Следователей научат сопереживать

Доброе утро!

Сегодня работники Госдумы будут сдавать поправки для принятия во втором чтении норм, определяющих деятельность СМИ-иностранных агентов и приравненных к ним блогеров. В первом чтении документ был принят в пятницу, до конца января его должны принять окончательно. Предположения о том, как будет работать этот закон, высказываются тут. Понятно пока ровно вот столько:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался в интервью за внесудебную блокировку “экстремистских” сайтов (с правом владельцев этих сайтов доказывать потом в суде, что они не экстремисты). В качестве примера для подражания в деле регулирования интернета он назвал Китай, но специально оговорился, что у цензурирования должны быть пределы. Гуманные времена – недаром Следственный комитет подписал соглашение с Московской консерваторией о том, чтобы музыканты воспитывали у следователей “чувство сопереживания”.

Но это в Москве – в Чечне с сопереживанием сложнее. Семья арестованного по обвинению в хранении наркотиков главы местного отделения “Мемориала” уехала из республики после получения угроз.

Еще судебно-полицейское:

В Москве традиционно задержали участников воскресной прогулки оппозиции, потом часть задержанных отпустили, часть оставили ночевать в отделении.

Московская полиция займется проверкой истории о том, что сотрудники МВД, придя с проверкой в ресторан, сначала отвезли в отделение нескольких сотрудников, а потом приехали к руководству с требованием скидочных карт на 50% в обмен на освобождение сотрудников.

В Коломне Московской области суд приговорил к полутора годам активиста за “экстремистские” картинки в соцсетях, которые он же и критиковал в комментариях.

В Ницце в связи с делом российского сенатора Сулеймана Керимова арестован швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер. Он, по версии следствия, действовал как подставное лицо Керимова.

Россия разметила в Крыму еще один дивизион комплексов С-400; Украина запретила въезд на свою территорию почти полутора тысячам россиян – в связи с тем, что они посещали Крым. По данным газеты Washington Post, в ЦРУ пришли к выводу, что за атакой вируса NotPetya на Украину стояли хакеры Главного управления российского Генштаба (бывшего ГРУ).

В США, впрочем, свои проблемы: жители Гавайев в субботу утром получили уведомления о том, что к острову приближается баллистическая ракета и что это не учения. Потом выяснилось, что это была ошибка. “Вот так и начнется война с КНДР”, – громко подумали почти все. Впрочем, не сегодня – сегодня КНДР и Южная Корея продолжают прямые переговоры об олимпийских делегациях.

Сборной России не будет на этой Олимпиаде, в связи с чем Совет Федерации собирается ввести санкции против членов Всемирного антидопингового агентства. Возможны даже уголовные дела – следователи явно сопереживают спортсменам.

Во второй тур президентских выборов в Чехии вышли действующий президент Милош Земан и бывший президент Академии наук Чехии Иржи Драгош. Второй тур состоится через две недели, большинство кандидатов, не прошедших в него, поддержали Драгоша. Активистку Femen, которая встретила действующего президента Земана на участке для голосования в полуголом виде с криками “Земан – путинская шлюха”, суд в Праге приговорил к трем месяцам лишения свободы условно и высылке из страны на год (активистка Анжелика Диаш – гражданка Украины).

В Вене прошла 20-тысячная демонстрация против действий сформированного недавно крайне правого правительства.

В Иране разблокировали Telegram и отпустили часть арестованных в ходе протестов в конце декабря-начале января. Под стражей остаются около четырехсот человек.

После победы над ИГ конфликт в Сирии не закончился: появились новые обвинения в применении химического оружия в адрес режима Асада и новые взаимные претензии вовлеченных сторон в связи с объявлением о том, что международная коалиция во главе с США приступила к созданию сил безопасности границы на севере Сирии.

Зато в Саудовской Аравии женщины впервые посмотрели футбол живьем, а Челси Мэнниг (бывший Брэдли Мэннинг, передававший секретные военные документы Wikileaks, осужденный на 35 лет, сменивший пол и помилованная Бараком Обамой) идет на выборы в Сенат. Попытается оспорить место у сенатора-демократа Бена Кардина. Возможно даже, что она победит.

Три ссылки же начнем с проигравшего:

Рассказ Аркадия Ипполитова о хранителе итальянской гравюры в Эрмитаже, который очень любил, но не совсем понимал гравюру Джорджо Гизи “Сон Рафаэля”.

“Любой может выкопать на кладбище яму, но могильщиком от этого не станет. У могильщика гораздо больше выносливости и упорства. И род его деятельности глубоко символичен. Если вы могильщик, то вы не просто копаете”. Маргарет Этвуд рассказывает, как стать писателем (спойлер – надо копать).

Авторское предисловие к книге французского философа Люка Ферри “Краткая история мысли. Трактат по философии для подрастающих поколений”, которая вышла в “Гараже”.

Искренне ваши,

Семь-сорок