что-то из области шумового драм-н-баса и хип-хопа. Единственный пока альбом, "Минус один" (2020 год), гораздо больше насыщен текстами, чем предыдущие записи Вовчинского. Его вокальная манера – и не пение, и не рэп. Я бы назвал это мелодекламацией: но если в контексте Бабса Б она звучала по-гейнсбуровски чувственно и меланхолично, то здесь всё намного энергичнее. Как, например, в циничном монологе разочарованной жертвы кризиса среднего возраста в двухчастной композиции "Секонд хенд".

И ещё одна ипостась Максима Вовчинского – инструментальный "Рафинад". Мини-альбом Night (In Da House) ноября 2016-го не имеет, на мой взгляд, ничего общего с музыкой хаус. Это в чистом виде dark jazz, причём отменного качества. Достаточно послушать композицию Triste.

Все вышеупомянутые проекты Максима Вовчинского имеются на платформе Bandcamp: Barsbaberley; Rafinad; Ponyatykh. В недалёком, надо надеяться, будущем за ними последуют (цитирую автора/исполнителя): "Альбом ночной музыки; альбом басовитого диско-фанка; проект "Стукачок" с хип-хоп битами, и маленький оркестрик духовой музыки".

Удачи, будем ждать-с!

Плей-лист 243-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. The Chills (New Zealand). Scatterbrain, LP Scatterbrain

2. Witch’n’Monk (Germany). The Сage, LP Witch’n’Monk

3. Ian Dury & The Blockheads (UK). Sex & Drugs & Rock & Roll, LP Hit Me! The Best Of Ian Dury

4. Ian Dury & The Blockheads (UK). Hit Me With Your Rhythm Stick, LP Hit Me! The Best оf Ian Dury

5. Karima Walker (USA). Window II, LP Waking The Dreaming Body

6. Бабс Баберлей (Беларусь). "С тобой", SP "Как я провёл тем летом"

7. Бабс Баберлей (Беларусь). "Возвращение с Кубы", LP "Окраина"

8. Бабс Баберлей (Беларусь). "Ева", SP "Касатик и Ева"

9. Понятых (Беларусь). (Выход) "Секонд хенд", LP "Минус один"

10. Рафинад (Беларусь). Triste, EP Night (In Da House)

11. Seamus Fogarty (Ireland/UK). Old Suit, LP A Bag оf Eyes

12. Anna B. Savage (UK). Dead Pursuits, LP A Common Turn

13. Trupa Trupa (Poland). Far Away, LP B Flat A

14. Zenía (Italy). Ghemaya zema, LP Suoni e storie di un paese immaginario

15. The Cool Greenhouse (UK). Prospects, LP The Cool Greenhouse

