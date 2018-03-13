Матроскин, Обломов, Шелленберг: сетевой некролог Олегу Табакову

В Москве в понедельник скончался Олег Павлович Табаков - человек, которого представлять лишний раз, очевидно, не надо.

Виталий Манский:

Так случилось что я был в МХТ, когда Табаков последний раз выходил на сцену. Это был Дракон Богомолова. И когда Табаков вышел на поклон, а вместо этого стал прощаться с залом, было совершенно ясно что он уходит навсегда. И вот ушёл (

Андрей Плахов:

Выдающийся артист, ключевой человек нескольких исторических эпох, последний из могикан, всегда понимавший и поддерживавший молодой театр. Без него будет намного труднее.

Светлая память

Павел Святенков:

Олег Табаков умер.

Упокой, Господи.

И кто теперь унаследует МХТ?

Виктор Шендерович:

Когда умирает близкий человек, мы оплакиваем себя - таких, какими были только с ним и больше не будем ни с кем никогда. И я реву сейчас в память о пятнадцатилетнем мальчике, для которого весь мир поделился на "до" и "после" встречи с Олегом Павловичем Табаковым.

В каком-то, и очень значительном, смысле - меня бы не было, если бы не эта счастливая встреча...

Когда найду в себе побольше сил, напишу уже не о себе, а о нем.

Светлая память, Олег Павлович... Спасибо вам.

Дмитрий Гудков:

Каждый раз невероятно тяжело, когда уходит такой человек: его голос, его лицо - часть нашей жизни.

Покойтесь с миром, Олег Павлович. Мы помним о вас только лучшее.

Гоголь-Центр / Gogol-Center:

Кирилл Серебренников (передано через адвоката):

"Нам всем очень плохо, очень больно...Мы потеряли не просто великолепного Артиста, многие годы с одинаковым успехом игравшем и в театре, и в кино, потрясающего педагога, воспитавшего множество ярчайших звезд российской сцены, блестящего организатора театрального дела, который построил и наполнил жизнью не один театр, а несколько - Современник, Табакерку, МХТ... Мы потеряли Защитника. Олег Павлович всю жизнь истово, самозабвенно, безоглядно отстаивал Театр и его интересы. Весь российский Театр, Театр как искусство, как способ жизни, как чудо - был местом приложения, его сил, его энергии, его таланта, целью его артистического и гражданского служения. Для меня лично и для многих актеров Гоголь-центра, окончивших Школу-студию Мхат, он еще был настоящим Учителем, гуру, Отцом. Он всегда был тем, к кому можно обратиться за помощью, и он поможет, к кому можно прийти за советом, и этот совет будет по делу, он был тем, одно присутствие которого в нашей жизни давало силы, уверенность и вдохновение. Теперь его нет. И всем нам будет очень тяжело".

Александр Баунов:

Олег Табаков, которого не стало сегодня, человек, чьи любимые перевоплощения сопровождали большинство из нас с детства, все долгие последние годы был особенно дорог мне тем, что ежедневно и наглядно разрушал возводимую далекими от культуры людьми теорию, что есть два искусства — настоящие и какое-то другое современное, от которого нормальные зрители и актеры держатся подальше. Он не держался. Он сам, народный любимец, торчащая из облаков вершина популярного театра и кино, в своем театре просто не делал между ними разницы.

Без всяких уступительных конструкций и заискивающих попыток объясниться (ну надо же иногда дать немножко места молодым, пусть попробуют себя) он величественно и непринужденно выдавал главную сцену Кириллу Серебренникову, Константину Богомолову, Юрию Бутусову, Сергею Женовачу и другим, кого, по мнению некоторых, народ бы не понял, а зритель бы обиделся. Потому что понимал, что это сейчас просто театр, просто искусство (без извинительного прилагательного "современное") – такой же, как был во время Станиславского театр самого Станиславского, а попытка игрывать, как игрывали наши прабабушки у Константин Сергеича и есть голимый постмодерн, вроде графоманской попытки писать производственную драму онегинской строфой.

