Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Археология

Война глазами силовиков. Эфир в 18:05

Андрей Солдатов и Ирина Бороган: что армия и спецслужбы думают о войне в Украине?

Одна из главных тайн войны России в Украине – что думают о ней сами силовики, российская армия и спецслужбы? Кто из них был допущен к планированию "спецоперации"? Как они относятся к провалам и потерям? Хотят ли они прекращения боевых действий или войны до победного конца? И возможен ли в России путч или бунт силовиков?

Участвуют: Андрей Солдатов, главный редактор сайта Agentura.ru, и Ирина Бороган, заместитель главного редактора сайта Agentura.ru. Эфир в 18:05.

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG