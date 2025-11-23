Трамп дал Зеленскому неделю. Путин выбирает войну

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. 18+





• Новый мирный план Трампа. Черновик опубликован в сми, дедлайн для Владимира Зеленского – 27 ноября, в день Благодарения.

Коррупционный скандал в Украине. министры отправлены в отставку, соратник Владимира Зеленского уехал из страны.

ВСУ ударила дальнобойными ракетами Атакамс по Воронежу. Россия ответила, в Тернополе более 30 погибших



Грани времени. Итоги 47-недели Мумин Шакиров подводит с политологом Василием Жарковым, аналитиком Carnegie Politika Константином Скоркиным, экономистом Дмитрием Некрасовым и нефтегазовым экспертом Борисом Аронштейном.

Появление новой версии мирного плана по Украине сопровождается коррупционным скандалом в стране. В нём фигурируют люди, связанные с Владимиром Зеленским. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявляет о схеме на сто миллионов долларов вокруг госкомпании “Энергоатом”. Верховная Рада отправила в отставку двух министров юстиции и энергетики, публично обсуждалось увольнение главы офиса президента Андрея Ермака. В центре истории - бывший деловой партнёр Зеленского Тимур Миндич. Расследование грозит Зеленскому крупными политическими издержками. Подробности смотрите в нашем сюжете:

Коррупционный скандал в мирное время мог бы отправить правительство в отставку. Война меняет правила. Почему Зеленский не снял с должности Андрея Ермака? Комментирует Константин Скоркин:

– Он будет пытаться сохранить Ермака на посту главы офиса администрации. Это второй по значению человек в политической иерархии Украины. На нем очень многое завязано и держится в системе власти. Глава офиса президента – это должность, существование которой не предусмотрено Конституцией Украины. Соответственно, существует Закон об администрации, как сейчас он называется, об офисе президента, но полномочия там размыты. Глава офиса занимается сопровождением работы президента, оказывает ему консультативные услуги, как говорится в законе.

Он оказывает большое влияние

На практике это может означать все, что угодно. Если на посту главы администрации амбициозный человек, склонный к теневому управлению, как правило, это превращается в серьезный центр власти президентской администрации. В случае Андрея Борисовича Ермака именно так. Он отвечает за кадровую политику, писали, что большая часть людей, занимающих ведущие посты, им утверждены, либо напрямую подобраны. Он оказывает большое влияние на внешнюю политику, занимаясь подготовкой различных международных конференций, участвует в переговорах. Человек с формально неопределенными, но очень широкими полномочиями.

Почему Зеленский попытался ослабить антикоррупционные институты, если знал о расследовании?

– Здесь сошлись несколько факторов. Создание антикоррупционных структур было рекомендовано со стороны Запада, европейских и международных структур, и Зеленский стремится отстоять свою суверенность. С другой стороны, к сожалению, есть и более неприятная подоплека.

Скорее всего, политический кризис будет развиваться

Нажим на антикоррупционную вертикаль был связан с тем, что расследования стали касаться каких-то фигур, приближенных к президенту. Здесь явно была мотивация вывести своих людей из-под удара, надавить на антикоррупционную вертикаль, сделать ее более управляемой, был принят закон, который ставил ее в зависимости от Генпрокуратуры, она входит в президентскую часть власти. Под воздействием протестов и негативной реакции Запада Зеленский это отменил, но конфликт продолжился. Скорее всего, политический кризис будет развиваться. Однопартийное большинство, которое сформировалось в Верховной Раде – одна из подпорок устойчивости этой конструкции. Возникает риск того, что большинство распадется, переформатируется, и это будет серьезный удар по команде Зеленского.

Часть фигурантов расследования связана с людьми Андрея Деркача, бывшего главы “Энергоатома”, ныне члена Совета Федерации России. Ранее обвинения в связях с Кремлем звучали со стороны офиса президента.

