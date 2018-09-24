Единороссы проиграли в двух регионах

Доброе утро!

Папа римский, совершающий поездку по странам Балтии, почтил память жертв нацизма и коммунизма в Литве, сегодня он посетит Латвию. Кому интереснее православие, почитайте невеселое экспертное мнение об украинской автокефалии. А новости такие:

Во втором туре выборов губернатора Хабаровского края кандидат от ЛДПР победил единоросса с разрывом в 40%. Во Владимирской области тоже лидирует ЛДПРовец.

Минобороны России продолжает обвинять Израиль в том, что российский Ил-20 сбила ракета сирийской ПВО.

На военном параде в Иране произошел теракт, погибли 29 человек. Ответственность взяло на себя “ИГ”, но руководство Ирана винит западные страны и “кукловодов из США”.

В России на выходных прошли митинги против пенсионной реформы.

Либерал-демократы бьют единороссов

Губернатором Хабаровского края избран кандидат от ЛДПР Сергей Фургал – во втором туре он набрал почти 70% голосов. В ходе голосования обе партии заявляли о нарушениях на выборах, что дало повод главе ЦИК Элле Памфиловой порассуждать о возможной отмене результатов, однако к вечеру результаты уже не вызывали у нее сомнений.

Во Владимирской области при подсчете голосов тоже лидирует кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин – но тут, как мы знаем по недавнему опыту Приморья, возможны варианты.

В Хакассии, где второй тур не проводился из-за неожиданного отказа от участия в выборах действующего губернатора Зимина, задержали бывшего “узника Болотной” Леонида Развозжаева – он приехал туда поддержать кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.

Митинги, задержания, насилие над полицейской машиной

В субботу в разных городах России прошли митинги против пенсионной реформы. В регионах губернаторы к протестующим не выходят. В Москве организованная КПРФ акция называлась “Социальный марш миллионов”, она собрала, по разным данным, от трех до десяти тысяч человек. На этой акции задержаний не было – задерживали участников “бессрочного протеста” в Москве и Воронеже.

В Москве задержали и участников пикетов в поддержку Олега Сенцова и Владимира Балуха. Украинский кинорежиссер голодает в российской тюрьме 134 дня, крымский активист Балух – еще дольше.

Активисты “Другой России” забросали дымовыми шашками московский офис нефтехимической компании “Сибур”. Баннер гласил: “Олигархов – раскулачить!”. Задержаны семь человек.

В Красноярске волонтеру штаба Навального вменяют призыв выйти на акцию против пенсионной реформы, размещенный в фейковом аккаунте на его имя.

В Краснодаре возбуждено дело о применении насилия в отношении полицейских против адвоката Михаила Беньяша. В рапорте говорится, что Беньяш "самостоятельно бился головой о стекло автомобиля и выбивал его двери в попытке убежать".

Минобороны постоянно, как скорость света

Официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков вновь обвинил Израиль в гибели 15 российских военнослужащих, находившихся на борту Ил-20, сбитого сирийской системой ПВО. Армия обороны Израиля ответила в твиттере, что российским военным были даны исчерпывающие объяснения: в момент крушения Ил-20 израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве Израиля. В чем участникам этого “диалога” не откажешь, так это в постоянстве.

У российского минобороны (этому ведомству подчиняется ГРУ) есть еще одна постоянная черта: адрес, который указывают обладатели паспортов “шпионской серии”. Читайте рассказ “Фонтанки” о жителях дома 76 Б по Хорошевскому шоссе в Москве – и даже телефонное интервью с одним из них.

Инсинуация русофобского характера

В Норвегии по подозрению в шпионаже задержан гражданин России. Сам он говорит, что приехал на семинар и ни в коем случае не шпион.

В Финляндии полиция проводит обыски в компании, предположительно связанной с Россией. Владелец подозревается в отмывании миллионов евро.

Reuters утверждает, что Эквадор хотел назначить Джулиана Ассанжа, безвылазно живущего в посольстве этой страны в Лондоне с 2012 года, на дипломатический пост в России. Не вышло, потому что МИД Великобритании отказался признавать его дипломатом. Российский МИД, комментируя материал The Guardian о российской попытке похищения Ассанжа, назвал его “инсинуацией русофобского характера”.

“ИГ” и кукловоды из США

В субботу на военном параде в иранском городе Ахваз произошел теракт, погибли 29 человек. Ответственность взяло на себя “ИГ”, но МИД Ирана заявил, что в теракте виноваты "кукловоды из США и иностранные режимы", которые "завербовали, тренировали, вооружили и оплатили" террористов. Послов Дании, Нидерландов и Великобритании даже вызвали в МИД.

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Семь Сорок