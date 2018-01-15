Следователей научат сопереживать

Все, что нужно знать рано утром 15 января
Доброе утро!
Сегодня работники Госдумы будут сдавать поправки для принятия во втором чтении норм, определяющих деятельность СМИ-иностранных агентов и приравненных к ним блогеров. В первом чтении документ был принят в пятницу, до конца января его должны принять окончательно. Предположения о том, как будет работать этот закон, высказываются тут. Понятно пока ровно вот столько:
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался в интервью за внесудебную блокировку “экстремистских” сайтов (с правом владельцев этих сайтов доказывать потом в суде, что они не экстремисты). В качестве примера для подражания в деле регулирования интернета он назвал Китай, но специально оговорился, что у цензурирования должны быть пределы. Гуманные времена – недаром Следственный комитет подписал соглашение с Московской консерваторией о том, чтобы музыканты воспитывали у следователей “чувство сопереживания”.
Но это в Москве – в Чечне с сопереживанием сложнее. Семья арестованного по обвинению в хранении наркотиков главы местного отделения “Мемориала” уехала из республики после получения угроз.
Еще судебно-полицейское:
Россия разметила в Крыму еще один дивизион комплексов С-400; Украина запретила въезд на свою территорию почти полутора тысячам россиян – в связи с тем, что они посещали Крым. По данным газеты Washington Post, в ЦРУ пришли к выводу, что за атакой вируса NotPetya на Украину стояли хакеры Главного управления российского Генштаба (бывшего ГРУ).
В США, впрочем, свои проблемы: жители Гавайев в субботу утром получили уведомления о том, что к острову приближается баллистическая ракета и что это не учения. Потом выяснилось, что это была ошибка. “Вот так и начнется война с КНДР”, – громко подумали почти все. Впрочем, не сегодня – сегодня КНДР и Южная Корея продолжают прямые переговоры об олимпийских делегациях.
Сборной России не будет на этой Олимпиаде, в связи с чем Совет Федерации собирается ввести санкции против членов Всемирного антидопингового агентства. Возможны даже уголовные дела – следователи явно сопереживают спортсменам.
Во второй тур президентских выборов в Чехии вышли действующий президент Милош Земан и бывший президент Академии наук Чехии Иржи Драгош. Второй тур состоится через две недели, большинство кандидатов, не прошедших в него, поддержали Драгоша. Активистку Femen, которая встретила действующего президента Земана на участке для голосования в полуголом виде с криками “Земан – путинская шлюха”, суд в Праге приговорил к трем месяцам лишения свободы условно и высылке из страны на год (активистка Анжелика Диаш – гражданка Украины).
В Вене прошла 20-тысячная демонстрация против действий сформированного недавно крайне правого правительства.
В Иране разблокировали Telegram и отпустили часть арестованных в ходе протестов в конце декабря-начале января. Под стражей остаются около четырехсот человек.
После победы над ИГ конфликт в Сирии не закончился: появились новые обвинения в применении химического оружия в адрес режима Асада и новые взаимные претензии вовлеченных сторон в связи с объявлением о том, что международная коалиция во главе с США приступила к созданию сил безопасности границы на севере Сирии.
Зато в Саудовской Аравии женщины впервые посмотрели футбол живьем, а Челси Мэнниг (бывший Брэдли Мэннинг, передававший секретные военные документы Wikileaks, осужденный на 35 лет, сменивший пол и помилованная Бараком Обамой) идет на выборы в Сенат. Попытается оспорить место у сенатора-демократа Бена Кардина. Возможно даже, что она победит.
Три ссылки же начнем с проигравшего:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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