– В условиях войны обвинение в работе на врага – это жесткий инструмент воздействия на оппонентов. Когда было давление на НАБУ, детективам, задержанным СБУ, предъявлялось обвинение, что они сотрудничают с беглыми пророссийскими политиками, через них и с Россией. Сейчас такие же обвинения может выдвинуть НАБУ в отношении фигурантов своего расследования, там оказались люди со связями с Андреем Деркачом в прошлом, хотя непонятно, насколько он был задействован в этой истории. Думаю, серьёзного российского следа в обеих историях не было, но как политический аргумент, инструмент дискредитации, он используется.

Может ли этот скандал быть связан с появлением нового мирного плана Трампа?



– Если зайти в пространство конспирологии, такую точку зрения продвигают, что атака на Зеленского была срежиссирована и таким образом создала возможность Трампу навязать ультимативные требования по заключению мира с Россией.

Все эти предложения уже звучали

По публикациям, которые уже известны, мы видим, что эти условия крайне невыгодны Украине, Зеленскому выкручивают руки. Но речь идёт о параллельных процессах, и скорее внутренний кризис был использован американской администрацией, чтобы в такой момент в очередной раз выдвинуть условия. Подобные варианты мирного соглашения, все эти предложения, уже звучали и навязывались Зеленскому, просто это очередная попытка, которая происходит на фоне внутриполитического кризиса в Украине.

Какие пункты мирного плана Трампа наиболее неприемлемы для украинского общества?

– Их много. Это касается, например, темы НАТО. В Украине есть конституционный статус, там зафиксировано, что вхождение в Евросоюз и в НАТО является стратегическими целями Украины. В свое время парламентское большинство проголосовало за введение этих норм в конституцию, сейчас фактически требуют от Украины её переписывать, отказываться от собственной стратегической цели. Тема по территориям. После всей пролитой крови и преступлений, которые на этих территориях совершены Россией, Украину заставляют согласиться с этим захватом. Это требование очистить Донецкую область, вывести оттуда войска, которая еще не захвачена. Это тоже выглядит неприемлемо в глазах украинского общества.

В окружении Трампа действительно рассчитывают, что Украина согласится на заморозку войны и пересмотр собственных красных линий?

– Скорее всего, они думают, что сейчас удачный момент для давления. Появилось сообщение, что снова шантажируют военной помощью, отказом от нее. Зеленский все это время достаточно жестко держал удар.

У Зеленского есть свои представления

Несмотря на сложную ситуацию, в которой находятся Украина и в военном, и в экономическом плане, в серьёзной зависимости от союзников, у Зеленского есть свои представления о том, что должно быть. И тут он находится по-прежнему вместе со своей страной. Во внутриполитической ситуации коррупционный скандал, серьезная линия напряжения. Но с точки зрения того, как завершать войну и какие национальные интересы в приоритете, тут он сохраняет единство с украинским обществом. Но чтобы не вывести из себя Трампа, на какие-то уступки он должен пойти.

Где он готов разговаривать, пойти на компромисс?

– Зеленский и его команда будут затягивать ситуацию, попытаются начать разговор по каким-то компромиссам, связанным, возможно, с вопросом о НАТО, потому что там есть идеи с гарантией безопасности, которые фактически приравниваются к соответствующей статье Альянса об оказании помощи союзниками. Торг наверняка будет, точки соприкосновения будут найдены, чтобы не переходить к разрыву и конфронтации с Вашингтоном, в Киеве этого никто не хочет. Но это сложно. Сейчас очень интересный трек. Зеленский в слабой позиции внутри страны, но, возможно, это может подтолкнуть его быть более неуступчивым, показать, что во внутренних делах мы разберемся, но как патриот страны, как лидер нации, я буду твердо стоять на своем, никаких непопулярных мер не допущу.

Политолог Василий Жарков изучал отношения Владимира Путина и Дональда Трампа в 2025-м году, писал о психологии автократов. Путин манипулирует Трампом с помощью лести и демонстративного внимания?



– Путин старался и старается до сих пор, но из этого, по большому счету, ничего не выходит. На самом деле страсть Трампа к лести преувеличена. Интересно помнить один факт о Дональде Трампе.

