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Рожденные после СССР

"Вписки": пространство свободы или разврата?

Выставка молодых художников "Город и художники", Музей Москвы

О современных и традиционных развлечениях молодых людей

Современные и традиционные практики проведения досуга обсуждаем с этнографом, фольклористом Игорем Морозовым, психотерапевтом Дмитрием Аношкиным, тусовщиками Сергеем Белокрылиным, MG, Шукстом и другими завсегдатаями вписок.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 3 декабря в пять часов вечера.

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Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

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