Министр с головой. Андрей Козырев. Эфир в 18:05

В программе Леонида Велехова первый глава МИД РФ Андрей Козырев и журналист Галина Сидорова.
В новом выпуске "Культа личности" по видеосвязи из Майами первый министр иностранных дел РФ Андрей Козырев, в студии программы - в прошлом его политический советник, журналист Галина Сидорова. Эфир в субботу в 18 часов 05 минут
Автор и ведущий - Леонид Велехов.
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