Страсть Трампа к лести преувеличена

Его вице-президент Джей Ди Вэнс несколько лет назад сравнивал его с Гитлером. Это не помешало Трампу сделать его вице-президентом, потому что так нужно для дела. Трампу важнее лести то, что человек из себя представляет, и что он может ему предложить.



Почему Путин, имея едва ли не уникальное окно возможностей в начале президентства Трампа, не сделал ни одной реальной уступки партнеру? Это стратегическая слепота, или он верил, что сможет продавить Вашингтон?



– Известно, что у него были определенные цели. Послушав выступление Путина, я понимаю, что цель его остается неизменной. Вероятно, это какая-то особенность его понимания. Он принял решения, а когда в армии принимают решения, их не меняют. И второе: он рассчитывал, что допустив некое замешательство с американской стороны, он сможет успешнее наступать в Украине, и до сих пор держится этой линии.



В каком положении эти отношения сейчас? Судя по мирному плану Трампа, президент США предлагает значительные уступки позиций Путина.



– Хочу обратить внимание: была очень важная оговорка, CNN опубликовала ее. Этот план представляет собой набросок, это не окончательная версия.

Это важная оговорка

Она была предварительно одобрена Дональдом Трампом, но также было сказано, что возможны изменения. И это важная оговорка, потому что понятно, что в таком виде, в котором этот план получил публичность, он не может быть принят.

Думаю, Трамп это прекрасно понимает, и эта оговорка сделана не случайно. Это результат скорее переговоров Стива Уиткоффа и Кирилла Дмитриева, но не окончательный договор, с ним предстоит работать. Нужно ждать того, что будут серьезные изменения. Очевидно, что в таком виде план не будет принят.



Зеленский выступил перед нацией, тон его был тревожный. У него тяжелый выбор.



– У Зеленского есть, безусловно, проблемы. Они связаны прежде всего со способностью Украины сопротивляться. Эти проблемы зависят от Путина, от его решимости наступать, от Дональда Трампа они зависят в меньшей степени. Если бы Зеленский внимательнее следил за своими “домашними” делами, может быть, ему бы удалось иметь более устойчивую позицию.



Чем и как может помочь сегодня Европа, которая оказалась за бортом переговоров?

– Европа – главный союзник Зеленского. Последние полгода переговоры Зеленского происходили при поддержке Коалиции желающих. Эта спайка играет большую роль. Если Европа не поддержит этот план, думаю, что он обречен. Европа остается и ключевым союзником Соединенных Штатов. Трампу удалось сплотить союзников, это показал саммит НАТО в июне этого года. Вряд ли он будет поступаться союзом, которого достиг, и который обеспечивает устойчивость его позиции.



Трамп непредсказуем. В данном контексте Путин более предсказуем?



– Это его проблема, потому что непредсказуемость – это средство управления. Перед вами мощная сила, президент Соединенных Штатов, он во главе величайшей сверхдержавы, и этот человек действительно непредсказуем.

непредсказуемость – это средство управления

Это то, что называется madman strategy, которую Ричард Никсон использовал в переговорах с Советским Союзом и Вьетнамом. На самом деле Трамп сделал очень важную вещь. Он отобрал у Путина позицию “ядерного сумасшедшего”, которую тот оккупировал с 2014 года, и благодаря этой позиции сдерживал в том числе Америку 10 лет. Сейчас, благодаря этой непредсказуемости, Трамп имеет важный ресурс управления, а Путин его утратил.



Что остается Путину?



– Пока он наступает, рассказывает, как побеждает в Донбассе. Насколько это будет успешно, зависит от способности Украины сопротивляться, от устойчивости украинской армии и украинского общества. Война – это непредсказуемая игра с крайне непредсказуемыми последствиями. Сейчас выглядит так, что Россия имеет шансы добиться каких-то успехов. Но получится ли это? Мы находимся в непредсказуемой ситуации, нужно смотреть, что будет дальше.