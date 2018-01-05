Доброе утро!

В КНДР прошли массовые демонстрации в поддержку новогоднего обращения Ким Чен Ына, в котором тот рассказывал о ядерной кнопке.

Пресс-секретарь Белого дома, у нынешнего обитателя которого кнопка, как мы помним, больше, сказала в ходе пресс-конференции, что в Белом доме сомневаются в психическом здоровье северокорейского лидера, но на каких основаниях, не объяснила.

Юристы Дональда Трампа официально обвинили Стивена Бэннона (которого Трамп накануне в специальном заявлении назвал сумасшедшим) в нарушении соглашения о неразглашении. Позже официальное письмо с требованием отказаться от публикации книги Майкла Воллфа “Огонь и ярость” о Белом доме было направлено издателям и автору. Воллф утверждает в твиттере, что в связи с этим продажи книги начнутся не 9 января, как планировалось ранее, а уже сегодня. Здесь – краткий пересказ на русском уже опубликованного отрывка.

Огонь и ярость изливались в четверг преимущественно на Иран. Вице-президент США Майкл Пенс в интервью “Голосу Америки” назвал Иран “главным государством-спонсором терроризма в мире” и еще раз подтвердил, что ядерное соглашение с Ираном нынешняя администрация США ресертифицировать не будет. Минюст США ввел санкции против пяти иранских компаний, Госдепартамент включил Иран в список десяти стран, где нарушаются религиозные свободы (КНДР, впрочем, тоже туда попала). Власти Ирана, со своей стороны, обратились в ООН с требованием осудить вмешательство США в их внутренние дела. Демонстрации в Иране, несмотря на заявления властей об окончании “смуты”, продолжаются.

Огонь и ярость, ранее излившиеся в твитах президента США на Пакистан, возымели последствия. Финансовая помощь США Пакистану в сфере безопасности официально приостановлена – до тех пор, пока Исламабад не примет “решительные меры” против афганских талибов.

И еще огонь и ярость. Минобороны России признало гибель двух военнослужащих на российский авиабазе Хмеймим в Сирии 31 декабря, однако назвала информацию Ъ о выводе из строя самолетов ложной. В то же время опубликованы снимки поврежденной военной техники. Агентство Reuters и местные активисты сообщают о бомбардировке (предположительно российской авиацией) пригорода Дамаска, жертвами которой стали не менее 20 гражданских лиц.

Судя по квалифицированным прогнозам, в наступившем году во всех упомянутых выше регионах спокойнее не станет. Надежд на успокоение на востоке Украины тоже немного: тут можно почитать о передвижении украинских войск и сепаратистов в зоне разграничения, здесь – о предложении Украинской православной церкви о дальнейшем обмене пленными, по этой ссылке – интервью религиоведа Игоря Козловского о почти двухлетнем плене в так называемой ДНР.

В России Путин окончательно разрешил авиасообщение с Каиром; в Грозном задержали бывшего сотрудника Росгвардии, который палил в воздух в Новый год, но пуля (утверждает следствие) случайно угодила в 15-летнюю девушку; при пожаре на обувной фабрике под Новосибирском погибли все, кто там был, 10 человек; Виталия Мутко убрали из оргкомитета по проведению футбольного чемпионата мира.

Из Латвии выдворили журналистку ВГТРК, жену депортированного ранее репортера ТВЦ. Представитель российского МИД Мария Захарова сказала в ответ, что действия Риги “отдают временами тоталитаризма 30-х годов ХХ века в Испании и Германии”.

Бывшему президенту Южной Кореи, ранее обвиненной в коррупции и помещенной под стражу, предъявили новые обвинения: в получении крупных взяток от руководства спецслужб.

В микропроцессорах, стоящих практически на всех современных компьютерах, обнаружены серьезные уязвимости. Которые будут, конечно, устранены, но только процессоры от этого серьезно замедлятся. Быть может, в этом нет ничего плохого, потому что спешить, в сущности, некуда.

На 80-м году жизни умер художник Владимир Янкилевский.

Первая из трех ссылок будет о нем:

“У художника Михаила Гробмана есть стихотворение, посвященное Владимиру Янкилевскому, одна из строк которого – “И вокруг неподвижные створки дверей / Нету входа, и выхода нет”. На самом деле все обстоит ровно наоборот, двери Янкилевского именно что открывают возможности выхода”. Большая статья Алека Д. Эпштейна о Янкилевском как ключевой фигуре российского концептуализма.

“Существует старый анекдот про то, что Николай I однажды решил исключить букву “ять” из русского алфавита, однако знающие люди объяснили царю, что эта буква весьма полезна, поскольку позволяет отличить грамотного человека от неграмотного”. Полезный ликбез о большевистской реформе орфографии.

И очень красивая фотоистория Сергея Максимишина о парках Токио.

С грядущим Рождеством тех, кто будет его праздновать в ночь на воскресенье!

Искренне ваши,

Семь-сорок