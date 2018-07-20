Бисмарк больше не русофоб. Путин летит за океан

Доброе утро!

Сегодня 68-й день голодовки украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Накануне его посетил в колонии адвокат Дмитрий Динзе. Сенцов, по его словам, выглядит плохо, после очередного “кризиса по здоровью” согласился принимать питательные смеси, но голодовку прекращать не собирается. Осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух голодает еще дольше – с 19 марта. Его мать сказала, что не будет просить Путина о помиловании. На свободе же происходит следующее:

Российская Госдума одобрила закон о пенсионной реформе в первом чтении, второе будет уже осенью.

Трамп пригласил Путина в Вашингтон, тоже осенью.

Верховный суд России запустил массовый пересмотр дел осужденных за участие в несанкционированных митингах.

Еврокомиссия начала санкционную процедуру против Венгрии в связи с пакетом законов “Стоп Сорос” о миграции.

В Израиле принят закон “О еврейском характере государства”.

Это все придумал Бисмарк в 18-м году

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, повышающий пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Документ был принят силами депутатов-единороссов, члены всех прочих партий голосовали против. Против голосовала и член “Единой России”, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, теперь “Единой России” предстоит осудить ее поведение. Еще несколько депутатов от правящей партии на заседание не пришли. В ходе обсуждения выступающие трижды упоминали германского канцлера Отто фон Бисмарка – как автора современной пенсионной системы. Российские телеканалы вывернулись наизнанку, чтобы, как было прошено, не употреблять словосочетание “пенсионная реформа”.

“На хрена нам враги, когда у нас есть такие друзья?”

В интервью телеканалу CNBC (англ.) президент США Дональд Трамп сказал, что Путин станет его “худшим врагом”, если у них ничего не получится. Чтобы оно все-таки получилось, Трамп пригласил Путина в Вашингтон (визит планируется на осень). Глава американской национальной разведки Дэн Коутс узнал об этой новости, будучи в телеэфире, – и вместо комментария нервно захихикал.

Тем не менее, в допросе американских чиновников по делу Браудера Трамп Путину все же отказал – за несколько минут до того, как Сенат США практически единогласно принял резолюцию против этого допроса. По данным источников Bloomberg, Путин рассказал на встрече с послами, что предложил Трампу в Хельсинки провести референдум в Донбассе. Такая у него была “новая идея”, как выразился Песков.

Журнал Time реагирует на все это обложкой с лицом Трампопутина, а Google и вовсе показывает фотографии американского президента по запросу “idiot”.

Несанкционированное неповиновение

Верховный суд России отменил постановление по делу петербургской активистки Ирины Юргилевич, которую оштрафовали за неповиновение полицейским на демонстрации 12 июня 2017 года. Суд признал, что задержанным за участие в несанкционированном митинге нельзя предъявлять обвинения в неповиновении полицейским. Потенциально это может привести к массовому пересмотру дел, в которых на задержанных на митингах составляли сразу два протокола.

Арестованному в пятый раз за три месяца костромскому активисту Александру Зыкову это решение Верховного суда не поможет – в знак протеста он объявил голодовку с требованием освободить политзаключенных, в том числе Олега Сенцова.

О финансовом успехе запрещенного судом в Петербурге коллажа “Девять стадий разложения вождя” читайте здесь.

В разгар борьбы с антисемитизмом

Израильский парламент принял закон “О еврейском характере государства”, в котором говорится, что "реализация права на национальное самоопределение в Израиле уникальна только для еврейского народа". Критики называют этот закон расистским, вот тут объясняется, что и как.

Премьер-министр Израиля принимает своего венгерского коллегу Виктора Орбана. Биньямин Нетаньяху отдельно поблагодарил его за борьбу с антисемитизмом. Венгрию уже второй год критикуют за развернутую правительством кампанию против Джорджа Сороса (чисто иконографически отвечающую всем канонам антисемитских кампаний прошлого).

Принятый парламентом Венгрии пакет законов, направленных на борьбу с мигрантами, называется “Стоп Сорос” – Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Венгрии в связи с этим законом.

Суды, аресты, приговоры

В Таиланде Настя Рыбка и другие обвиняемые по одному с ней делу отказались признать вину. В то же время Рыбка, по данным Vice News, передумала и больше не хочет передавать американцам якобы имеющуюся у нее секретную информацию о вмешательстве России в американские выборы. Теперь она хочет передать эту информацию Олегу Дерипаске (sic!).

и другие обвиняемые по одному с ней делу отказались признать вину. В то же время Рыбка, по данным Vice News, передумала и больше не хочет передавать американцам якобы имеющуюся у нее секретную информацию о вмешательстве России в американские выборы. Теперь она хочет передать эту информацию Олегу Дерипаске (sic!). По подозрению в госизмене арестована жительница Калининграда Антонина Зимина. До 2016 года она возглавляла НКО "Балтийский центр диалога культур" (что это такое, объясняется здесь).

арестована жительница Калининграда Антонина Зимина. До 2016 года она возглавляла НКО "Балтийский центр диалога культур" (что это такое, объясняется здесь). Бывший замглавы внутренних войск МВД России (сейчас – Росгвардия) получил шесть лет за взятку в 20 млн рублей; глава департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ арестован по подозрению в получении взятки в 11 млн рублей.

в 20 млн рублей; глава департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ арестован по подозрению в получении взятки в 11 млн рублей. Интервью с сидящей в СИЗО участницей Pussy Riot Вероникой Никульшиной читайте тут: она рассказывает, как ей нравится Лев Рубинштейн и московский концептуализм.

А нам нравится Маяковский.

Вчера исполнилось 125 лет со дня рождения Владимира Владимировича. Андрей Россомахин рассказывает, как складывался культ Маяковского при его жизни и после смерти, здесь собраны воспоминания современников о Маяковском.

Еще мемориальное. К 80-летию Алексея Германа объясняется, как у него получилось изменить кино пятью фильмами; к пятой годовщине смерти лидера “Короля и шута” – попытка понять, почему эту музыку до сих пор слушают.

И про звездное небо над головой. Здесь перечислены и объяснены редкие астрономические явления, которые можно будет увидеть до конца лета, тут рассказывается о жизни астрономов, работающих на крупнейшем в мире радиотелескопе под Харьковом.

Искренне Ваши,

Семь Сорок