Синод улетел в Минск

Доброе утро!

В воскресенье утром из спецприемника освободился Алексей Навальный, отсидевший два срока подряд – в общей сложности 50 дней, но участников вдохновленного им “бессрочного протеста” продолжают методично задерживать. В остальном новостей почти нет:

Роскосмос объявил, что пилотируемые запуски “Союзов” возобновятся до конца года, консервировать МКС не придется.

Сегодня на заседании Священного Синода РПЦ в Минске сформулируют ответ на решение Константинопольского патриархата отменить документ о переходе Киевской метрополии под ведение Московского патриархата.

ХСС, сестринская партия ХДС Ангелы Меркель, впервые с 1950 года лишился абсолютного большинства в ландтаге Баварии.

Сегодня Евросоюз введет новые санкции против России в связи с применением химоружия на территории Великобритании.

Космос как предчувствие

Пресс-служба Роскосмоса объявила, что за неудачным стартом “Союза” 11 октября не последует консервации Международной космической станции: “После завершения работы комиссии будут приняты исчерпывающие меры по восстановлению высокой надежности РН "Союз", пуски которой возобновятся до конца текущего года”, – сообщили в госкорпорации.

На земле у российских международных проектов тоже не все слава богу: Китай в шесть раз опередил РФ в строительстве общего моста через Амур. 17 китайских пролетов построены, три российских по-прежнему не готовы.

Бурная политическая жизнь

И.о. главы Хакасии Михаил Развожаев лично попросил избирком республики отозвать иск об отмене регистрации кандидата в губернаторы от КПРФ Валентина Коновалова. "Народ Хакасии сам в состоянии определить достоинства и недостатки каждого из кандидатов", – сказал Развожаев. Сегодня избирком решит, удовлетворить ли личную просьбу и.о. губернатора.

В первом туре губернаторских выборов 9 сентября Коновалов набрал почти 45% голосов, обойдя тогдашнего губернатора единоросса Зимина. Непосредственно перед вторым туром Зимин отказался участвовать в выборах и ушел в отставку. В начале октября участвовать в выборах отказался и справедливоросс Филягин, занявший третье место. Если выборы состоятся 21 октября, соперником Коновалова на них должен стать представитель Партии роста, набравший в первом туре 6,6% голосов.

В столице Ингушетии меж тем не прекращается начавшийся 4 октября стихийный митинг против передачи приграничных территорий Чечне. Путин предостерег главу республики Евкурова от применения силы. При этом в Мытищах возобновились массовые задержания мусульман по пятницам – этим занимаются люди в военной форме и масках.

ФСБ, насилие, коррупция

Здание ФСБ на Лубянке забросали яйцами и файерами. У одного из задержанных “хулиганов” обнаружена “пресс-карта издания Льва Пономарева”, – многозначительно сообщил телеканал РЕН ТВ.

Иркутский студент-анархист рассказал, как его вербовала ФСБ. От испуга он пообещал им сотрудничать, а теперь боится за свою жизнь.

Бывший заключенный омской колонии рассказал о причинах бунта заключенных в начале октября: это была реакция на избиение заключенного сотрудниками колонии.

В Сергиевом Посаде местному депутату, выступавшему против строительства мусорного полигона, сожгли машину.

Московские врачи провели акцию против коррупции в здравоохранении.

Бог и народ

Сегодня на заседании Священного Синода РПЦ в Минске (sic!) решат, как реагировать на отмену Константинопольским патриархатом указа о переходе Киевского митрополии под ведение Московского патриархата. В РПЦ готовы разорвать евхаристическое общение с Константинопольской православной церковью. В ходе молебна за автокефалию УПЦ президент Украины назвал указ 1686 года “незаконной московской аннексией”.

Участники украинских националистических движений С14 и "Традиция и порядок" в тот же день напали на офис “кума Путина” Виктора Медведчука и попытались снести памятник генералу Ватутину.

Папа римский Франциск причислил к лику святых семь человек, в том числе архиепископа Оскара Ромеро, убитого в Сан-Сальвадоре во время мессы в 1980 году.

Евросоюз и Великобритания

Брюссель и Лондон вроде бы приблизились к согласованию условий брекзита – одни источники сообщают, что договоренность достигнута, другие настаивают, что неразрешенные вопросы остаются. Саммит ЕС, на котором будет обсуждаться брекзит, пройдет 17-18 октября. Сегодня же Евросоюз введет новые санкции против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании – речь идет об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и еще двух британцев.

Европа меняется

В воскресенье на выборах в земельный парламент Баварии Христианско-социальный союз, сестринская партия Христианско-демократического союза Ангелы Меркель, впервые с 1950 года утратила абсолютное большинство. Социал-демократы, традиционно вторая партия, откатились на пятую позицию. Впервые в баварский ландтаг прошла право-популистская “Альтернатива для Германии”. Накануне на марш против расизма в Берлине вышли около 100 тысяч человек.

В Швеции по результатам недавних выборов не получается сформировать правительство большинства: ни одна из традиционных коалиций не готова вступать в союз с ультраправыми “Шведскими демократами”.

Пастор и журналист

Президент США пообещал "жестко наказать" Саудовскую Аравию, если выяснится, что журналиста Джамаля Хашохджи убили в саудовском посольстве в Стамбуле. В Саудовской Аравии ответили, что на любые санкции ответят еще более жесткими санкциями. Трамп пригласил невесту Хашохджи в Белый дом – где он как раз принимал пастора Эндрю Брансона, освобожденного турецкими властями.

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