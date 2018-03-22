США и Европа ведут переговоры по пересмотру сделки с Ираном

Соединенные Штаты провели "конструктивные" переговоры с Францией, Великобританией и Германией о выработке дополнительного соглашения по ядерной сделке с Ираном. Однако на случай непредвиденных обстоятельств выработали запасной план, если эти переговоры не оправдаются. Об этом заявил ведущий переговорщик от США Брайан Хук - директор по политическим вопросам Госдепартамента США.

"У нас были конструктивные переговоры с европейцами относительно дополнительного соглашения, но я не могу предсказать, сможем ли мы достичь с ними соглашения или нет", - заявил 21 марта журналистам Брайан Хук. "Мы занимаемся планированием на случай непредвиденных обстоятельств, - сказал Хук. "Мы как бы строим два пути", - заявил он.

Президент США Дональд Трамп призвал европейские державы "исправить страшные изъяны" ядерного соглашения с Ираном от 2015 года иначе он откажется снять санкции США с Ирана, как это предусматривает соглашение, основным условием которого является отказ Ирана от ядерной деятельности.

Трамп определил крайний срок 12 мая для достижения соглашения с европейскими державами, которые входят в число шести мировых держав (среди них и Россия), подписавших соглашение, согласованное предшественником Трампа Бараком Обамой. Для европейских держав ультиматум Трампа представляет собой дилемму. Переговорщики США не смогли гарантировать, что, даже если они удовлетворят все требования Трампа, он не решит отказаться от ядерного соглашения с Ираном.