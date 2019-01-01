2018 VS 2019. Эфир в 21:05

А также ТОП-5 тем, касающихся прав человека в России, которые, по мнению команды программы "Человек имеет право", вызвали в 2018 году наибольший резонанс.
Что нового придумали депутаты, и по каким законам россияне будут жить в 2019 году?
А также ТОП-5 тем, касающихся прав человека в России, которые, по мнению команды программы "Человек имеет право", вызвали в 2018 году наибольший резонанс.
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