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Дороги к свободе

Украина и НАТО: 20 лет особого партнерства

Американские солдаты во время многонациональных миротворческих учений в Западной Украине

Глава гражданской лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж и замдиректора Института мировой политики Сергей Солодкий о том, как развивались отношения альянса и Украины

Исполняется 20 лет подписанию Хартии Украина-НАТО. Как развивались отношения альянса и Украины? Собеседники Виталия Портникова - глава гражданской лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж и заместитель директора Института мировой политики Сергей Солодкий.

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