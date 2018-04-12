Приготовиться и передать власть Коле

Доброе утро!

Президент США Дональд Трамп начал вчерашний день в твиттере серией обычных инвектив в адрес либеральной прессы. Но продолжил он его твитом, сильно обеспокоившим миролюбивых читателей его микроблога:

Россия обещает сбивать все до одной ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они будут – хорошие, новые и "умные!" Не надо партнерствовать со зверем-газоубийцей, который убивает свой народ и получает от этого удовольствие!

Решение о нанесении ракетных ударов, по словам представительницы Белого дома, пока не принято, Трамп ведет консультации со своими подчиненными и союзниками. По данным источников “Би-би-си”, премьер Великобритании Тереза Мэй готова поддержать удар по Сирии без согласия парламента (ранее поставить этот вопрос на голосование потребовал лидер оппозиции Джереми Корбин). Разные медиа со ссылкой на свои источники сообщают о переброске военно-морских сил в Средиземное море. Путин выразил надежду на возвращение международных отношений в конструктивное русло, а Россия, если верить заявлениям председателя Комитета Госдумы по обороне, ведет диалог с Комитетом начальников штабов США и с НАТО. Здесь вероятность большой войны оценивают российские военные эксперты, здесь – хроника обострения конфликта.

Всемирная организация здравоохранения выпустила заявление о 500 пострадавших от отравляющих веществ в Думе, ссылаясь на все те же известные, но независимо не подтвержденные сведения. Организация по запрещению химоружия готова выдвинуться в Думу, но не может этого сделать, потому что Россия блокирует резолюции Совбеза ООН, в которых учреждается новый механизм расследования. Предыстория этого вопроса изложена здесь.

Зато в Сирию прибыла российская депутатская группа (видимо, чтобы развеять слухи о спешной эвакуации Башара Асада и его семьи) и попали под обстрел корреспонденты российских телеканалов.

Юлия Скрипаль, выписанная накануне из больницы, выпустила сообщение о том, что пока не готова общаться с прессой и не хочет, чтобы ее навещали сотрудники российского посольства и двоюродная сестра. Российское посольство в Лондоне обвиняет британские власти в насильственной изоляции Юлии Скрипаль.

Российский рубль продолжил падение, российский премьер Медведев поговорил в Думе о героической работе правительства в условиях санкций и даже предложил в ответ на последние американские санкции запретить ввоз в Россию американских товаров.

Суды и следствия:

В Кемерове возбуждено уголовное дело против командира пожарного звена, тушившего “Зимнюю вишню”, – его обвиняют в гибели 37 человек. Это восьмой обвиняемый по делу о пожаре, жертвами которого стали 64 человека.

возбуждено уголовное дело против командира пожарного звена, тушившего “Зимнюю вишню”, – его обвиняют в гибели 37 человек. Это восьмой обвиняемый по делу о пожаре, жертвами которого стали 64 человека. Арбитражный суд Московской области постановил закрыть свалку под Серпуховом.

В деле “террористического сообщества «Сеть»” (которое также называют пензенским делом или делом антифашистов) появился еще один обвиняемый – это задержанный 21 января в СПб Юлий Бояршинов. Все это время он провел в СИЗО “Горелово”, которое считается “пыточным”. В то же время ФСБ отвергла обвинения в пытках, выдвинутые другим обвиняемым по этому делу, Виктором Филинковым.

(которое также называют пензенским делом или делом антифашистов) появился еще один обвиняемый – это задержанный 21 января в СПб Юлий Бояршинов. Все это время он провел в СИЗО “Горелово”, которое считается “пыточным”. В то же время ФСБ отвергла обвинения в пытках, выдвинутые другим обвиняемым по этому делу, Виктором Филинковым. По делу обвиненного в экстремизме математика Богатова, державшего узел TOR, продлили срок следствия; Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса и домены Google, которые использует популярная у дальнобойщиков интернет-рация Zello; секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объявил о создании “интернет-дружин” .

. Сегодня Мосгорсуд будет рассматривать жалобу на приговор экс-министру Алексею Улюкаеву, а другой суд начнет рассматривать иск Роскомнадзора к Telegram.

Политика, какая есть.

Илья Яшин решил выдвигаться в мэры Москвы , в ответ Дмитрий Гудков сравнил его с Путиным и обвинил в уничтожении конкурентов (интервью с Яшиным здесь).

, в ответ Дмитрий Гудков сравнил его с Путиным и обвинил в уничтожении конкурентов (интервью с Яшиным здесь). На президентских выборах в Азербайджане победил действующий президент (“Азербайджанский народ проголосовал за стабильность”, – сказал заходящий на четвертый срок Ильхам Алиев).

победил действующий президент (“Азербайджанский народ проголосовал за стабильность”, – сказал заходящий на четвертый срок Ильхам Алиев). В Беларуси серьезно обсуждается идея референдума о передачи власти Коле, 16-летнему сыну Александра Лукашенко.

Новости авиации:

В Алжире разбился военный самолет, погибли более 250 человек. Это крупнейшая по числу жертв авиакатастрофа после крушения “Боинга” над Донбассом в 2014 году.

В Хабаровске разбился военный вертолет Ми-8, погибли шесть человек.

В Каир прибыл первый самолет из Москвы. Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в 2015 году после теракта на борту самолета компании “Когалымавиа”, жертвами которого стали 224 человека.

Основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг провел второй день в Конгрессе, отвечая на вопросы членов Комитета по энергетике и торговле Палаты представителей. В основном извинялся, но признал неизбежным участие государства в регулировании соцсетей. Американский сайт Reddit заблокировал 944 аккаунта, предположительно связанных с российской “фабрикой троллей”.

Сегодня в Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста. Президенты Израиля и Польши по этому случаю примут участие в “Марше живых” в Освенциме.

Три ссылки начнем с философов.

Краткая биография Джорджо Агамбена, первая книжка которого (написанная в 1970 году) только что вышла в русском переводе, или первый текст (1918) Жоржа Батая – панегирик Реймскому собору, уничтоженному немцами в Первую мировую войну.

Здесь основатель независимого издательства "Гадкий утенок", внук Андрея Сахарова и Елены Боннэр Матвей Янкелевич рассказывает, как делаются независимые книжные проекты в США, а здесь история о том, как не делается паблик-арт в Москве.

Фрагмент мемуаров Ольги Фрейденберг о 1917 годе с пояснениями Нины Брагинской.

Искренне ваши,

Семь-сорок