Война глазами силовиков. Эфир в 18:05

Одна из главных тайн войны России в Украине – что думают о ней сами силовики, российская армия и спецслужбы? Кто из них был допущен к планированию "спецоперации"? Как они относятся к провалам и потерям? Хотят ли они прекращения боевых действий или войны до победного конца? И возможен ли в России путч или бунт силовиков?



Участвуют: Андрей Солдатов, главный редактор сайта Agentura.ru, и Ирина Бороган, заместитель главного редактора сайта Agentura.ru. Эфир в 18:05.

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