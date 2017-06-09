Тереза Мэй просчиталась. Поклонская превращается в Дубровскую

Доброе утро!

Результаты внеочередных парламентских выборов в Великобритании оказались отнюдь не теми, на которые рассчитывала премьер-министр Тереза Мэй, объявляя их. Ее партия не приобрела, а потеряла места в парламенте. Комментаторы теперь хвалят предвыборную кампанию лидера лейбористов Джереми Корбина, а лабрадоры и так были за него.

Корбин призвал Терезу Мэй уйти в отставку. Тереза Мэй в своей речи настаивала, что Британии нужна стабильность, однако уже не настаивала, что эту стабильность обеспечит она лично. Комментаторы ожидают смены лидера тори. У Бориса Джонсона, который выиграл выборы в своем округе, было очень довольное выражение лица.

Другое важнейшее событие вчерашнего дня – показания бывшего главы ФБР Джеймса Коми комитету по разведке Сената США – особых сенсаций не принесло, потому что заявление Коми было опубликовано накануне. Раскрылось разве что то, что он сам, через третье лицо, передал прессе содержание своих разговоров с Дональдом Трампом. Бывший глава ФБР обвинил президента США во лжи по поводу причин своего увольнения. Личный адвокат Трампа Марк Косовиц решительно отверг эти обвинения. Коми еще раз подтвердил, что Россия изобретательно и организованно вмешивалась в американскую президентскую кампанию.

Сегодня российский парламент рассмотрит во втором чтении закон о московской реновации. Накануне Совет по правам человека при президенте РФ назвал его социально безответственным.





Аресты, обыски, проверки, погони.

Чемпиона мира по смешанным единоборствам чеченца Мурада Амриева перевезли из Беларуси в Россию. Амриев, объявленный в розыск за подделку документов, был задержан в Гомеле после побега из брянской прокуратуры. Весь четверг правозащитники безуспешно пытались предотвратить его выдачу в Россию; сам Амриев говорил из-за решетки о желании просить убежища в Беларуси. Правозащитники опасаются, что в России Амриева передали чеченской полиции (на пытки со стороны которой он ранее жаловался) и что под их охраной “дальше одного километра живым он не уедет” (это слова сотрудницы “Комитета против пыток” Ольги Садовской).

перевезли из Беларуси в Россию. Амриев, объявленный в розыск за подделку документов, был задержан в Гомеле после побега из брянской прокуратуры. Весь четверг правозащитники безуспешно пытались предотвратить его выдачу в Россию; сам Амриев говорил из-за решетки о желании просить убежища в Беларуси. Правозащитники опасаются, что в России Амриева передали чеченской полиции (на пытки со стороны которой он ранее жаловался) и что под их охраной “дальше одного километра живым он не уедет” (это слова сотрудницы “Комитета против пыток” Ольги Садовской). В Москве по делу о митинге 26 марта задержан активист Дмитрий Борисов. Его обвиняют в сопротивлении полицейским, дома у него прошел обыск.

задержан активист Дмитрий Борисов. Его обвиняют в сопротивлении полицейским, дома у него прошел обыск. В Туле задержан волонтер штаба Навального , а в Москве прошли обыски в типографиях, печатающих для Навального агитацию.

, а в Москве прошли обыски в типографиях, печатающих для Навального агитацию. В московском офисе организации “Русь сидящая” , которая занимается помощью заключенным и их семьям, прошел обыск – будто бы в рамках доследственной проверки о хищении бюджетных средств, хотя никаких бюджетных средств организация не получает.

, которая занимается помощью заключенным и их семьям, прошел обыск – будто бы в рамках доследственной проверки о хищении бюджетных средств, хотя никаких бюджетных средств организация не получает. Бывшая главбух “Седьмой студии” Кирилла Серебренникова Нина Масляева, которую обвиняют в хищении бюджетных денег, останется в СИЗО до 19 июля. Она заключила сделку со следствием.

Нина Масляева, которую обвиняют в хищении бюджетных денег, останется в СИЗО до 19 июля. Она заключила сделку со следствием. Депутат ГД и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская пожаловалась на Transparency International сразу в Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСБ. Ранее Transparency обнаружила квартиру в Донецке, зарегистрированную на ее прежнюю фамилию Дубровская. Генпрокуратура Украины подтвердила, что это и есть прежняя фамилия Поклонской. В Украине Поклонская обвиняется по четырем статьям УК из-за событий, связанных с российской аннексией Крыма.

Наука и религия.

30 академиков просят Путина не менять правила выборов главы РАН. Подробнее читайте здесь.

Глава Русской православной церкви недоволен программой по возведению двухсот новых православных храмов в Москве. Двухсот будет недостаточно, надо бы 350.

В Петербурге арестованы четыре основателя местной сайентологической церкви. Им предъявляют участие в экстремистском сообществе.

Новости суверенного российского интернета.

В Госдуму внесен законопроект о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов, позволяющих обойти блокировки сайтов.

В то же время реестр блогеров, введенный в 2014 году, решили похерить за неэффективностью.

Google и Facebook ищут менеджера по взаимодействию с российскими властями.

Прочее.

Верховная Рада Украины утвердила курс на членство в НАТО.

В США повязали “русско-грузинскую мафию”, обвинения предъявлены 33 выходцам из бывшего СССР. Целая сага.

Парламент Японии разрешил императору отрекаться от престола. Но только одному – нынешнему Акихито.

Три ссылки сегодня о делах давно минувших. Но с бонусом.

XVII век. В шести тысячах километров от Варшавы существовало польское государство, граничившее с Китаем. Загадочное политическое образование основал Ницефор Черниховский, польский шляхтич, прозванный китайцами “Мудрый хан”. Называлось это микрогосударство Якса.

Самый конец XVIII века. Трудно поверить, но мы до сих пор не знаем, когда родился Грибоедов и что он делал в ранний период жизни. Почему это так, объясняет Надежда Тархова.

XX век. “Роковые восьмерки” – так в Чехии называют 1918, 1938, 1948 и 1968 годы, когда ход национальной истории резко менялся. Ярослав Шимов рассказывает, что все эти даты значат сейчас для чешской исторической памяти.

И бонус (несколько попсовый) по случаю грядущих выходных. Здесь рассказывается история поддельных дневников Гитлера, в начале 80-х уничтожившая репутацию немецкого журнала Stern, а тут рассказывается про львов, снимавшихся в заставках фильмов MGM. Эксплуатировали их совершенно безжалостно, трудно даже поверить.

Хороших вам выходных без всякой эксплуатации!

Искренне ваши,

Семь-сорок