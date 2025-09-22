"Здесь нормального ничего нет". В Татарске обрушилась школа

В городе Татарске Новосибирской области на глазах уместных жителй обрушилась часть школы №5, здание постройки 1937 года. Пострадавших нет по чистой случайности – обрушение произошло в воскресенье. Прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Люди в Татарске давно замечали огромные трещины на фасаде школы, проверка 2023 года показала, что износ здания, где никогда не было капремонта, составляет не меньше 70%. Однако перед новым учебным годом здание было признано пригодным к эксплуатации.

Текст: проект "Окно"

Видео обрушения школы впечатляет: одно крыло – примерно треть старого двухэтажного здания вдруг начинает складываться и падать, как при землетрясении или взрыве. В группе "Подслушано Татарск" во "ВКонтакте" можно найти множество фотографий этой школы, на которых видно, в каком она была состоянии: облупившиеся стены с огромными трещинами, раскрошившийся фундамент, вздыбленные листы железа на крыше, вываливающиеся кирпичи.

Под фотографиями риторический вопрос: "Сколько ещё в Татарском районе таких школ и детских садов которые пора под снос? В Николаевке школа держится на последнем дыхании. Как принимали? Куда смотрели? Сейчас шумиха вокруг пятой школы утихнет и будем ждать другого случая. Это повезло, что выходной день. А кому-то может не повезти…"

У Дмитрия в школе №5 учится сын-девятиклассник.

– Якобы деньги какие-то выделяют на строительство, администрация отчитывается, что все хорошо, все благоприятно – а сегодня вон что случилось. И это еще благо, что был выходной день, невероятная удача. Это просто Бог спас детей, больше никто не спас, – возмущается Дмитрий.

В родительском чате классный руководитель написал, что в понедельник у всех 210 учеников 5-й школы будет дистанционное обучение, а потом их распределят по другим школам. По словам Дмитрия, и ученики, и их родители давно замечали, что школа дышит на ладан: трещины в ее стенах повсюду были стянуты металлическими балками, швеллерами, кое-где вся эта неприглядная картина разрухи прикрыта плакатами.

– И все равно школу никто так и не признал аварийной. Нам должны были построить новую школу, и она строится уже года два или три. Её всё обещают открыть, но так никто и не открывает. Но и когда её построят, лет через пять будет такая же ситуация. Потому что её строят, во-первых, возле кладбища – дети будут сидеть и смотреть на кресты. А, во-вторых, она строится на болоте, там грунт играет. Люди видели, что там уже трещины пошли, а она только строится, и это будет огромная школа. Не сразу, конечно, но в течение какого-то времени она точно так же обвалится, – уверен Дмитрий.

По его словам, родители детей, учившихся в обрушившейся школе, много раз обращались в администрацию по поводу ее явной аварийности, но результата не было.

– Все комиссии приезжают, говорят, что школа не аварийная, в ней можно продолжать обучение детей. И ведь перед каждым учебным годом собирается комиссия, которая выявляет, пригодна школа для обучения или непригодна. Перед 1 сентября – три недели назад буквально – ее осматривали, по любому же должны быть какие-то акты о том, что школа в нормальном состоянии, готова принять учеников. А прошло три недели, и вот такая ситуация.

В той стороне, которая обрушилась, находились младшая школа, столовая и кабинет директора. Неделю назад там размещался избирательный участок. Совсем рядом с местом обрушения синяя дверь – главный вход в школу. Если бы обрушение произошло на день позже, в понедельник, обращает внимание Дмитрий, то как раз в это время дети начальных и средних классов пошли бы обедать в столовую.

– Столовая у нас на первом этаже – тут бы столько детей погибло, страшно представить, и учителей тоже. Мы мечтаем, чтобы все виновные были наказаны, согласно статьям Уголовного кодекса, а если нет, значит, нужно куда-то в милицию звонить, на горячую линию президента. Это же просто попытка убийства! Все же знали, в каком состоянии школа, просто глазки свои закрыли, надо было акты подписать. Конечно, возможно, виноваты не те, кто в этих комиссиях состоял, возможно, им тоже их руководители дали какое-то указание сверху. Но в итоге-то подписали же акт, здание нормальное, готово принять учащихся.

Действительно, на сайте Министерства образования Новосибирской области сказано: "Перед началом учебного года администрацией Татарского муниципального округа школа была принята готовой к приему обучающихся". На сайте 5-й школы Татарска нет ни слова о том, что школы, по сути, больше не существует.

О директоре школы Дмитрий ничего плохого сказать не может. По его мнению, в таком бедственном положении находится процентов 80 школ Татарска.

– У нас школы строили последний раз лет, может быть, 40 назад, а может, и того больше.

Такая же ситуация, по словам Дмитрия, и в больнице.

