"Свои голоса мы отдадим за вашу кандидатуру". У Путина просили новую школу, а получили памятник "героям СВО"

1 сентября в забайкальском селе Нижний Цасучей планируют открыть мемориал погибшим на войне в Украине, на что власти выделяют более 17 млн рублей. При этом здание местной школы уже пять лет находится в аварийном состоянии и ремонтировать его никто не торопится. Учителя и ученики еще два года назад обращались к Путину с просьбой решить проблему, попутно присягнув в верности и пообещав отдать ему голоса на предстоящих президентских выборах. Однако и это не помогло.

"Хотел, чтобы им гордились"

Улица Комсомольская тянется через весь Нижний Цасучей. В самом центре села расположены администрация, библиотека, а дальше – стадион и Мемориал боевой славы, где собираются поставить скульптуру в честь участников вторжения в Украину. В 15 минутах ходьбы от мемориала, чуть за селом – местное кладбище, где хоронят погибших на войне.

Население Нижнего Цасучея около 3 тысяч человек, а на фронте погибли уже 20 мужчин из этого поселка. Некрологи им публикует краеведческий музей Ононского района, но многих имен на их сайте нет. Например, о смерти 25-летнего Ильи Винокурова в социальных сетях сообщил только его брат.

– Его долго найти не могли, – рассказывает знакомая семьи Винокуровых. – С октября (2024 года – С.Р.) примерно о нем ничего не было известно, а в феврале только подтвердили, что погиб где-то на Донецком направлении. Он сам подписал контракт. Зачем? Сложно однозначно сказать. Я думаю, хотел сделать что-то хорошее, чтобы им гордились. А брат его вам сейчас не ответит, он горюет сильно…

В декабре в селе Нижний Цасучей прошел межрайонный турнир по волейболу "памяти земляков, погибших в СВО". На митинге перед открытием турнира огласили имена погибших участников вторжения. Спортсмены держали в руках их портреты.

В 15 минутах езды от Нижнего Цасучея находится детский лагерь "Звездный", где до войны работал сторожем 36-летний Сергей Бекарев. Он родом из Новосибирской области, а в Забайкалье остался после срочной службы в армии. Сначала жил в Борзе, где работал монтажником на Нефтезаводе, а потом вместе с женой и детьми переехал в Нижний Цасучей.

– На войне он получил позывной Бек, – говорит один из родственников Бекарева. – Присылал фотографии, старался быть на связи с семьей. Очень любил детей, у них их двое, и жену. Хотел вернуться побыстрее домой.

Жена Бекарева регулярно публиковала фотографии мужа в социальных сетях: Сергей стоит в маске на фоне флага с надписью "Военная разведка" (при этом опубликовано несколько его фото и без маски) или выкладывает "Я тебя люблю" патронами от автомата. О смерти Бекарева стало известно в сентябре 2024 года, а за два месяца до него на фронте погиб его родственник – брат жены Виталий Быстролетов. Он родом из соседнего села Будалан. Принимал участие в боевых действиях в Чечне, а затем много лет прослужил по контракту в воинской части в Чите.

На юго-восточной окраине Нижнего Цасучея в деревянном здании расположен спортивный клуб "Будокан", где детям преподают карате киокусинкай. Во время учебы в школе там тренировался будущий участник войны Сергей Федоров. В 2015 году он даже выиграл соревнования на приз главы Нижнецасучейского сельского поселения. Как говорится в официальном некрологе Федорова, примерно в то же время он занял призовое место на чемпионате по сборке автомата Калашникова, прошел военно-полевые сборы, после чего решил связать жизнь с армией. После армии он остался служить по контакту, а погиб в самом начале вторжения в Украину – в мае 2022 года. Федоров не был выдающимся каратистом, но теперь в его честь проводится турнир в Нижнем Цасучее.

– Серега всегда хотел служить, сколько я его знаю, – говорит знакомая Федорова по школе. – У нас в Забайкалье это вообще довольно часто встречается, потому что воинских частей много, а работы – не всегда хватает. А в армии какая-то стабильность.

В Нижнем Цасучее родился еще один участник войны – 29-летний Дмитрий Лапшаков, который позже переехал в поселок Песчанка. В 2022 году "Важные истории" писали, что Лапшаков, мог быть причастен к убийству двоих гражданских рядом с автосалоном в Киевской области. CNN опубликовало кадры, на которых видно, как пятеро российских военных сначала досматривают двоих мужчин, а затем – убивают их. Лицо Лапшакова попало на камеру видеонаблюдения в автосалоне, но установить, участвовал ли он непосредственно в убийстве, не удалось.

Вероятно, Дмитрий Лапшаков выжил на войне: он заходит в свои социальные сети, а в базах судебных приставов за ним числится задолженность – 60 тысяч на 2023 год и более 100 тысяч с 2019 года. Лапшаков вместе со своим автомобилем по-прежнему зарегистрирован в одном из агрегаторов такси.

"Скоро и без почты, и без школы будем"

Монумент в центре Нижнего Цасучея должен появиться к 1 сентября 2025 года. Он будет состоять из гранитной арки с колоколом, а также барельефа с силуэтами российских военных. Вокруг памятника предполагается разбить сквер. Начальная цена закупки составила 20,2 млн рублей, но в ходе торгов была снижена до 17 млн. Выиграла торги компания "Логисстрансстрой", зарегистрированная в Улан-Удэ.

Часть будущего памятника – арка с колоколом – была торжественно открыта 26 сентября 2024 года. Арку на свои деньги установил местный предприниматель Беник Петросян, который занимается в регионе дорожным строительством. Он объяснил, что тоже потерял на войне братьев, поэтому решился вложить средства в монумент. Во время открытия арки в ее основание заложили "капсулу времени с посланием для будущих поколений". О чем в этом послании поведали, потомкам не сообщалось.

Забайкалье лидирует в России по количеству монументов участникам вторжения в Украину. В соседнем с Цасучеем Агинским хотели даже поставить прижизненный памятник Балдану Цыдыпову, который потерял стопу в первые дни вторжения, но остался жив. Родственники военнослужащего выступили против такой инициативы.

Власти региона потратили на памятники вторжению в Украину десятки миллионов рублей, хотя в Забайкалье масса проблем, на решение которых можно было бы эти деньги потратить. В Нижнем Цасучее, например, пятый год дети не могут учиться в здании местной школы, поскольку оно буквально рушится. О решении строить в районном центре новую школу сообщалось еще в 2022 году. В 2023 году школьники жаловались Путину на отсутствие школы в видеообращении, попутно демонстрируя преданность его политике накануне очередных президентских выборов.

"В нашей школе 400 учеников и мы одними из первых в районе открыли "Движение первых", более 50 процентов учащихся вступили в организацию российское движение детей и молодежи, – зачитывает текст одна из старшеклассниц, одетая, как и ее товарищи, в красную футболку с символикой "Движения первых". – Также в нашей школе организовано движение "Орлята России", движение юнармейцев, кроме этого организованы ученические объединения "школьный спортивный клуб", "школьный музей", "юный инспектор движения", "школьное лесничество", "волонтерский отряд "Пилигрим"….Мы живем активной школьной жизнью, но наша большая школа находится в аварийном состоянии и третий год мы вынуждены учиться в приспособленных помещениях, в двух зданиях, в две смены. Начальная школа в количестве 185 человек вынуждена обучаться в соседнем селе…". Далее ученица жалуется на то, что школьники лишены актового и спортивного залов, и возможности проводить еженедельную линейку с поднятием флага.

Затем настает черед учителей демонстрировать патриотизм и полную поддержку президента. Текст обращения продолжает зачитывать представительница педколлектива:

"Уважаемый Владимир Владимирович, мы, педагоги школы, полностью поддерживаем все ваши решения. Сегодня среди нас присутствуют учителя, чьи дети принимают участие в "специальной военной операции". Мы хотим вам пожелать успехов в избирательной кампании и заверить вас, что свои голоса мы отдадим за вашу кандидатуру. Присоединяемся к обращению наших учащихся и просим помощи в нашей просьбе. Спасибо!"

