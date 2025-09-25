Заплатят все

Правительство РФ 24 сентября утвердило проект бюджета на 2026-2028 годы. На войну на следующий год заложили 12,6 триллиона рублей, сообщает Reuters.

В Кабмине не скрывают, что денег на войну не хватает. Минфин предложил с 2026 года повысить ставку НДС до 22% для финансирования военных расходов и сокращения бюджетного дефицита.

По данным Центробанка, количество "живых" денег в Фонде национального благосостояния сократилось уже в два раза. Средства активно используют для покрытия дефицита бюджета. Если цены на нефть упадут, в 2025 году деньги в ФНБ кончатся. В июле Bloomberg посчитал, что месячные доходы бюджета РФ от продажи нефти упали до минимума за два года.

При этом в ЦБ утверждают, что повышение НДС не скажется на инфляции в стране. Но независимые экономисты уверены, что разгон цен неизбежен – продавцы будут перекладывать возросший налог на потребителя.

В сентябре 2024 года численность ВС РФ возросла до 2,39 млн человек, и теперь Владимир Путин подписал указ об увеличении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств на 7,6%.

О том, кто и сколько будет платить за войну, развязанную Путиным, как пострадает бизнес и обычные граждане, говорим в программе "Лицом к событию" с экономистом Владиславом Жуковским.



