Священные портреты. Как расцветает культ изображений президента

15 работников аэропорта в Дашогузе, городе на севере Туркменистана, уволили за танец перед портретом Сердара Бердымухамедова. Изображения президента и его отца Гурбангулы Бердымухамедова, который де-факто уступил пост сыну в 2022 году, считаются в стране сакральным.

Глубокой ночью служащие министерства национальной безопасности Туркменистана вызвали на рабочее место 15 сотрудников дашогузского аэропорта.

Работников аэропорта заставили написать заявления "по собственному желанию". Причина — танец на "неприемлемом фоне".

Если вы делаете перед портретом что-то, что чиновники сочтут неподобающим, вас уволят и даже посадят за решетку

"15 августа сотрудники аэропорта отмечали день рождения коллеги в рабочее время, танцуя у здания перед портретом президента Сердара Бердымухамедова. Один из них выложил видео на своей странице в TikTok", — сообщил источник Туркменской редакции Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Всех попавших в кадр в итоге уволили, а разместившего видео отправили под арест на 15 суток. По словам источника, причиной стало не то, что люди организовали застолье в рабочие часы. Офицеры МНБ обвинили работников в "нелепых движениях" перед изображением главы государства.

"В Туркменистане портреты президента и его отца считаются священными. Независимо от того, какую должность вы занимаете, если вы делаете перед его портретом что-то, что чиновники сочтут неподобающим, вас уволят и даже посадят за решетку. Это своего рода неофициальный закон", — отметил источник в силовых органах.

Преследование за подобные инциденты в стране уже бывали.

В 2018 году в том же Дашогузе школьников привлекли к уголовной ответственности, обвинив в осквернении изображения Гурбангулы Бердымухамедова, в ту пору президента страны.

Во время игры в кабинете ученики уронили и затоптали портрет, в другом случае дети пририсовали фломастером к портрету усы и бороду. Около десятка школьников доставили в полицию, в Дашогуз прибыла специальная комиссия из Ашхабада. Часть школьников в итоге отпустили, а часть осудили на сроки от трех до пяти лет за "нарушение порядка", "драку" и "порчу школьного имущества".

В прошлом году студентов юридического факультета университета имени Махтумкули исключили из вуза после того, как они подурачились перед портретом Бердымухамедова-младшего, который стал президентом в 2022-м.

Это признак диктатуры

Несколько сотрудников дашогузского аэропорта пожаловались властям, заявив, что танцы уволенных коллег перед портретом президента не были ни непристойными, ни вульгарными.

"Люди устали от портретов президента повсюду. Это признак диктатуры. Портреты президента и его отца не висят разве что в туалетах", — сказал сотрудник аэропорта Дашогуза на условиях анонимности.

В Туркменистане портреты президента вывешены перед зданиями всех государственных учреждений и внутри них. Их можно увидеть в государственных такси и автобусах. Портреты обновляются раз в год, иногда дважды в год — бюджетников, студентов и учащихся принуждают сдавать деньги на замену изображений.

За порчу президентских портретов или дорисовку к ним каких-то элементов наказывают не только в Туркменистане. До 2023 года в уголовном кодексе Казахстана была статья "Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента — Елбасы". Криминализировались не только вербальные оскорбления, но и осквернение изображений Нурсултана Назарбаева. Санкция статьи 373 уголовного кодекса предусматривала штраф от 15 до 22 тысяч долларов, исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

В 2021-м министерство информации и общественного развития потребовало от издания The Village Kazakhstan удалить новость о надписи #cancelelbasy, которая была нанесена неизвестными поверх мурала в Алматы с изображением экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ведомство заявило, что издание разместило "материал, оскверняющий изображение Первого Президента Республики Казахстан", и напомнило редакции об уголовной ответственности.

Онлайн-ресурс не стал тогда удалять публикацию и добавил примечание, что "редакция вынуждена была скрыть изображение к данному материалу по требованию, поступившему от Комитета информации МИОР". Сейчас этот материал недоступен.

Статья 373 просуществовала в уголовном кодексе Казахстана почти 10 лет. Точной статистики, сколько человек за это время привлекли по ней к ответственности, нет. Судя по известным общественности эпизодам, наказывали за оскорбительные высказывания в адрес Назарбаева, а не за порчу его портретов. Один из последних кейсов — дело карагандинца Армана Хасенова. В 2020 году его приговорили к трем годам ограничения свободы за видеообращение с резкой критикой в адрес Назарбаева и членов его семьи, в котором он использовал нецензурные слова.

Статью 373 исключили из уголовного кодекса через год после январских событий, ослабивших влияние Назарбаева. Из Конституции удалили все упоминания о первом президенте, аннулировали специальный закон, который закреплял за Назарбаевым титул "елбас" (лидер нации) и гарантировал ему и его семье неприкосновенность и массу привилегий.

В уголовном кодексе сохраняется статья "Посягательство на честь и достоинство Президента и воспрепятствование его деятельности", но об осквернении изображений в ней не говорится.

Детей привлекают к ответственности за безобидные каракули

В Бурунди, стране в центральной части Африки, школьников привлекали к ответственности за разрисованный портрет президента Пьера Нкурунзизы в учебнике. Правозащитная группа Child Rights International Network сообщала в 2016 году, что учеников в возрасте от 14 до 19 лет обвинили в оскорблении главы государства. За это преступление предусмотрен срок до пяти лет лишения свободы. Дело завели после того, как в книге, которой пользовались несколько классов, нашли надписи "Нет третьему сроку" и "Убирайся".

В 2019 году международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщила о задержании группы школьниц по аналогичному обвинению. В их учебнике к портрету президента пририсовали усы, парик и очки.

"Учитывая, что в Бурунди совершается столько реальных преступлений, трагично, что именно детей привлекают к ответственности за безобидные каракули", — заявил директор HRW Льюис Мадж.

Задержание девочек вызвало международное осуждение правительства Бурунди. Критики выразили свою поддержку девочкам в социальных сетях, разместив разрисованные изображения Нкурунзизы и хэштег #FreeOurGirls.

Нкурунзиза был президентом Бурунди 15 лет и неоднократно заявлял, что возглавляет страну по божьей воле. Он обошел прописанное в Конституции ограничение в два срока и в 2015 году пошел на третий срок, что вызвало протесты, которые были жестоко подавлены.

Пьер Нкурунзиза умер в 2020 году, причиной назвали сердечный приступ, по неофициальным данным, он умер от ковида, опасность которого отрицал. Он отказывался от введения карантина, во время пандемии в Бурунди проводили крупные спортивные турниры и политические демонстрации. Страстный любитель спорта, он посетил волейбольный матч, к вечеру почувствовал себя плохо и через два дня скончался.





В России под запретом находится портрет президента Владимира Путина с макияжем. В 2017 году министерство юстиции включило в федеральный список запрещенных "экстремистских материалов" изображение Путина, на котором у него накрашены губы и ресницы. Власти заявили, что оно намекает на "якобы нестандартную сексуальную ориентацию" президента.