– Там работать вообще некому. Записываться на приём нужно за месяц, не меньше, приходишь, отсидел 2-3 часа в очереди, а тебе говорят: "А врача нету". Всё. Даже по скорой не приезжают. У нас вот недавно дедушка умер, царство ему небесное. Просто просидел с острыми болями полтора часа в коридоре. Его принять никто не мог. И с дорогами точно такая же песня. Здесь, в Татарске, нормального ничего нет. Только магазины развивают. Почему-то участки под них выделяют в центре города, на нормальных улицах, а школу возле кладбища строят. Нету места. А насчет того, что школа обрушилась, у всех родителей – одни нецензурные слова.

Алексей (имя изменено) – старшеклассник, учится в другой школе, а живет в том самом микрорайоне, где находится обвалившаяся школа, и большинство его знакомых учатся – вернее, учились именно там. Алексей очень радуется, что учится не в 5-й школе, но не только потому, что она развалилась.

– В нашем городе она всегда плохую репутацию имела. И дело даже не в качестве образования, там контингент всегда был специальный. Например, в этом году из трёх параллелей в десятом классе остались только два человека. То есть из 90 ребят только двое пошли в старшие классы. Остальные в местные колледжи идут и всё, не хотят дальше учиться. А здание – сколько я себя помню, оно всегда была таким треснувшим. Трещины плакатами перекрывали, крышу пакетами какими-то зашивали. Раньше там ещё спортзал был, но он уже давно обвалился, его больше нет.

По словам Алексея, обрушение школы многие "воспринимают даже с юмором", потому что "это должно было рано или поздно случиться".

Алексей уже знает, что во вторник ребята из разрушенной 5-й школы должны прийти в 9-ю школу, учиться будут во вторую смену.

По словам учеников 5-й школы, в зону обрушения попал еще кабинет труда, а школьный сторож чудом спасся, выскочив через черный ход. Есть еще одна деталь – по воскресеньям с 10 до 14 в школе проходит занятие юнармейцев, больше десятка детей должны были разбирать и собирать автоматы, учиться стрелять – в кабинете, который тоже обвалился. Обрушение началось в 10.40 утра – по счастливой случайности, никто из юнармейцев на занятие не пришел – одни заболели, другие поленились.

Дети рассказали, что в их школе уже давно были тревожные звоночки – от неисправной проводки сгорели дорогие телевизоры, а 2,5 года назад на голову учительнице обвалился большой кусок потолка – "и ничего, на следующий день все опять пошли учиться". В школе были слабые полы, а в месте, откуда пошло обрушение, стена с окном отошла от потолка, настолько гнилого, что с него "падали вниз опарыши" – но и это было проигнорировано. "Кирпичные стены, как будто из картона, пальцем проткнуть можно, а сзади лестница просто выпала, ее железом скрепили, и так она 15 лет простояла", – рассказывают дети. Жалуются они и на дорогу, ведущую к их школе – по их словам, в дождь они тонут по колено в глине, улица заросла травой и вся в грязи.

Под постом с фотографиями обрушившейся школы есть такой комментарий: "Уважаемые родители..., в отношении ваших детей было совершено самое прямое покушение на убийство, выраженное в халатном исполнении должностных обязанностей причастных к этому лиц. … Акты приемки школы и экспертиза все покажут, добейтесь большой огласки происшествия, этот случай был предупреждением, держите все на строгом контроле, если понимаете, что там "разрулят" по-своему, обращайтесь в соответствующие органы! Эта ситуация – в любом случае чья-то уголовная ответственность".

Эту запись оставил Захар – в Татарске он не живет, но этим летом был там в гостях у своих друзей.

– Я живу в Новосибирской области, все эти районы знаю. Я связан с деятельностью правоохранительных органов, и мне хотелось бы, чтобы разобрались по справедливости, нашли всех виновных, а они там есть, 100%. Школа была аварийная, но, скорее всего, там по договорённости или за определённую плату фиктивно подписали акт приёмки – такие у меня догадки, и, скорее всего, так и окажется. Фиктивно приняли акт и подписались, что школа готова к приёму детей. А сегодня утром случилась катастрофа. Здесь нужно бить тревогу.

На место происшествия выехали министр образования Мария Жафярова, и.о. Татарского межрайонного прокурора, Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за частичного обрушения школьного здания, на месте работает следственная группа, изъята документация, для выяснения причин обрушения назначена судебная строительная экспертиза. На месте ЧП работает окружная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Дальнейшую судьбу здания определят после его обследования.

Между тем местные жители смотрят на перспективы наказания виновных скептически – предполагают, что, скорее всего, в качестве виновного будет найден какой-нибудь завхоз или сторож – очередной "стрелочник".

Захар считает, что в первую очередь за все должен отвечать директор.

– И администрация района будет за это отвечать, но школа закреплена за директором, который должен сейчас разговаривать с прокуратурой и Следственным комитетом. А дальше все остальные лица, которые подписали тот самый акт и участвовали в проверке школы на состояние аварийности. Если директор подтвердит документально, что он обращался в администрацию с письмами об аварийности и необходимости немедленного ремонта, тогда будет отвечать полностью Министерство образования и администрация Татарского района. Если же директор этого не делал, на него ложится полная ответственность за фиктивное принятие школы, за фиктивное подписание актов приёмки – и на остальных лиц, участвовавших в осмотре помещения.