Неизвестно, дошло ли до Путина послание учащихся и учителей школы села Нижний Цасучей, но их проблема так и не решилась.

Правда, в 2024 году власти планировали вложить в реконструкцию здания почти 5 млн рублей – и это почти в четыре раза меньше, чем собираются потратить на памятник участникам войны. Но позже чиновники решили, что ремонтировать аварийное здание не имеет смысла. При этом контракт на изготовление проекта реконструкции на тот момент уже был подписан. Его расторгли.

Год назад необходимость строительства школы в поселке обсуждалась в ходе круглого стола по итогам проекта с вдохновляющим названием "Герои. Победы. Будущее". Этот проект был инициирован губернатором Забайкалья Александром Осиповым как "беспрецедентно широкий опрос общественного мнения, результаты которого станут основой для работы регионального правительства на ближайшие пять лет". Жители Нижнего Цасучея рассказали тогда в ходе опроса о проблемах со школой. Губернатор заявил, что проблему эту надо решить. Но школы в поселке как не было, так и нет.

Часть детей из Нижнего Цасучея учатся в местной библиотеке, других возят в соседнее село Верхний Цасучей.

– Чтобы в районном центре не было рабочей школы – это позор, – жалуется жительница села Людмила. – Неужели мы тут не заслужили новую школу? Старое здание построено в 1982 году, насколько я знаю, его толком не ремонтировали никогда. И ладно еще школа – детей растолкали кого куда. С почтой у нас непонятная ситуация: то ли закрывают, то ли нет. А пенсию как получать? Будем жить и без почты, и без школы. Это ненормально.

В июне 2025 года в Нижнем Цасучее закрыли единственное почтовое отделение, расположенное в центре села по улице Новая. Теперь пенсию привозят почтальоны из соседнего села.

"При этом о дате и времени прибытия заранее не сообщается, люди вынуждены часами стоять в ожидании. Население округа осталось без периодической печати, несмотря на то, что подписка ими оплачена. Неоднократные попытки получить какие-либо разъяснения в Агинском и Чите ни к чему не привели", – пишет местная районная газета "Ононская правда".

В головном офисе Почты России объяснили, что отделение закрыли временно, поскольку одна из сотрудниц ушла в декрет, а вторая – в отпуск. При этом глава почтового отделения села Нижний Цасучей Анастасия Зайцева рассказала, что вскоре отделение все же закроют навсегда в целях экономии.

"Готов участвовать в СВО"

Контракт на установку памятника участникам войны в селе заключил "Ононский межпоселенческий социально-культурный" центр. 22 июля на базе центра открыли филиал так называемого "Добро.Центра", где будут реализовываться волонтерские проекты. Большинство проектов сводятся к поддержке российских военных в Украине. Руководство отчиталось, что сначала войны на фронт отправлены более 10 тысяч бууз, 50 кг мясных полуфабрикатов, 800 кг мяса. Кроме того, участники проекта "Своих не бросаем!" собрали 2,9 млн рублей помощи.

Это ничтожная сумма по меркам военных бюджетов, но огромная для рядового жителя Нижнего Цасучея и всего Ононского района. В 2025 году сообщалось, что Забайкалье стало лидером по росту зарплат - в строительстве "промышленных и инфраструктурных объектов" заработки выросли на 42% и составили в среднем 113 тысяч рублей, уверяют власти в своих официальных отчетах. В Нижнем Цасучее на эту статистику смотрят с удивлением: средний заработок в районе составляет, по разным данным, 42 тысячи рублей.

– Я вообще не знаю, откуда они эти цифры берут – 100 тысяч, – говорит житель Нижнего Цасучея Павел. – В Чите – может быть, еще чиновники или бизнесмены зарабатывают много. У нас такого нету, это точно. Поэтому и проще уехать отсюда в Читу, например, а может, и в Москву сразу.

