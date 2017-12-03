"Вписки": пространство свободы или разврата?

О современных и традиционных развлечениях молодых людей
Современные и традиционные практики проведения досуга обсуждаем с этнографом, фольклористом Игорем Морозовым, психотерапевтом Дмитрием Аношкиным, тусовщиками Сергеем Белокрылиным, MG, Шукстом и другими завсегдатаями вписок.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.
Первый раз в эфире в воскресенье, 3 декабря в пять часов вечера.
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