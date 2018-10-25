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Человек имеет право. Осторожно – коллекторы!
Человек имеет право. Осторожно – коллекторы!
Карикатура дня
25 октября
1 часа(-ов) назад
25 октября
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Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.