Население Ононского района с 2002 года сократилось почти в два раза – с 13 до 8 тысяч человек. Экономика держится на бюджетных учреждениях, нескольких животноводческих фермах и небольших торговых фирмах. Большинство вакансий, как и во многих сельских территориях России, предлагает районная больница: среднему медперсоналу платят 30-40 тысяч рублей, врачам – 50-70 тысяч.

В феврале 2024 года региональная газета "Вечорка" опубликовала письмо врача Георгия Б. (фамилия в публикации не указана) из села Нижний Цасучей, который был осужден за убийство. Наказание он отбыл, но к врачебной практике из-за судимости вернуться не смог:



"Я врач дерматовенеролог, патологоанатом, работал в Каларской ЦРБ, последние 8 лет - судебно-медицинским экспертом и патологоанатомом в Ононской ЦРБ.

В 2011 году меня обвинили в убийстве брата и лишили свободы. 25 октября 2018 года я отбыл наказание за преступление, которого не совершал и приехал домой. И вот – уже шестой год, мне не разрешают работать врачом. В Ононской ЦРБ нет врачей – ни специалиста-дерматовенеролога, ни судебно-медицинского эксперта, ни патологоанатома. Умерших везут на исследование в другие районы – Агинское, Могойтуй или Ясногорск. Я – капитан медицинской службы запаса и могу быть годен в военное время, готов участвовать в СВО на Украине", – написал Георгий.

Удалось ли ему отправиться на войну и снять судимость, нашей редакции выяснить не удалось.

Приличный заработок в Нижнем Цасучее у начальника лесного хозяйства, обязанность которого следить за противопожарной безопасностью. На такой позиции можно зарабатывать 168 тысяч рублей, но местные говорят, что желающих занять эту должность немного – слишком велика ответственность на фоне масштабных лесных пожаров в регионе.

Предлагает вакансии и заповедник "Даурский", расположенный рядом с Нижним Цасучеем. Инспектор там сможет зарабатывать 25 тысяч рублей. В заповедник входит заказник "Цасучейский бор" – огромный лесной массив, где растет уникальная сосна Крылова и обитают изюбри, рыси, барсуки, зайцы и лисы. Вырубать лес на территории бора запрещено, но периодически подобные инциденты случаются: в 2012 году после масштабного пожара обгоревшие деревья в заказнике рубили для местных котельных.

В Ононском районе нет газа, поэтому в частном секторе топят дома углем, либо дровами. Периодически люди жалуются на нехватку топлива: места, где разрешено рубить дрова, находятся в соседних Карымском и Акшинском районах. Это за 250 км от Ононского района.

– Дрова сейчас "золотые", – говорит Павел. – Гораздо проще угля купить, хотя от этого экология страдает.

При этом в небогатом поселке случаются и свои местные коррупционные скандалы. Предыдущего главу Нижнего Цасучея Леонида Степанова оштрафовали на 130 тысяч рублей по делу о строительстве некачественного водоотвода, а также запретили ему 2,5 года занимать руководящие должности на госслужбе.

В феврале этого года главу поселка Екатерину Полоротову и бывшего главного бухгалтера Марину Дюкареву осудили по делу о мошенничестве. По версии следствия, Полоротова и Дюкарева составили фиктивный договор на 180 тысяч рублей на грейдирование одной из улиц в Нижнем Цасучее, а фактически никаких работ по ремонту не проводилось.

Их приговорили к 3 годам лишения свободы условно, оштрафовали на 50 тысяч рублей каждую, а также наложили арест на их имущество на общую сумму в 1,4 миллиона рублей. Речь шла о недвижимости и автомобиле. Обеим запретили занимать руководящие должности в органах самоуправления на два года.

Несмотря на приговор, судя по сайту сельской администрации, исполнять обязанности главы продолжает все та же Полоротова Екатерина Сергеевна.



