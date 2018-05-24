Pravda о фейках

Доброе утро!

Юлия Скрипаль, отравленная в Солсбери вместе со своим отцом, бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем, зачитала журналистам Reuters свое первое после выписки из больницы заявление.

Российское посольство в Лондоне продолжает опасаться, что Скрипаль делает свои заявления под давлением: “Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление”.

В том, что является подтверждением чего, легко запутаться: Илон Маск, например, решил создать сервис по борьбе с фейками и назвать его Pravda.

Определенность чувствуется только в приговорах:

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш получила 25 суток ареста за повторное нарушение порядка организации акции “Он нам не царь” посредством двух твитов от 12 апреля. Самого Навального, отбывающего 30 суток, Мосгорсуд не освободил.

Кира Ярмыш получила 25 суток ареста за повторное нарушение порядка организации акции “Он нам не царь” посредством двух твитов от 12 апреля. Самого Навального, отбывающего 30 суток, Мосгорсуд не освободил. Житель Кургана арестован за призывы к экстремизму в Telegram (связанные с мутной “революцией” движения “Артподготовка” 5 ноября 2017 года). Будет суд и, возможно, срок.

(связанные с мутной “революцией” движения “Артподготовка” 5 ноября 2017 года). Будет суд и, возможно, срок. Активисты петербургского движения “Весна” оштрафованы на 10 тысяч рублей за акцию с повешенными куклами на Марсовом поле.

Приговоры эти обходятся российским налогоплательщикам довольно дорого: по данным доклада фонда “Общественный вердикт”, за последние 20 лет Европейский суд по правам человека взыскал с России два миллиона евро.

Еще про деньги.

Банк ВТБ больше не кредитует компании Олега Дерипаски из-за американских санкций, сказал в интервью американскому телеканалу CNBC начальник ВТБ Костин. Топ-менеджемент “Русала” объявил о своей отставке.

из-за американских санкций, сказал в интервью американскому телеканалу CNBC начальник ВТБ Костин. Топ-менеджемент “Русала” объявил о своей отставке. Аналитический отдел Sberbank CIB понес еще одну утрату: после увольнения автора докладов с критикой руководства “Роснефти” и “Газпрома” уволен и его начальник Александр Кудрин. Подробнее об этих докладах тут.

понес еще одну утрату: после увольнения автора докладов с критикой руководства “Роснефти” и “Газпрома” уволен и его начальник Александр Кудрин. Подробнее об этих докладах тут. Сегодня о деньгах будут разговаривать на Петербургском экономическом форуме. Доклад будет делать глава МВФ Кристин Лагард, туда же приедет президент Франции Эммануэль Макрон. Путин будет встречаться с обоими, но с Макроном у него формат особый – они попытаются наладить “Трианонский диалог”.

Сегодня международная Совместная следственная группа (JIT) обнародует новые детали расследования крушения малайзийского “Боинга” на востоке Украины. Накануне родственники погибших в этой катастрофе опубликовали в “Новой газете” открытое письмо, в котором возлагают ответственность за сбитый самолет на российские власти, а российский народ от ответственности освобождают.

Переименование сквера рядом с российским посольством в Вильнюсе в честь Бориса Немцова тоже, видимо, следует считать формой давления на российские власти. Решение принял городской совет литовской столицы.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов продолжает голодовку в колонии российского города Лабытнанги. Сестра Сенцова начала общественную кампанию в его поддержку. Глобальные акции намечены на 1 и 2 июня.

С Украиной связан и новый скандал вокруг президента США Дональда Трампа: по данным “Би-би-си”, администрация Петра Порошенко заплатила от 400 до 600 тысяч долларов тогдашнему адвокату Трампа Майклу Коэну за организацию встречи двух президентов в Белом доме в прошлом году. После чего в Украине было якобы прекращено расследование в отношении бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта (работавшего на Виктора Януковича и “Партию регионов”). Администрация украинского президента и Коэн утверждают, что это не так.

Непонятная ситуация складывается и вокруг встречи Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном: сомнения в том, что дискуссия пойдет куда надо, зародились в Госдепартаменте. Кроме того, недоверие вызывает демонтаж северокорейского ядерного полигона – по мнению экспертов, не допущенных в страну, его закрытие больше напоминает (англ.) уничтожение свидетельств о ядерной программе КНДР.

Иран выдвигает новые условия по ядерному соглашению с европейскими странами без участия США. Если они приняты не будут, Иран возобновит свою ядерную программу.

Президент Италии поручил сформировать правительство профессору права Джузеппе Конти. Его кандидатуру выдвинули после долгих переговоров два популистских движения, набравших наибольшее число голосов на выборах. Серджо Матареллу не смутили обнаруженные журналистами ложные сведения (англ.) в академической биографии Конти, полное отсутствие у него политического опыта и выдвинутые против него обвинения (ит.) в неуплате налогов и штрафов.

Зато Минюст США смутило решение федерального окружного суда в Нью-Йорке о неконституционности банов в твиттере Трампа. Иск подавали забаненные пользователи. Для полноты картины интересно было бы иметь решение суда о конституционности бана в Twitter самого Дональда Трампа – но это скорее сюжет для романа, который мог бы написать Филип Рот, но уже, увы, не напишет.

Ссылки начнем с материалов памяти классика американской литературы:

Искренне ваши,

Семь-сорок

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