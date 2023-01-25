Волки, овцы и сторожа. Александр Подрабинек – о вреде компромиссов

Кто станет обвинять волка в том, что он хищник? Такова его природа: настигать слабых, таскать из овчарен ягнят, кормить ими своё семейство. Для защиты от волков есть сторожа, чья обязанность – отстреливать непрошеных визитеров. Совсем избавиться от волков нельзя, да, может быть, и не стоит, но держать их на приличном расстоянии необходимо.

В чем смысл сегодняшних обвинений Владимира Путина? Такова его природа. Кто-то ожидал от кадрового офицера КГБ чего-то другого? Шквал нынешних обвинений Путина изобличает растерянность и недальновидность его нынешних критиков. Вы просчитались и теперь в шоке? Да разве сразу не было понятно, что от чекистов нельзя ждать ничего хорошего?

В похожей ситуации, после советской интервенции в Афганистане, Владимир Буковский высказался остроумно и точно: "Советское вторжение в Афганистан в декабре 1979 года вызвало настоящий шок в мире, что, помню, удивило меня до крайности: как будто и не было до того советской экспансии буквально во всех уголках земного шара. В этом изумлении, негодовании, недоумении было что-то подло-притворное, нечто сродни возмущению человека, женившегося на проститутке и обнаружившего, что – ах! – она не девственница".

Так же и с Путиным – что за странное удивление? Будто рассчитывали, что царь будет хорошим, а он оказался плохим. Будто не было до того многолетнего подавления гражданских свобод, которое сейчас просто-напросто перелилось через границы России. Так теперь вместо убийственного самоанализа – яростные обвинения не только Путина, не только российской власти, но вообще всех русских, российской истории, культуры, языка.

Двадцать лет бесконечных компромиссов окончились закономерным крахом

Обвинения с запасом, сверх меры, с перехлестом, чтобы никто не вспоминал, как катастрофически заблуждались вы в отношении российской власти, пропуская мимо ушей здравые голоса критиков путинского режима в России. Двадцать лет вы задабривали Путина, дружили с ним, заглядывали ему в глаза и звали в партнеры, а теперь удивляетесь последствиям? Да за двадцать лет бесконтрольной власти любой человек потеряет адекватное восприятие действительности. Это естественный процесс, и дело не персонально в Путине, а в слишком долгом его пребывании во власти. Чему вы в значительной мере и способствовали, признавая легитимной узурпированную им власть над страной.

Оглянитесь кругом: такие же неуправляемые диктаторы сидят в Северной Корее, Иране, Беларуси, Туркмении, Китае, Венесуэле, на Кубе. Вы с ними встречаетесь на саммитах, подписываете торговые соглашения и признаете их право представительствовать в ООН от имени стран, которые они фактически поработили. Точно так же последние двадцать лет вы вели себя и с Путиным. Вы могли бы быть сторожами демократии, но предпочли не замечать волчьи повадки своего партнера.

Предвижу вопрос: а кто такие эти "вы"? Кому адресованы обвинения? Кто виноват в случившемся? Не буду увиливать. Прежде всего виноват российский народ, который по лености своей, благодушию и недальновидности доверился политическим проходимцам, отдал им на откуп будущее России, а когда грянул гром войны и репрессий, было уже поздно: авторитарный режим крепко-накрепко зацементировал все инструменты демократии.

Проходимцы, представлявшие политическую элиту, успешно встраивались во власть: одни в качестве преданных слуг, другие в виде договороспособной оппозиции. Время от времени они переходили из одной ипостаси в другую. Все играли по одним правилам. Ничтожно мало было тех, кто под оппозицией понимал противостояние с властью, а не сотрудничество с ней.

О карманной думской "оппозиции" и говорить нечего, но даже "несистемная" оппозиция отказывалась выходить за рамки системы, которая день ото дня становилась всё жестче и всё бесчеловечнее. Ссылаясь на свою законопослушность, лидеры демократической оппозиции принимали навязанные им властью правила игры даже тогда, когда они были противоправны и антиконституционны. Запрашивали согласования на проведение уличных акций, участвовали в проводимых с нарушением закона выборах, сидели в законодательных органах, сформированных с нарушением демократической процедуры. Оппозиционные лидеры с готовностью шли на встречи с президентом, которого сами же считали нелегитимно избранным. Политический класс в России был принципиально несамостоятельным и, может быть, нехотя, но становился частью выстроенной Кремлем авторитарной системы.

Похожим образом вела себя и большая часть правозащитного движения. С приходом во власть Путина правозащитный пафос постепенно угасал, а на смену ему приходила более простая и менее опасная деятельность в защиту интересов обездоленных социальных групп, юридическая и гуманитарная поддержка, просветительство и забота об исторической памяти. Отстаивание прав человека привело бы к конфронтации с властью, а правозащитники этого не хотели, они получали гранты из президентского фонда, входили в общественные советы при самых лютых министерствах, лебезили перед высокими начальниками.

На упреки в сервильности правозащитники оправдывались теорией малых дел. С нескрываемым раздражением и инфантильным задором они говорили, что готовы побрататься хоть с чертом, если этим смогут помочь хотя бы одному человеку. Они по-настоящему одному человеку и помогли! Путина вполне устраивало лицемерное сотрудничество с правозащитниками, потому что частные интересы отдельных людей для него всегда мало что значили, а создавать образ занятого, но терпимого, справедливого и демократически настроенного президента правозащитники ему помогали. Западные политики тем временем оценивающе смотрели на такое содружество и думали, что не все так плохо в России, если столь именитые правозащитники из Московской Хельсинкской группы, "Мемориала" и других правозащитных организаций обсуждают за круглым столом с Путиным острые проблемы российской жизни. Именно такая картинка была нужна тогда Путину, и он ее получил.

Свои пять копеек в укрепление диктатуры вносили журналисты и деятели культуры. Большая часть средств массовой информации перешла под полный кремлевский контроль, самые лояльные из них кормились из госбюджета. Немногие фрондирующие СМИ держались в установленных рамках, подчинялись требованиям цензуры и получали частное финансирование с благословения Кремля. Многие деятели культуры, пользующиеся международной известностью и уважением, принимали из рук Путина государственные награды или участвовали в его "избирательных" кампаниях. И опять западные политики смотрели на них и думали, что если уж такие любимцы либеральной публики, как Владимир Войнович и Михаил Жванецкий, получают награды из рук Путина, то ничего страшного в России не происходит. Значит, с этим режимом можно иметь дело, идти на компромиссы, можно дружить, торговать и не думать о последствиях.

Двадцать лет бесконечных компромиссов окончились закономерным крахом. Сейчас, когда война в Европе, кажется, уже расставила все точки над i, было бы полезно задуматься, правильной ли была политика Запада в отношении России? Западные лидеры в самом деле были настолько наивны, что поверили кремлевским пиар-акциям с привлечением оппозиции, правозащитников и деятелей культуры? Или только сделали вид, чтобы безмятежно продолжать небезвыгодные для своих стран отношения с диктатурой? Ведь нельзя было не понимать, что экспорт российского газа, нефти и других природных ресурсов позволяет Кремлю наращивать вооружения и готовиться к очередной войне. Не стоит ли Западу взять и на себя часть ответственности за укрепление в России авторитарного режима?

Конечно, теперь проще предать анафеме всё, что хоть как-то связано с Россией, не разбираясь в деталях и сметая всех одной метлой. Не оттого ли это и происходит, что многим на Западе хотелось бы забыть, как они вскармливали Путина и нынешний российский режим? И чтобы никто об этом не вспоминал. Зато посмотрите, какие мы теперь резкие!

Вина Запада в многолетней поддержке Путина, конечно, не снимает с нас нашей российской вины. Ответственность у каждого своя. Но, честно говоря, Запад располагал гораздо большими возможностями повлиять на политику Путина, чем российская оппозиция. Даже если бы она не была такой сервильной и пугливой. Инструменты влияния Запада по своей эффективности были тогда несравнимы с возможностями внутри страны. Вся мощь авторитарного режима строилась на выгоде от экспорта углеводородов. Эти деньги шли на армию. Эти деньги шли на полицию и спецслужбы. Эти деньги давал Путину Запад.

Так получилось, что Россия осталась без сторожей. Никто не захотел оберегать наш дом от хищника. Ни мы сами, ни наши сильные и добрые соседи, которым ничего не стоило отвадить волка от овчарни. Вместо этого они его подкармливали и поддерживали в хорошей спортивной форме. Теперь платить за это будут все. Возможно, не все одинаково, но все. Некоторые уже начали.

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист



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