Что вы смотрели!

В течение 2017 года корреспонденты Свободы сделали все, чтобы вы не только слышали и читали о том, что происходит в России и вокруг нее, но и видели это своими собственными глазами. Мы смотрели на тундру глазами детей, гонялись за привидениями в таймырском поселке, встречались с погорельцами в Ростове-на-Дону, мы вели прямые трансляции всех значимых общественных событий, дышали с вами одним и тем же смрадным воздухом в Балашихе и других местах, ходили на суды и на протесты против судов, проводили тест-драйв на "Трабанте" и углублялись в 100-летнюю историю большевистской революции и террора. И каждый час предоставляли вам видеоновости.

Что вы выбрали из всего этого?

Пристрастия пользователей Facebook, YouTube и Twitter Радио Свобода, как выяснилось, расходятся кардинально. На надеемся, что всех их сейчас объединит наш сайт.

1. На первом месте по популярности в Фейсбуке – 81-летняя жительница Подмосковья Тамара Михайловна, которая вышла 29 мая на акцию "Надоел", потому что "Путин – это война".

Уже после этой акции мы, благодаря ее дочери, написавшей нам в Фейсбук, нашли бывшую преподавательницу русского языка и литературы Тамару Чечину. И она рассказала, почему ей обидно за своих сверстников и за что она разлюбила Путина, как она переписывается с Олегом Навальным и почему боится за его брата Алексея, а также зачем всем несогласным нужно "раскачивать лодку". Более того, Тамара Михайловна записала на видео благодарность и обращение к зрителям Радио Свобода и всем, кто ее поддержал.

2. На втором месте по популярности – молодой президент Франции Эммануэль Макрон, обошедший на выборах "фаворитов Кремля" Марин Ле Пен и Франсуа Фийона.

Пригласив Владимира Путина на встречу "отца и сына" в Версале 29 мая, Макрон назвал "Россию сегодня" и "Спутник" "агентами влияния". И Путин их не защитил.

Переживший кибератаку в ночь на 6 мая, накануне второго тура президентских выборов во Франции, когда в сеть попал массив документов из избирательного штаба Макрона, новый французский президент не стеснялся в выражениях критики кремлевского режима. Год закончился тем, что телеканал RT начал вещать во Франции, но группа деятелей французской культуры потребовала немедленного его закрытия.

3. Третье место занимает видеоблогер Руслан Соколовский с последним словом в суде Екатеринбурга.

Даже приговор и слова судьи: "Согласно заключениям экспертов, в указанном видеоизображении "В космос летал, чеченцев не видел" содержатся лингвистические признаки оскорбления чувств верующих при помощи неуместной метафоры "зомби", которая в данном случае обозначает Иисуса, и присутствует информация, содержащая в себе признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемое через представление и наделение Иисуса Христа качествами ожившего мертвеца зомби...", не обошли по популярности признание "ловца покемонов": "Может, я и идиот, но не экстремист":

В апреле суд приговорил Руслана Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно. Однако в июле стало известно, что блогер внесен в список экстремистов.

1. 26 марта в России прошли многотысячные акции протеста против коррупции. Только в Москве в ходе выступлений были задержаны более тысячи человек, а общее количество арестованных по стране – более полутора тысяч.

Большинство из них были довольно скоро отпущены, и дело "26 марта" не превратилось в новое "Болотное дело". Был задержан и организатор акции, оппозиционный политик и автор расследования коррупционных схем премьер-министра Медведева Алексей Навальный. 27 марта Тверской суд Москвы арестовал учредителя Фонда борьбы с коррупцией на 15 суток. В перерыве судебного заседания Алексей Навальный дал интервью нашему корреспонденту.

2. На втором месте по популярности в YouTube тоже Алексей Навальный. 12 июня Радио Свобода вело прямую трансляцию с Тверской улицы Москвы, куда вышли сторонники оппозиционного политика.

Акция была отмечена массовыми задержаниями (более 800 человек в Москве, более 500 – в Санкт-Петербурге). Сам Алексей Навальный получил за нее 30 суток ареста.

3. Третье место по популярности в YouTube занимает выпуск новостей Радио Свобода от 16 июля, котором рассказывается об интервью лидера Чечни Рамзана Кадырова телеканалу HBO.

Во-первых, Кадыров пообещал "перевернуть весь мир" в случае ядерного конфликта, а во-вторых, призвал вывезти всех геев из Чечни, чтобы "очистить кровь".

Весной 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых облавах на предполагаемых представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. В руководстве республики тогда заявили, что в регионе геев нет, а если бы "такие люди были", то их родственники "сами отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются". В октябре один из прошедших через пытки в Чечне, Максим Лапунов, раскрыл свое имя и подал заявление в Следственный комитет РФ.

1. На первом месте по охвату в Твиттере – видео сноса здания фабрики купца Григорьева и усадьбы Неклюдовой на М. Бронной.

Хотя сам термин "реновация" появился, как выяснилось, еще в августе 2016 года, оно стало словом 2017 года. Митинги жителей Москвы и защитников архитектуры, жалобы в прокуратуру и все остальные протестные действия не привели ни к чему – Государственная дума России утвердила закон о реновации, по которому на данный момент к 2035 году в Москве планируется снести более 5 тысяч домов, но не исключено, что список будет расширен. 1 июля закон был подписан Владимиром Путиным. И адреса первых площадок для переселения уже известны.

2. На втором месте – видео о том, как Россия в ноябре заблокировала расследование ООН применения химического оружия в Сирии 4 апреля.

"Россия всеми силами защищает своего союзника – сирийский режим, хоть это и сказывается пагубно и на всей системе международного права, и на собственной российской репутации", – заявил представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН. В результате бомбардировки химическим оружием в Сирии 4 апреля погибли более 80 человек.

3. На третьем месте – рассказ жительницы Куропат, которая девочкой, 79 лет назад, случайно попала на место массового расстрела в годы сталинских репрессий.

В 2017 году – году 80-летия сталинского Большого террора – много вспоминали о погибших в те годы, раскрывались тайные бумаги палачей, в России и других странах мира появлялись таблички проекта "Последний адрес". Но трагедия, а не видео, года – это дело историка Юрия Дмитриева. Главу Карельского отделения общества "Мемориал", основателя международного мемориального кладбища жертв сталинских репрессий Сандармох и еще двух крупнейших захоронений расстрелянных на русском Севере обвинили в изготовлении порнографии. Несмотря на то, что суд и экспертиза ничего порнографического в фотографиях Дмитриева не нашли, и несмотря на то, что суд Петрозаводска отказался продлевать его арест, Дмитриева 28 декабря доставили в Москву и поместили в Бутырский следственный изолятор.