Узбекский "целлюлозный король". Санкции за военные поставки России

Бизнесмен Рустам Муминов, гражданин Узбекистана, России и Великобритании, попал под санкции Евросоюза. По данным Совета экономической безопасности Украины, он контролирует около 85 процентов экспорта хлопковой целлюлозы из Узбекистана в Россию, где этот продукт используют для производства пороха и патронов, пишет Азаттык.Азия.

В конце октября лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе утвердили 19-й пакет санкций в ответ на военное вторжение России в Украину. В него включены многочисленные экономические ограничения, направленные против ключевых секторов, которые подпитывают войну.

В санкционный реестр попали 44 юридических лица из России, Гонконга, Китая, Индии, Таиланда, а также стран Центральной Азии, которые, как утверждается, помогают обходить санкции.

В новом санкционном пакете оказался уроженец Узбекистана Рустам Муминов, владелец "Фаргона Киме Заводи МЧЖ" (Ферганского химического завода). Он назван лицом, поддерживающим военно-промышленный комплекс России. В документах ЕС говорится, что его предприятие поставляло хлопок на пороховые заводы в Перми и Казани, которые производят оружие для российских вооруженных сил.

"Есть частный заказ"

Имя Рустама Муминова не раз упоминалось в публикациях журналистов-расследователей.

В 2024 Узбекская редакция РСЕ/РС, "Важные истории", Vlast.Kz, Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Би-Би-Си представили его в своих расследованиях как главного поставщика хлопковой целлюлозы на подсанкционные пороховые заводы России.

Русская служба Би-Би-Си писала, что Россия импортирует большое количество этого сырья из Узбекистана для производства пороха и снарядов.

Совместное расследование "Важных историй", Vlast.Kz и OCCRP показало, что после вторжения в Украину масштабы скрытой торговли целлюлозой из хлопкового волокна для оборонной промышленности России выросли в разы, причем более половины от общего объема было закуплено у завода в Фергане.

Если в довоенном 2019 году Казанский пороховой завод закупил у Узбекистана 48 тонн целлюлозы, то в течение 2022 года и в начале 2023 года приобрел у Ферганского химкомбината 1225 тонн сырья на сумму $2,1 млн. Объем продаж увеличился в 25 раз.

Ферганское предприятие поставляло сырье и на другие военные заводы России. Например, Пермский пороховой завод купил 26 тонн, а Алексинский химический комбинат – 79 тонн целлюлозы.

В число покупателей узбекской продукции вошел и Тамбовский пороховой завод. В 2022 году это предприятие заключило договор с узбекской компанией Raw Materials Cellulose на поставки 253 тонн целлюлозы.

Всего, по данным совместного расследования изданий "Важные истории", OCCRP и Vlast.Kz, в 2022 году фирмы из Узбекистана поставили в Россию целлюлозы на $5 млн. А за первые девять месяцев 2023 года – уже на $8,7 млн. Это почти в 70 раз больше, чем в 2021 году, за год до начала вторжения России в Украину.

Радио Озодлик выяснило, что с 2022 года в Узбекистане открылось еще несколько частных компаний, специализирующихся на целлюлозе, которые в настоящее время продают свой товар в Россию. По словам источника издания, знакомого с ситуацией на Ферганском химическом заводе, завод по-прежнему производит хлопковую целлюлозу.

"Завод работает в прежнем режиме. И раньше, и сейчас целлюлоза производится в основном в двух цехах. Однако на заводе заявили, что государственных заказов на эту продукцию нет. Есть частный заказ, но они не предоставляют информации о том, кто заказчик и куда идет произведенная целлюлоза. В любом случае, информация закрыта для общественности", – говорит источник.

"Рустам Муминов тесно связан с российским режимом"

В мае этого года президент Украины Владимир Зеленскийподписал указ о введении санкций на 10 лет в отношении 58 физических лиц и 74 компаний из России, Беларуси, Узбекистана, Китая и Ирана.

Санкции коснулись ряда металлургических, машиностроительных, авиастроительных и химических предприятий, а также нескольких конструкторских бюро, связанных, по мнению Киева, с российским военно-промышленным комплексом.

