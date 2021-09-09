Тень Путина. Гибель покрыли мраком

Президент РФ потерял одного из самых доверенных своих людей. Но мы не услышали ни одного свидетеля его гибели. Министр МЧС по ходу учений садится в вертолет, летит на далекий "туристический" участок. Что было дальше, над живописным обрывом с уникальным водопадом? Он попытался удержать режиссера, своего друга, который сорвался, и поэтому сорвался сам? Или он поскользнулся на опасном участке, и его наоборот попытался спасти режиссер? Кто герой? Где свидетели? Почему молчат? Заговорят ли вообще? Скрывают все. Даже дебаты, казалось бы никому не интересные, на этот раз тоже спрятали от избирателей. Все эти сокрытия обсудят политики Дмитрий Гудков и Яков Якубович и журналист-расследователь Галина Сидорова. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева