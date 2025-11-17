Терафим из мавзолея. Блогеры обсуждают фильм "Хорошие соседи"

В начале ноября вышел в сетевой прокат фильм "Хорошие соседи". Вот как рекламирует его производитель, кинокомпания "Северное сияние":

Это доброе, семейное кино о дружбе, взаимопомощи и любви. Говорят, что в современном мире соседей не то что по именам, а даже в лицо не знают. А вот в одном уютном московском дворе все друг друга знают, ходят в гости и угощают оладушками. Когда злоумышленники похищают десятилетнего Ваню, жители дома объединяются и вместе отправляются спасать маленького соседа и издателя его мамы. Собственно из-за издателя Максима Игоревича, а точнее книги загадочного автора – некоего Олега Никитина – всё и произошло.

Плохо они знают русских людей! Мы своих не бросаем!

Одним нехорошим людям очень не понравилась книга, разоблачающая культ Ильича. Сначала они пытались найти автора через издателя, а потом добрались до юриста Веры Андреевны – мамы Вани. Но плохо они знают русских людей! Мы своих не бросаем! Команда соседей, состоящая из пенсионеров Петра Андреевича и Анны Никитичны, семейной пары несостоявшихся байкеров Димы и Оли (у них есть дочь Соня, у которой есть жених Саша), молодых влюбленных Алины и Бори, и, конечно же, мамы Вани выслеживает похитителей и … А вот, что будет дальше смотрите в кино. Скажем только, что всё закончится хорошо. Слоган фильма: "Хорошие соседи становятся друзьями и семьей!"

За несколько дней только на Rutube фильм посмотрели более 70 тысяч человек, и зрители обнаружили в этом "добром семейном" кино неприкрытую шовинистическую пропаганду.

Или вот такой эпизод: мама объясняет маленькому сыну, что мумия Ленина – это еврейский терафим.

Марк Бернштейн:

Я посмотрел трейлер и решил, что это стеб. Ну нельзя такую скучную ибаническую хрень всерьёз задвигать. Стеб конечно.

А оказывается, что там полный фильм такой вот патриотической графомании с ядерным классическим черносотенным антисемитизмом. На полном серьёзе.

Владимир Володин:

Посмотрел на Ютюбе три фрагмента фильма "Хорошие соседи", потратив на это дело меньше десяти минут. Капрал Шовинэ (в действительности Шовен – РС) отдыхает – он был явно толерантным человеком. Правда, про страшных евреев, жидо-коммунистов и прочих масонов ничего нового для меня не сказали: я всё это слышал, в том числе и в свой адрес. Всё возвращается на круги свои.

Наталья Барабаш:

В России вышел новый фильм, который безусловно является событием. Серьезным таким маркером.

Нет, не по художественным достоинствам.

По степени животного антисемитизма это безусловный прорыв

По уровню сценария «Хорошие соседи» - идиотическая сиропная графомания, а по уровню режиссуры и актерского мастерства - дворовая самодеятельность. Профессионалы пока вступить в это не решились.

Зато по степени животного антисемитизма это безусловный прорыв и новое слово.

Я, если честно, прочитав об этих «хороших соседях», до конца не поверила, пролистала фильм на перемотке. И остолбенела. На полном серьезе в дурацкую историю похищения писателя - борца с еврейством - вставлены дидактические эпизоды. Где мама объясняет смышленому мальчику, как негодяи- евреи всегда хотели извести русский народ.

Американские (почему-то) евреи послали Ленина в Россию, чтобы захватить Крым и уничтожить русских. Затем евреи начали Первую мировую войну и тут же задумали Вторую мировую - да, вы не ослышались. А также в давние времена отрезали головы христианским младенцам и замуровывали эти засушенные головы в сатанинские терафимы - сборники психической энергии. А потом засунули туда мумию еврея Ленина, замаскировав терафим под Мавзолей, чтобы коварно облучать в нем русский народ. Мудрый вождь Сталин на время войны труп-облучатель из Мавзолея вынес, но потом опять вернул, И русский народ сник…

Конечно, эти бредни не такие уж новые - когда-то их яростно распространяло общество «Память», раздавая книжонки про жидомасонский заговор и устраивая митинги.

Но чтобы был снят целый антихудожественный фильм! Который рекламируется на всех интернет-платформах как « доброе семейное кино о взаимопомощи и любви»… Глядишь, и по телевизору покажут. Создатель «шедевра» - Мария Ефремова ( нет, не родственница), дама с нацистскими взглядами, которая уже не раз ставила фильмы по своим ужасающим сценариям, где сама же бездарно играет главную роль. Но вот такой откровенный - впервые. И ведь никаких вопросов у прокуратуры за возбуждение ненависти по национальному признаку ( статья 282, если что)! к ней нет.

О чем это говорит?

Об одном.

Так или иначе война с Украиной закончится. И, глядя на разрушенную чужую страну и на страшные проблемы в своей, надо будет найти виноватых. А они вот они! Всегда под рукой. Евреи, кто же еще!

Путин ведь не придумывает ничего нового. Он просто копирует Сталина. Ну и еще кой-кого.

Так что впереди, я думаю, новые дела - врачей и представителей прочих профессий.

Увы, время ремейков сейчас не только в кино…

Эстер Сегаль:

Уже все поглумились над новым российским кинематографическим шедевром "Хорошие соседи"?

Ленин теперь уже не гриб, а терафим

И ведь непонятно даже, что кошмарнее: антисемитский бред, который несут актеры (кстати, в этом бреду отчетливо проступает знакомство с мидрашами и осознанное их искажение - ох, какой-то сведущий в источниках мерзавец наследил) или то, как бездарно они его несут?

А вообще забавно: Ленин теперь уже не гриб, а терафим, в худшем колдовском лавановском смысле.

FAKE OFF:

"Хорошие соседи" — это не просто кино. Это инструмент формирования имперского сознания через бытовой диалог.



За три минуты экранного времени зрителю внедряется готовая система взглядов, которая: •Оправдывает геноциды и депортации • Поддерживает расистские стереотипы • Делает невозможным диалог с соседями • Готовит общество к новой агрессии



Пока россияне будут смотреть на мир через эту призму — диалог невозможен.



Имперское сознание знает только иерархию, где оно само всегда на вершине.

Проф. Преображенский:

Противные унтерменши опять русским гадят

Актёры (Станиславский застрелился бы, увидь он этих "актёров") прогоняют чистейшие нацистские нарративы о том, что русские окружены одними унтерменшами.

Унтерменши дикие, ни на что не способные, злобные и постоянно на русских посягают.

А русские всегда унтерменшам помогают, защищают их.

А противные унтерменши опять русским гадят.



И, конечно, есть про "обманули" и "надули", как без этого.

Русские унтерменшам заводы и больницы построили, а те обманули и надули русскую говноактрису, фрукты гнилые подсунули.

Унтерменши, кстати, вообще только на базарах встречаются, они же дикие.



Вот это мерзкое нацистское дерьмо официально производится в России. А потом путины-песковы-захаровы визжат, что Россия-де в одиночку спасает мир от нацизма.

Кто же снял "Хороших соседей"?

Алекс Экслер:

Это кинокомпания "Северное сияние", созданная в 2013 году. Генеральный директор компании - Мария Ефремова. Она же пишет сценарии этого киношлака, самолично ставит их и играет там главные роли.

И наклепала она этого дурдома - аж восемь фильмов. Которые, судя по всему, никто не видел, потому что иначе это все активно бы обсуждали. Кто дает ей денег на эти киновыкидыши - доподлинно неизвестно. Но кто-то же дает. Оно, конечно, видно, что снято за две копейки в базарный день, но, как ни крути, какие-то деньги на это тратить приходится.

Жизненный путь Марии Ефремовой, уроженки Новосибирска, описан вот здесь, а сама она, судя по ее блогу, счастлива от внезапно свалившейся славы. Есть правда, одна проблема: фильм исчез с основных сетевых платформ и пока доступен только на Яндекс-Дзене.

По версии Марии Ефремовой произошло вот что:

Такого прецедента еще не знала история российского кинематографа. 7 ноября 2025 года в прокат вышел фильм «Хорошие соседи» производства кинокомпании «Северное сияние». Вышел не на больших экранах в кинотеатрах всей страны, не на федеральных телеканалах и даже не в официальных онлайн-кинотеатрах, а очень скромно – на Rutube. А уже через три дня ссылка была закрыта, при том, что Госфильмофонд принял фильм "Хорошие соседи" на хранение, как национальный фильм, а Министерство культуры – документы на прокатное удостоверение. Это ж какую кляузу нужно было накатать в Министерство культуры, что там всполошилось всё руководство, отложили свои дела и устроили просмотр нашего фильма «Хорошие соседи». Обычно руководство только подписывает прокатное удостоверение, а просмотром фильмов занимаются обычные сотрудники. Уже несколько дней мы ждем официальный ответ от Министерства культуры.

Ее заметка называется "Почему евреи испугались русского фильма «Хорошие соседи»"?

Среди сотрудников ФСБ есть давний поклонник моего творчества, да и в СК остались от меня в восторге

Представляете, как они меня достали. Буквально со всех сторон. И как же испугались нашего доброго, семейного кино! В отличие от их русофобских и оскорбительных комментариев в фильме "Хорошие соседи" нет ничего, чтобы подходило под 282 и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») статьи УК РФ. Да и посмотрели уже и майоры, и полковники ФСБ и СК наше кино. Среди сотрудников ФСБ есть давний поклонник моего творчества, да и в СК остались от меня в восторге, когда вызывали по кляузе Захара Прилепина (настоящее имя - Евгений Лавлинский, национальность - еврей).

Мария Ефремова уверена, что ее фильм вскоре вернется к зрителям. А в российском кинематографе родилась новая патриотическая инициатива:

Онлайн-кинотеатр Premier объявил о старте съемок комедийного сериала о СВО «Обратная сторона медали». Сериал рассказывает о группе добровольцев, которая прибывает в зону боевых действий. Новичков назначают в подчинение опытному бойцу с позывным Куба, который не хочет возиться с новобранцами, но подчиняется приказу своего прямого командира. Их первой задачей становится оборудование пункта временной дислокации в разрушенном украинском доме".