Со своей близкой к 100% узнаваемостью в России и окрестностях, кавалер орденов обеих империй, до 91 и после, член всех государственных советов, он спокойно поручал любому из режиссеров, чьи имена гневным, испуганным шепотом произносились среди защитников вечной девственности русской культуры, поставить спектакль, где он мог бы сыграть сам, или его жена, или самые прославленные мхатовские актеры. И зритель, самый обычный, узнав, как еще бывает, вознаграждал и продолжает вознаграждать это спокойное уверенное знание о том, что такое театр, стоячими овациями. Я хочу, чтобы завтра, когда его уже не будет с нами, мы каждый раз помнили: этот человек знал не хуже нас, что такое театр. И как мы верили ему и любили его в его ролях, давайте поверим ему напоследок, и сбережем это его знание.

Александр Кынев:

Прощай, Матроскин. RIP. Яркая харизма, неповторимый голос останутся, претензии забудутся

Александр Коммари:

Чем советская актёрская школа была сильна? Тем, что актёр - настоящий актёр, и в Союзе они были и было их поразительно немало, мог сыграть кого угодно - от кота Матроскина до бригаденфюрера СС Вальтера Шелленберга. И сыграть поразительно убедительно.

Нынешние, даже самые хорошие, играют хорошо в лучшем случае самого себя. Одну единственную роль. Или играют плохо. Что чаще.

Лев Симкин:

Ушел великий комик. Не только комик, конечно, он был крупным драматическим актером, но впервые я увидел его в «Современнике» полвека назад в роли Повара в "Голом короле» Шварца. Роль была микроскопической и почти без слов, он, помню, только чихал, но это было так смешно, что зал не мог отвести от него глаз, сгибаясь от хохота, а ведь в главной роли был не кто-нибудь, а Евстигнеев. Говорили, именно с этого спектакля на спектаклях «Современника» исчезли нераспроданные места. Помню всех его комических персонажей - Балалайкина,Мальволио в "Двенадцатой ночи», пьяниц в «Провинциальных анекдотах» и «Поутру они проснулись». А ведь я еще не видел его буфетчицу Клаву в аксеновском «Всегда в продаже». Юмор буквально переполнял его - однажды я стоял за ним в буфете в Доме кино, он оглянулся, весело глянул на очередь, потом, обернулся вновь и широко улыбнулся - весь рот его был в золотых зубах, невесть откуда появившихся. Табаков обладал редчайшим комическим талантом, умел смешить, но не до потери мысли и чувства, ведь то было высокое искусство. Ужасная потеря.

Иван Курилла:

Самый обаятельный фашист моего детства, - Шелленберг в исполнении Олега Табакова.

R.I.P.

Валентина Чубарова:

А какая для вас главная роль Табакова?

Для меня - Искремас из "Гори, гори, моя звезда". Вообще фильм - один из величайших.

Пересмотрела сейчас финал - до слёз.

Алексей Лебединский:

Табаков умер. Гениальный был актер, что говорить. Ничего не знаю о его совести и политических ориентациях, да и знать, наверное, не хочу. Был бы смел и свободен, говорил бы, как Ахеджакова. Ну и пусть останется просто большим актером. Будем говорить спасибо не ему, а его удивительному таланту, за те эмоции, что подарил десятками фильмов и спектаклей. С такими людьми уходит эпоха - хорошая или плохая, разная, неоднозначная, злая, добрая, но целая эпоха. Спасибо ему за творчество.

Андрей Новиков-Ланской:

Смерть Олега Табакова, конечно, большое событие. Он умирал несколько месяцев, и, в общем-то, всё давно было ясно. Как это ни грустно, мы ждали уже не чуда, но спокойного разрешения, завершения. Помню эти же чувства, когда так же долго умирали Василий Аксенов и Петр Вайль. Мне довелось всех их знать... Лет десять назад мы были в МХТ с Виталием Третьяковым, который приятельствовал с Табаковым. Давали "Дядю Ваню", тогда я увидел его на сцене впервые. У меня было ощущение какой-то небывалой мощи, сумасшедшей энергетики. "Вот он, классический русский театр в лучшем виде", - думал я. Он говорил тихо и не в зал, а куда-то в сторону - но были слышны все обертоны, все нюансы тембра, хотя я сидел в глубине зала. Меня это поразило тогда. Третьяков делился впечатлениями в антракте: "Жаль, Олег сейчас болеет, совсем не в форме. Играет на одном мастерстве. А ведь как может, когда захочет!" Я тогда подумал: если это он не в форме, то что же тогда, когда в форме?!.. Единственный раз мы лично общались - если это можно назвать общением - когда ему вручали какую-то премию. Ему уже преподнесли цветы, а потом вызвали для новых чествований. Я был в первом ряду, он огляделся, заметил, подошел, передал этот огромный букет: "Вы ведь дождетесь меня?" - и хитро улыбнулся... Я дождался.