Впечатления от самого Татарска у Захара мрачноватые.

– Мои знакомые не хотели бы там задерживаться. Мы с супругой хотели отдохнуть, где-нибудь посидеть, но, кроме одного места, больше ничего не нашли. Мы спросили: "А у вас собирается вообще здесь что-то открывать, что-то новое развивать?" А девушка ухмыльнулась и сказала: "Нам и так хорошо". И ушла от нас.

Дарья живет в Татарске и хорошо знает состояние еще трех городских школ.

– В 9-й школе и в лицее – просевшие кабинеты, а это признак обрушения фундамента, в школе №4 – с потолка регулярно сыпется. Слышала от учеников и учителей, что во 2-й и 3-й школах тоже есть свои проблемы, тем более что они на окраине, и их так не контролируют, как 9-ю и лицей. Но в лицее заходишь в кабинет директора и сразу становишься ниже, там раньше был прямо скат, его, кажется, не исправили до сих пор. В 9-й школе такая же песня.

Лицей, по словам Дарьи, – это "образовательное лицо" города, но по нему, как она считает, можно писать отдельное расследование.

– Там нацпроект IT-куб по закупкам прошел, и компьютеров закупили меньше, чем отчитались, там рухнул шкаф на первоклашку, учителя работают без профильного образования, родителям хамят, прямо говорят менять школу, несмотря на уровень знаний детей. Но мало кто осмелится об этом говорить, особенно бюджетники. У нас слово сказал – увольняют. Все боятся. И всё распродано, разворовано и рушится.

Понятно, что в таких случаях все начинают интересоваться, куда делись деньги, выделенные на детское образование. Дмитрий, чей сын учился в 5-й школе, уверен, что деньги делись "100% не на СВО, не на помощь бойцам" – по его мнению, все объясняется исключительно коррупцией. Но во многих комментариях, оставленных в группе "Подслушано Татарск", высказывается совсем другие мнения.

"Зато 4 триллиарда дефицит бюджета в 2025, вместо 400 млрд в прошлом. Лучше тратить деньги на "невойну", чем школу новую построить по цене одной ракеты"

"Скоро поднимут налоги и всё остальное, ещё на несколько лет движухи хватит"

"Главное, чтоб у Путина деньги на войнушку были, остальное пофиг", – констатирует третий.

"Земелек мало восстанавливать в своем болоте? Войны хотели? Терпите, терпилы"

"Единая Россия всех с колен поднимет, тоесть на оборот . Тотальное враньё во всем ! Ворюги в управлении, Сталинские ГУЛАГИ их заждались"

"Напомните, а кто по телевизору говорил, что "нам весь мир завидует"?

"Зато какие вундервафли и орешники строят. Украину рас**ярим, Россия сама развалится", – пишут комментаторы, один из которых кратко подытоживает: "Деньги все на войну ушли"

В сетях и СМИ можно найти сообщения о гибели уроженцев Татарска на так называемой "СВО". В 2022-2023 годах некрологи публиковала районная администрация, но потом, как и в других российских регионах, такие публикации почти исчезли. Проект "Потери" называет 1400 погибших уроженцев Новосибирской области, имена которых удалось подтвердить.

Один день войны в Украине, по разным оценкам, обходится России около 30 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом среднего российского города.

Между тем у региональных властей хронически не хватает денег на строительство, благоустройство и содержание дорог, больниц, поликлиник, учреждений культуры и образования. Так, в сентябре в Красноярске 14 школ и детских садов пострадали от сильных дождей. В одних зданиях протекла крыша, в других отсырели стены, больше всего проблем возникло в гимназии №13, школе №147 и №95, в детском саду №309. Все 14 учреждений продолжают работать, но требуют ремонта. Для того, чтобы на ремонт можно было выделить средства, мэрия пришлось даже ввести режим ЧС

О "финансовых сложностях" говорят и чиновники Минобразования Хакассии – в республике не хватает денег на питание детей. Уже в октябре 80% школ и детских садов могут остаться без обедов . Эти учреждения задолжали почти в 1,8 миллиарда рублей, из-за долгов их счета заблокированы, а поставщики угрожают прекратить поставки продуктов.

За день до обрушения в Татарске, во время реконструкции, на востоке Москвы на строителей обрушились перекрытия четырех этажей школы №1080, двое рабочих погибли.

По данным на 2024 год, в России насчитывалось 508 аварийных школ, чьи здания официально признаны небезопасными для пребывания детей и персонала. В каждой 20-й российской школе нет отопления и воды. Хуже всего ситуация – в Мурманской области, где 77% школ нуждаются в капитальном ремонте, в Кировской, где эта цифра достигает 69%, в Карелии и Кабардино-Балкарии, где капремрнта ждут соответственно 65% и 64% школ.