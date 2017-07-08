Украина и НАТО: 20 лет особого партнерства

Глава гражданской лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж и замдиректора Института мировой политики Сергей Солодкий о том, как развивались отношения альянса и Украины
Исполняется 20 лет подписанию Хартии Украина-НАТО. Как развивались отношения альянса и Украины? Собеседники Виталия Портникова - глава гражданской лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж и заместитель директора Института мировой политики Сергей Солодкий.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.