Татьяна Тихоновец:

Умер Олег Павлович Табаков. Кажется, последний из "розовских мальчиков". Потому что был самым молодым из них. Он был в Перми на гастролях с "Табакеркой", кажется, году в 2000. Или в 2001. На пресс-конференции с гордостью сказал: "А я привез вам вашего земляка". И назвал фамилию молодого артиста родом из пригорода Перми. Но никто в зале кроме меня на эту фамилию не отозвался. (Просто я за этим мальчиком следила с его девятого класса, и посоветовала руководительнице школьного кружка послать мальчика в Москву, а не в наш институт.) И он поступил к Табакову в школу-студию МХАТ. Табаков как-то даже огорчился, что никто не знал про земляка. И это было заметно и трогательно.

Потом речь почему-то зашла о трехтомнике Ольги Радищевой "Станиславский и Немирович-Данченко". Он спросил, читал ли кто-то. И тут я с места сказала, что чтобы прочитать его, надо поехать в Москву, а это дороговато. Книг о театре в Перми катастрофически не было, да и сейчас нет.

И вот через месяц мне звонит завлит театра драмы и говорит, что Табаков прислал один трехтомник в театр, а второй просил передать женщине в красном костюме, которая задавала вопросы и которая знала про его артиста. Я своим ушам не поверила: "Мне? Табаков? Трехтомник?"

У меня, правда, был один том из трех, но я его после этого сразу кому-то подарила. А трехтомник, подаренный Табаковым, стоит у меня. Какой-то это был очень человеческий жест, поразивший меня навсегда.

Впервые я увидела Олега Табакова в "Обыкновенной истории", мне было шестнадцать лет и я была потрясена тем, как он сыграл Сашу Адуева, а в последний раз я видела его в прошлом году в роли Бургомистра в "Драконе". Я знала, что он очень болен, но мне казалось, что он был и будет всегда.

Пусть ему будет хорошо там, куда он ушел.

Андрей Десницкий:

Об Олеге Табакове я буду всегда помнить прежде прочих его поступков вот что: он щедро помогал старым мхатовцам, не ожидая уже никакой выгоды от них.

Упокой, Господи!

Захар Прилепин:

За приятеля Олега Павловича Табакова выдавать себя не стану, эпохи не те, но я с ним виделся несколько раз, он мне звонил несколько раз, и я писал для него однажды текст, а он читал, в одном спектакле.

Он был один из немногих артистов, который мог просто выйти на сцену - и все вставали и ему аплодировали. Титан, что уж. В своём деле - огромный.

Не знаю, сколько таких осталось. Может, двое.

Эдуард Бояков:

Я тоже за близкого приятеля Табакова выдавать себя не буду. Но было время общались много и содержательно. Один на один было всегда очень интересно. Он переставал быть актером и открывался в другом качестве. Уверен, что не только со мной. Именно за это его любили и ему верили.

Актер был, безусловно, выдающийся. Редчайшая органика. И не только комедийно-ироническо-характерная. Мог очень глубокие и трагические смыслы выражать.

Лично мне сделал не мало хорошего.

Да и мы его не подвели надеюсь))

Другие комментаторы, впрочем, и за гробом не могут простить Табакову ни его лояльности путинскому режиму (он сам был доверенным лицом Путина), ни слов об Украине и украинцах. Подробный баланс политических поступков и высказываний подводит паблик "Интеллигенция, общество и власть":

— письмо в защиту НТВ (2001)

— обращение в поддержку журналиста Г. Пасько (2002)

— член ЦК Совета сторонников "Единой России" (2002)

— член Совета по культуре и искусству при президенте (2003)

— обращение против памятника И. Сталину (2005)

— призыв ужесточить наказание для СМИ за вмешательство в частную жизнь (2006)

— агитация за "Единую Россию": "Путину верю, он не говорит, а делает" (2007)

— призыв назвать улицу в Москве в честь Р. Валленберга (2007)

— письмо Д. Медведеву и В. Путину в защиту здания театра "Геликон-Опера" (2010)

— антинационалистический митинг "Москва для всех" (2010)

— "насчёт тотальной сфальсифицированности выборов, это тотальное словоблудие" (2012)

— доверенное лицо кандидата в президенты В. Путина (2012)

— доверенное лицо кандидата в мэры С. Собянина (2013)

— заявление в "поддержку позиции президента по Украине и Крыму" (2014)

— "мы заигрались в толерантность; мы же не хотим, чтобы НАТО было у наших границ?" (2014)

— о преследовании авторов "Тангейзера": "отсюда один шаг до сжигания книг на кострах" (2015)

Евгений Левкович:

И это уже навсегда.

Навсегда то, что Табаков поддержал войну. Не «присоединение Крыма», а именно войну. «Коллективное обращение деятелей культуры России в поддержку позиции президента по Украине и Крыму» было опубликовано 11 марта 2014 года — спустя десять дней после того, как Совет Федерации разрешил Путину использовать войска на территории Украины. И смысл его заключался вовсе не в том, что подписанты считают Крым русской землёй (в самой этой позиции лично я не вижу ничего предосудительного), а в том, что вам, господин президент, можно убивать и от нашего имени тоже. Убивать украинцев. На тот момент, спешу напомнить, было совершенно не ясно, ограничится ли Путин «бескровным» Крымом и как далеко зайдёт его месть. Как по мне, если бы не героическое сопротивление небольшой, на самом деле, части народа Украины, полыхнуло бы далеко за пределами Донбасса.

Навсегда то, что Табаков допустил абсолютно шовинистические высказывания по отношению к украинцам, назвав их «безграмотными» и «убогими». И его извинения, простите, невнятны. И сказал он это вовсе не один раз, это не случайность, вырванная из контекста проклятыми папарацци. Могу себе только представить, какой бы поднялся хай, назови какая-нибудь голливудская звезда русских — убогими. Въезд сюда ей был бы точно заказан. Я уж молчу о том, что моя бабушка, родившаяся в украинской деревне, пережившая голодомор и прошедшая войну — была интеллигентнейшим и порядочнейшим человеком, и если это высказывание задело меня, родившегося тут и считающего себя русским, то могу себе представить, как он задело украинцев.

Навсегда то, что Табаков публично поддерживал убийцу. Убийцу тоже уже публичного. Сколь угодно, но быть доверенным лицом Путина начала и середины «нулевых», даже при «Норд-Осте», Беслане, Политковской и пр, и быть им сегодня, когда из-за него под угрозой находится существование ни много ни мало рода человеческого — в этом тоже есть разница.

Простите за то, что не думать и не говорить об этом сегодня я не смог.

Не смог.

Аркадий Бабченко:

"Новая Газета" публикует посмертный панегирик по Табакову. "Добрый товарищ, великий мастер, такого больше не будет". Новая Газета. В которой шестеро убитых этой властью. Панегирик по доверенному лицу, адепту, пропагандисту и агитатору этой самой власти. Которая их и убивает. Добрый товарищ.

Коллеги, а повесьте уж сразу портрет Доброго Товарища рядом с портретами убитых. Органично будет. Ну, добрый товарищ же.

Мордор искажает адекватное восприятие реальности. Помни.

Спокойной ночи.

Айдер Муждабаев:

Приторная скорбь по Табакову, действительно талантливому артисту, — тончайший фильтр очистки от совести. От её последних остатков. Что важнее в оценке человеческой личности (при жизни ли, после смерти)? Качество рисунков Гитлера или преступления его рейха? И ведь сам он никого не убил, так ведь? Что важнее в оценке личности Табакова: его роли, спектакли, фильмы — или полная поддержка им АБСОЛЮТНО ВСЕХ преступлений рейха? Как внутри РФ, так и вне. И ведь сам он никого не убил, так ведь? В разгар подлейшей войны он, подпевая пропаганде агрессора, назвал украинцев людьми второго сорта. Которых, как известно, не жаль. Это преступление — или это прощается за пару прошлых ролей? Или за сколько? За 6? За 10? За 100? Ответы на эти вопросы сообщают о человеке, который их даёт, всё.

Екатерина Барабаш:

Ну все. Началось. За десять минут забанено три человека за комментарии по постом о смерти Табакова. Я очень прошу, просто по-человечески - не приходите ко мне в комментарии те, кто хотят порадоваться смерти Табакова из-за его подписи под письмом в поддержку аннексии. Баньте меня, отфренживайте, но не приходите. Я все без вас знаю и даже лучше вас, но обсуждать с вами это не хочу и не буду. По крайней мере сегодня.

