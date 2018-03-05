Оскароносный допинг и негосударственные тролли

Доброе утро!

Создателей этой надписи на льду Фонтанки в Петербурге продержали в полиции целую ночь, избили, но протокола так и не составили, потому что не смогли придумать, по какой статье можно привлечь за рисование на снегу. Задержанные – волонтеры предвыборного штаба Ксении Собчак.

Саму Ксению Собчак облил водой – в отместку за Жириновского – человек, которого Собчак назвала помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, а сам Алексей Шапошников – стажером. Собчак поскользнулась и упала.

Кандидат в президенты Путин провел в субботу митинг-концерт в Лужниках (которые “уже не лужа, как говорили несколько лет назад”), спел вместе со всеми гимн и пообещал “десять лет ярких побед”. Народу было около ста тысяч, как минимум часть из них туда согнали работодатели.

На этом митинге задержали нескольких сторонников Навального, но, попугав, отпустили без составления протоколов. Координатора штаба Навального в Петербурге Дениса Михайлова посадили на 25 суток за участие в “забастовке избирателей” 28 января – посадили сразу же после того, как он отсидел 30 суток за организацию этой акции. В субботу в Москве не состоялся съезд Партии прогресса, которую Навальный вот уже несколько лет безуспешно пытается зарегистрировать: как только организаторы сообщили в минюст о месте проведения съезда, арендодатель расторг договор на аренду помещения. Сегодня в Москве будет суд по поводу участия Навального в “забастовке избирателей” – велика вероятность, что его тоже посадят на 30 суток.

В Киеве в субботу полиция ликвидировала палаточный лагерь перед Верховной Радой, созданный осенью сторонниками Михаила Саакашвили. Были задержаны 112 человек. Саакашвили назначил на 18 марта “всеукраинский марш”.

Газовая война между Россией и Украиной, возобновившаяся после решения стокгольмского арбитража, возможно, обойдется без жертв: “Нафтогазу” удалось договориться о дополнительных поставках газа с польской PGNiG. Порошенко сказал, что ситуация с газоснабжением в Украине стабилизировалась. Война в Донбассе должна закончиться ликвидацией “ДНР” и “ЛНР” – такова позиция спецпосланника президента США по Украине Курта Волкера. По его словам, "ДНР" и "ЛНР" были "созданы Россией" с целью "маскировки роли России и поддержания продолжающегося конфликта".

В пятницу президент США продлил на год санкции в отношении России, введенные в связи с аннексией Крыма и войной в Донбассе. По поводу обвинений во вмешательстве в американские выборы, выдвинутых в США против 13 российских граждан, высказался Путин. Линия защиты у него такая же, что и с Донбассом: эти граждане “не представляли российское государство”, но выдавать их США Россия не собирается.

Дональд Трамп по поводу России не высказывался. На выходных его больше занимали тарифные войны (в ответ на возмущение Европы планами ввести торговые пошлины на импорт стали и алюминия он пригрозил ввести налог на импорт автомобилей из ЕС) и политические успехи председателя КНР Си Цзиньпина (на закрытой встрече со спонсорами республиканской партии он одобрил отмену в Китае ограничения правления лидера двумя сроками и сказал, что США, может, тоже надо попробовать вариант с пожизненным президентством).

Переходим к Европе, гражданином которой является теперь Олег Дерипаска, купивший паспорт Кипра. Швейцарского бизнесмена, задержанного во Франции по делу российского сенатора Сулеймана Керимова (его обвиняют в уходе от налогов), отпустили под залог в пять миллионов евро, запретив покидать Францию.

В Германии – через пять с лишним месяцев после выборов – сформирована правящая коалиция. Та же самая, что и была. Социал-демократы одобрили на внутрипартийном референдуме союз с ХДС/ХСС Ангелы Меркель. Ранее за союз с СДПГ высказались большинство членов ХДС/ХСС.

На парламентских выборах в Италии лидирует правая коалиция Сильвио Берлускони, на втором месте – антисистемное “Движение Пяти Звезд”. Тем не менее, большинства, нужного для формирования правительства, правая коалиция не получает, да и кого она выдвинет в премьеры, до сих пор не ясно: сам Берлускони не может занимать этот пост из-за судебного приговора. “Его время вышло”, как сказала активистка FEMEN, попытавшаяся помешать 81-летнему четырежды экс-премьеру Италии проголосовать на выборах.

В Словакии после убийства журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой наступил конституционный кризис: президент страны Андрей Киска потребовал изменений в составе правительства или досрочных выборов, премьер-министр Роберт Фицо в ответ сказал, что речь президента “писали явно не в Словакии” и что она нарушает конституционные традиции страны. Всех задержанных по делу об убийстве полиция отпустила, потому что не смогла предъявить обвинения в течение 48 часов.

В Сирии Восточная Гута остается без гуманитарной помощи – конвой не может ее доставить из-за непрекращающихся боевых действия. Войска президента Асада взяли под контроль часть территории, которую удерживали повстанцы. США обвиняют Россию в игнорировании резолюции Совета безопасности ООН.

Кто и как получил “Оскаров”, можно почитать здесь. Интересно еще сравнить результаты с пожеланиями российских кинокритиков, высказанными накануне. Статуэтка за лучшую документалку досталась российскому допингу, российская “Нелюбовь” Оскара не получила – зато имеет Сезара.

Три ссылки начнем со столетнего юбилея и закончим злободневным:

“Сегодня я – гений”, – записал Блок примерно сто лет назад в связи с завершением поэмы “Двенадцать”. О ее судьбе рассуждает Мария Степанова.

Если вы хотите узнать, как делаются деньги, то вам сюда: социолог, преподаватель Копенгагенской бизнес-школы Уле Бьерг объясняет доходчиво.

Злободневное: квалифицированное объяснение про ядерные ракеты, анонсированные Путиным в минувший четверг, и рассуждения Алексея Германа-мл. о духоте семидесятых и грядущих “сладкоголосых культурных эсэсовцах”.

Искренне ваши,

Семь-сорок