В списке украинской стороны оказались три компании из Узбекистана:

Mercury Renaissance;

ее дочернее предприятие Ферганский химический завод по производству хлопковой целлюлозы;

Raw Materials Cellulose.

Mercury Renaissance и ее "дочка" принадлежат Рустаму Муминову (60 процентов доли) и Шахриеру Таджиеву (40 процентов), выяснил тогда Spot.uz. Учредителями Raw Materials Cellulose числились Лариса Уткина (76 процентов) и Лариса Быкова (24 процента).

Как выяснило Радио Озодлик, на сегодняшний день имя Рустама Муминова не указано в документах, связанных с Raw Materials Cellulose, которые имеются в открытых источниках. По последним данным таможни, экспорт продукции Raw Materials Cellulose в Россию прекратился в конце 2024 года и в 2025 году не возобновлялся.

В некоторых источниках имя Рустама Муминова исчезло из списка учредителей еще одной компании – Mercury Renaissance, а сама компания была перерегистрирована 10 июня 2025 года, через месяц после введения Украиной санкций.

"Рустам Муминов географически преимущественно находится в Узбекистане, он гражданин этой страны. Он тесно связан с российским правительством, с российским режимом. Мы понимаем, что его бизнес, связанный с поставками целлюлозы, зависит от его связей с российским режимом", – говорит в интервью Радио Озодлик Денис Гутик, старший советник Совета экономической безопасности Украины (ESCU).

"Контролирует 85% экспорта хлопковой целлюлозы из Узбекистана в Россию"

В начале этого года на Муминова обратили внимание британские расследователи. По их данным, он одновременно является гражданином Узбекистана и Великобритании. Британский сайт talk-finance.co.uk писал, что Муминов "контролирует около 85 процентов экспорта хлопковой целлюлозы из Узбекистана в Россию" и построил значительную бизнес-империю на этих критически важных поставках.

"Узбекистан, крупный производитель хлопка, поставляет его в Россию с советских времен, и Рустам Муминов стал доминировать в этом потоке. Помимо интересов в Узбекистане, его деловая активность распространяется на Европу, где он владеет долей в венчурной фирме, и на Россию, где у него есть доля в производственном секторе. Экспорт целлюлозы из Узбекистана в Россию, осуществляемый при содействии сети Муминова, играет решающую роль в поддержании оборонных операций России в условиях продолжающихся международных санкций и торговых ограничений", – говорится в тексте статьи.

Подробной информации о биографии Муминова и его фотоснимков в открытых источниках нет.

По информации talk-finance.co.uk, 60-летний Рустам Муминов родился в Ташкенте. Окончил автомобильно-дорожный институт. С 1997 по 2012 работал директором турецкой компании Bursel Insaat, которая построила две крупные фабрики по глубокой переработке хлопка и швейно-красильную фабрику. Позже был заместителем директора по внешнеэкономическим связям в Ташкентском авиационном производственном объединении имени Чкалова (ТАПОиЧ). Британский сайт называет его человеком, который "тесно связан с пророссийскими ОПГ внутри Узбекистана".

"Поставки хлопковой целлюлозы в виде "хлопкового волокна"

Целлюлоза внесена в санкционные списки Европейского союза – этот товар можно ввозить в Россию только в том случае, если он не предназначается для военных нужд.

Получаемое из хлопка сырье, нитроцеллюлоза или "оружейный хлопок", считается ключевым ингредиентом в военном производстве. Это легковоспламеняющееся соединение, необходимое для выпуска ракет, пороха и взрывчатых веществ.

После начала войны в Украине российские военные заводы стали активно закупать целлюлозу в Узбекистане, где хлопок считается одним из крупнейших ресурсов, подпитывающих экономику страны.

Однако, как выяснило Радио Озодлик, во второй половине 2024 года и в течение 2025 года компании Узбекистана увеличили объемы продаж в Россию хлопкового волокна, а не целлюлозы. В частности, согласно таможенным данным, в 2024 году страна продала в Россию хлопковое волокно на сумму около $9,8 млн под кодом HS-5601219000.

По мнению экспертов, это новый и широко используемый способ обхода европейских санкций. Причина в том, что хлопковое волокно – это еще не целлюлоза, но очень похожий на нее продукт. Чтобы превратить его в целлюлозу, хлопковое волокно необходимо очистить от содержащихся в нем жира, воска, лигнина и белков. Затем целлюлозу подвергают химической обработке кислотами для получения нитроцеллюлозы.

По данным Радио Озодлик, в таможенных документах хлопковое волокно декларируется под другим товарным кодом и наименованием, нежели целлюлоза. Такое волокно используется во многих отраслях, в частности, в медицине.

Однако большинство экспертов полагают, что узбекские компании по-прежнему продают хлопок в виде целлюлозы, пригодной для пороховых заводов России, но уже под другой маркировкой.

"Мы наблюдали, что поставки хлопковой целлюлозы в Российскую Федерацию – в виде "хлопкового волокна" с другими кодами – продолжались и даже увеличивались накануне введения санкций Европейского союза. Поэтому я не верю, что на данный момент наблюдаются существенные изменения в поставках. По нашему опыту, влияние санкций на отдельных лиц и их цепочки поставок в таких случаях меньше ожидаемого. Однако мы видим случаи, когда после введения санкций торговые фирмы и представители бизнеса, не желавшие прекращать торговлю с Россией, начинали ощущать санкции посредством негативного отношения к ним со стороны банков или финансовых учреждений. Потому что финансовая система такова, что порой одного сообщения в СМИ о введении санкций или даже о возможности санкций достаточно, чтобы банки прекратили операции по счетам таких предприятий или компаний, по крайней мере на определенный период времени", – говорит старший советник Совета экономической безопасности Украины Денис Гутик.

"Россия обходит санкции и импортирует хлопок-волокно вместо целлюлозы по другому таможенному коду"

По информации Совета экономической безопасности Украины, одним из крупных экспортеров узбекского хлопкового волокна в Россию в 2024 году стала компания Gelion Business Trade.

Согласно открытым таможенным документам, в 2024 году она отправила в Россию продукцию под названием "хлопковое волокно" на сумму более $2,69 млн. Поставки были оформлены через таможенный пост "Джизак".

18 марта 2024 года эта компания осуществила прямую финансовую сделку с Казанским пороховым заводом, находящимся под санкциями.

Gelion Business Trade числится по документам как общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное 5 февраля 2024 года.

В неофициальных источниках, где содержится информация о реестре предприятий Узбекистана, уставный капитал данной компании составляет 5 млн сумов (около $420).

По данным украинской стороны, маршрут экспорта хлопкового волокна в Россию совпадает со схемой поставок компании Raw Materials Cellulose, продукцию получали одни и те же адресаты.

Согласно анализу ESCU, Муминов через ряд компаний, зарегистрированных в Узбекистане и России, а также лиц, на которых значатся эти компании, контролирует около 85 процентов экспорта хлопковой целлюлозы в Россию.

Стоит отметить, что данная информация получена из открытых данных и неофициальных источников. Подтверждающей или опровергающей информации в официальных источниках нет. Радио Озодлик не смогло получить ответов на письма и телефонные звонки, направленные в компании.

Большинство аналитиков полагают, что Муминов, скорее всего, является незначительной фигурой в деловой среде Узбекистана, просто представителем бизнес-империи, связанной с Россией.

Между тем украинская сторона продолжает работу по установлению структуры бизнеса Рустама Муминова в Узбекистане и России, а также деятельности компаний и финансовых учреждений, связанных с этим бизнесом, которые работают в интересах военной машины Кремля.

"Применение санкций против хлопковой целлюлозы или волокна – это непрерывный процесс. После введения санкций на целлюлозу в 2022–2023 годах, начался следующий этап – экспорт хлопкового волокна. Мы понимаем, что Россия обходит санкции и импортирует хлопок-волокно вместо целлюлозы по другому таможенному коду. Это показывает, насколько значима эта продукция для российской военной промышленности. И хотя требуются затраты времени и средств, в будущем всегда можно найти пути для импорта. Поэтому нам не следует снижать давление на российскую экономику. Пока украинская армия продолжает сражаться на передовой, такие организации, как наш Совет экономической безопасности, должны продолжать борьбу, оказывая постоянное давление в экономической сфере", – говорит Денис Гутик.