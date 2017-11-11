Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Культ личности

Министр с головой. Андрей Козырев. Эфир в 18:05

Андрей Козырев и Галина Сидорова

В программе Леонида Велехова первый глава МИД РФ Андрей Козырев и журналист Галина Сидорова.

В новом выпуске "Культа личности" по видеосвязи из Майами первый министр иностранных дел РФ Андрей Козырев, в студии программы - в прошлом его политический советник, журналист Галина Сидорова. Эфир в субботу в 18 часов 05 минут

Автор и ведущий - Леонид Велехов.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG