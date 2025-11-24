"Значительный прогресс". Что известно о новых мирных предложениях

Белый дом заявил, что вчерашние переговоры в Женеве с представителями Киева ознаменовали "значительный прогресс" в деле прекращения войны в Украине и привели к появлению "обновленной и уточненной" концепции, которая "полностью поддержит" суверенитет Украины и обеспечит справедливый мир.

В заявлении, опубликованном 23 ноября в Вашингтоне, не были приведены подробности того, какие изменения внесены в мирный план из 28 пунктов, предложенный президентом США Дональдом Трампом и раскритикованный сторонниками Киева как слишком лояльный к России.

"Не хочу объявлять о победе"

"Переговоры были конструктивными, целенаправленными и уважительными, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и прочного мира, – говорится в совместном заявлении участников встречи в Женеве. – Обсуждения продемонстрировали значительный прогресс в сближении позиций и определении четких дальнейших шагов. Они подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. Стороны разработали обновленную и доработанную мирную концепцию".

В заявлении также говорится, что обе стороны согласились "оставаться в тесном контакте со своими европейскими партнерами", которые по-прежнему являются одними из наиболее активных сторонников Украины.

Стороны разработали обновленную и доработанную мирную концепцию

"У нас есть очень хороший рабочий результат, который был создан на основе вклада всех заинтересованных сторон, – сказал госсекретарь США Марко Рубио. – Мы смогли рассмотреть некоторые из пунктов по порядку. Я думаю, что мы добились хорошего прогресса. Мы продолжаем работу, внося некоторые изменения – в надежде еще сильнее уменьшить расхождения [в позициях] и приблизиться к результату, который устроит как Украину, так и Соединенные Штаты".

Рубио также подчеркнул, что окончательное решение по мирному плану должно быть утверждено президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Отдельно он добавил, что ждет реакции России, но выразил уверенность в том, что "процесс может продвинуться вперед".

Рубио отказался обсуждать детали мирного плана, заявив, что речь идет о продолжающемся процессе, который пока не завершен: "Я не хочу объявлять здесь о победе или окончательном результате. Еще предстоит проделать определенную работу, но сегодня мы продвинулись гораздо дальше, чем были утром, когда начинали, и, безусловно, чем неделю назад".

Дональд Трамп не стал сразу комментировать эту новость. Но Рубио сообщил, что президент был "доволен", когда он проинформировал его о ходе переговоров. По сообщению Госдепартамента, после переговоров Рубио покинул Швейцарию и направился обратно в Вашингтон.

Наряду с европейскими союзниками Украины, многие американские законодатели, в том числе некоторые республиканцы, подвергли критике первоначальное предложение Белого дома, а некоторые назвали его "списком пожеланий Кремля".

Глава украинской делегации, руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Ермак, заявил журналистам, что на переговорах в Женеве достигнут "очень хороший прогресс", и стороны "двигаются к справедливому и прочному миру, которого заслуживает украинский народ".

Встреча Зеленского и Трампа?

Несколько западных информационных агентств со ссылкой на источники сообщили, что официальные лица США и Украины обсуждают возможный визит Зеленского в Вашингтон уже в ближайшие дни – для обсуждения с Трампом вопросов мирного урегулирования.

Reuters передает, что президенты сосредоточатся на наиболее чувствительных вопросах мирного плана, предложенного Трампом, таких, как возможность территориальных уступок Украины в пользу России. Первоначальный план из 28 пунктов не был официально обнародован, но его ключевые элементы просочились в прессу.

Согласно этим сообщениям, положения плана предусматривали значительные уступки со стороны Киева и, по-видимому, отражали многие требования Кремля, в том числе сдачу Донецкой и Луганской областей Украины, признание аннексии Крыма Россией, а также ограничение численности украинских вооруженных сил.

Предполагалось также, что Киев должен будет ввести конституционный запрет на вступление Украины в НАТО, а на сам западный военный альянс будут наложены ограничения в отношении размещения его войск на украинской территории. Кроме того, предусматривалось ослабление финансовых санкций в отношении Москвы.

Взамен Украине обещали определенные гарантии безопасности, в первую очередь со стороны Соединенных Штатов, перспективу вступления в Европейский союз и некоторые финансовые выгоды. Предполагалось также, что Россия должна будет вывести свои войска из некоторых районов Украины, которые она в настоящее время оккупирует.

Многое меняется – мы очень тщательно работаем над шагами, необходимыми для прекращения войны

На фоне сопротивления со стороны американских законодателей и иностранных союзников 22 ноября Дональд Трамп заявил, что возможность внесения изменений в план остается открытой. На вопрос журналистов, являются ли его 28 пунктов "окончательным предложением Украине", Трамп ответил "нет".

В то время, как в Женеве 23 ноября шли переговоры, Владимир Зеленский заявил, что "есть сигналы, что команда президента Трампа нас слышит". "Многое меняется – мы очень тщательно работаем над шагами, необходимыми для прекращения войны", – сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении, опубликованном до заявления Белого дома.

Детали европейского плана

Европейский план, который также не опубликован официально, вносит коррективы в некоторые положения, ранее опубликованные СМИ как план США из 28 пунктов.

В частности, в европейском плане предлагается ограничить численность вооруженных сил Украины 800 тысячами человек (ранее называлась цифра в 600 тысяч). Вести переговоры с Россией по территориальному вопросу предлагается, отталкиваясь от нынешней линии разграничения. После достижения всеми сторонами согласия относительно пунктов мирного соглашения должен быть немедленно установлен режим прекращения огня.

Также европейский план предусматривает запуск механизма полного восстановления экономики Украины за счет российских суверенных активов, "которые будут оставаться замороженными, пока Россия не возместит Украине убытки". Предлагается реинтегрировать Россию в глобальную экономику не сразу после подписания мирных договоренностей, а поэтапно.

Положения плана касаются также гарантий безопасности Украины, а также возможного членства страны в НАТО и Европейском союзе.

Лидеры европейских и африканских стран соберутся сегодня в Анголе на экономический саммит. Ожидается, что война России против Украины станет актуальной темой обсуждения среди лидеров стран ЕС.

Кремль не прокомментировал результаты женевских переговоров. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 24 ноября проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы обсудить дипломатические усилия, направленные на достижение мира.

Между тем, пока в Женеве шли переговоры, стало известно о новых жертвах российских атак в Украине. 23 ноября Россия нанесла массированный удар дронами по Харькову, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли и 17 получили ранения. Продолжались и обстрелы других регионов, в частности, Днепропетровской области. В Донбассе не прекращаются упорные бои, главным образом на Покровском и Константиновском направлениях.