Ольга Романова:

Диву даёшься, сколько некрологов написано до. И сколько ещё неопубликовано. Ждут.

Любовь Аркус:

Некрологи. Сейчас пойдут некрологи.

Для того, чтоб писать про актеров такого калибра и масштаба, актеров милостию божьей, нужен, мама дорогая, приличествующий случаю вокабуляр. И масштаб.

Ольга Рощина:

Возьмите и сожрите, чистоплюи бесстыжие.

"Табаков всегда был бесстрашным человеком, мало кто знает, что когда советские войска ввели в Чехословакию, единственным актером в СССР, который осудил наше правительство, был Олег Табаков – член КПСС, секретарь партийной организации, выдающаяся личность…"

Александр Рыклин:

Уходит поколение людей с хитрым прищуром... Совсем уж никого не осталось... Советская власть, кого из лучших не убила, в тех воспитала такое ироничное отношение к окружающему миру и к себе, которое позволило им прожить жизнь за этим забралом. Жизнь, в которой они претворялись счастливыми... А, может, и были таковыми... Кто же теперь разберет? Спросить уже практически не у кого...

Алексей Лапшин:

Странное занятие: обсуждать взгляды Олега Табакова. На протяжении жизни он говорил только то, что нужно было власти. При Путине он был "путинистом", при Ельцине - "либералом", при советской власти - "за коммунистов". Его единственная твёрдая позиция - последовательный социальный конформизм. Не исключено, что он даже подводил под неё некую философию скептицизма. Актёром Табаков был, бесспорно, талантливым. Но до тех пор пока актёров будут страстно обсуждать как "властителей дум" на интеллектуальном фронте будет всё хуже и хуже.

"Медуза" публикует некролог, написанный Антоном Долиным:

Олег Табаков — тот редкий артист, к которому легко применить выспренний и, кажется, всегда лишний эпитет «великий». Какой же еще? Карьера длилась 60 лет, и ни на один год Табаков не переставал быть важнейшим компонентом культурного ландшафта, все умножая свои ипостаси. С ним «ушла эпоха»? Да нет же, сразу несколько разных эпох, каждая из которых могла бы стать иной без него. В равной степени человек театра и кино, режиссер и культуртрегер, педагог и худрук. Без него невозможно себе представить тот старый «Современник», который уже полвека назад стал частью истории. Но ведь и самые актуальные современные театральные режиссеры получили карт-бланш от Табакова — главы нынешнего МХТ, преображенного его усилиями: Евгений Писарев и Юрий Бутусов, Кирилл Серебренников и Константин Богомолов.<...>

Только он мог в течение одного года сняться в радикальнейшем эксперименте Киры Муратовой «Вечное возвращение» (третья их совместная работа после «Трех историй» и «Мелодии для шарманки») — и, возможно, самом стыдном из «блокбастеров» Сарика Андреасяна «Тот еще Карлосон». Табаков был настолько огромен и лукав, неколебим и противоречив, что был на своем месте везде, где только ни оказывался.<...>

А ведь главных ролей у Табакова в кино — именно фильмы дают всенародную славу, а не театр — было до обидного мало. Прежде всего, пламенный Искремас в романтическо-революционной фантазии Александра Митты «Гори, гори, моя звезда» (1969) и, конечно, «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979) Никиты Михалкова, где Табаков оказался идеальным Обломовым, самым нежным, забавным и трагическим героем классической русской литературы.

Хороший некролог вышел за авторством Александра Кана, культурного обозревателя русской службы BBC:

В русском языке, а точнее в российской культуре отсутствует полноценный эквивалент выражению national treasure - "национальное достояние". В Японии это официальный титул, присваиваемый правительством страны самым выдающимся деятелям культуры.

В Британии официального титула нет, но по негласному единодушию общественного мнения в таких очень почетных, пусть и несколько высокопарно звучащих терминах здесь описывают самых уважаемых членов общества: от королевы Елизаветы Второй до телеведущего Дэвида Аттенборо, от актрисы Джуди Денч до битла Пола Маккартни.

Если бы в России было нечто подобное, то Олег Табаков, безусловно, считался бы национальным достоянием.

Он принадлежал к той славной когорте артистов (Евгений Леонов, Аркадий Райкин, Владимир Высоцкий), которых любила и продолжает любить даже после их смерти вся страна.