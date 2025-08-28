Артисты, певцы, танцоры и другие исполнители в западном Туркменистане получили несколько недель на то, чтобы похудеть и "выглядеть презентабельно" к Дню независимости страны, сообщили Радио Свобода несколько сотрудников полностью контролируемого государством культурного сектора страны.

Они говорят, что власти Балканского велаята приказали тем, кто имеет лишний вес, похудеть до публичных торжеств 27 сентября, иначе им грозят серьезные последствия. Чиновники якобы пригрозили, что те, кто не похудеет, потеряют работу и больше не смогут появляться на сцене или на телевидении.

Утверждается, что приказ исходит от Гурбангулы Бердымухамедова, авторитарного бывшего президента, а ныне – главы Народного совета Туркменистана, который фактически контролирует все ветви власти и определяет ее политику.

"По указанию [Бердымухамедова] работникам культуры с избыточным весом было предписано похудеть и, в частности, сбросить жир на животе до 27 сентября, – рассказал Радио Свобода один из актеров – Их строго в устной форме предупредили, что в случае невыполнения требования они будут исключены из системы культуры".

Другой артист говорит, однако, что власти не хотят, чтобы они были и "слишком худыми". Наши собеседники говорили на условиях анонимности, опасаясь мести со стороны туркменского правительства, которое не терпит никакой критики своей политики.

В прошлом власти Туркменистана приказывали похудеть полицейским – под угрозой потерять работу.

Здоровое питание недоступно

По словам актера Государственного драматического театра имени Сапармурата Туркменбаши в региональной столице Балканабаде (прежнее название – Небит-Даг), сотрудники культурного сектора спешно сели на диету, чтобы уложиться в срок.

Наш собеседник говорит, что многие жалуются на то, что не могут позволить себе здоровое питание или регулярные посещения спортзала из-за скудных зарплат. "Наших зарплат не хватает, чтобы покупать овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб или постное мясо приличного качества для здорового питания", – сказал актер, добавив, что от артистов также ожидается, что они будут оплачивать все костюмы, которые носят на мероприятиях.

Низкие зарплаты вынуждают людей покупать более дешевые продукты, такие как белый хлеб, рассказал Радио Свобода другой сотрудник. "Например, брокколи стоит целое состояние. Килограмм яблок стоит 50 манатов, килограмм апельсинов – 60 манатов, а месячный абонемент в спортзал – 1000 манатов. С нашей месячной зарплатой в 3000 манатов мы не можем себе позволить многое из этого".

Согласно обменному курсу, установленному Национальным банком Туркменистана, национальная валюта стоит 3,49 маната за доллар США. На самом деле манат имеет гораздо меньшую стоимость, чем официальный курс.

Ограничения в повседневной жизни

Соседние Таджикистан и Узбекистан в прошлом давали своим полицейским с избыточным весом шесть месяцев на то, чтобы привести себя в форму. По крайней мере 10 таджикских полицейских, которые не уложились в срок, были уволены из полиции.

Гурбангулы Бердымухамедов, отец нынешнего президента Сердара Бердымухамедова, известен своей одержимостью тем, что он называет здоровым образом жизни.

Каждый апрель в стране отмечается Месяц здоровья и счастья, когда государственные служащие и студенты участвуют в массовых пробежках, велопробегах и занятиях физическими упражнениями.

Многие жители богатого газом Туркменистана недовольны репрессивной политикой правительства, повсеместной коррупцией и бедностью, из-за которой миллионы туркмен вынуждены покидать страну.

"Теперь Бердымухамедов хочет контролировать даже размер наших животов, – говорит актер драматического театра в Балканабаде. – Это была одна из последних вещей, на которые правительство еще не имело влияния".