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Культ личности. Андрюша + Люся = любовь
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Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Русское летописание и наши дни
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Культ личности. Андрюша + Люся = любовь
Карикатура дня
22 января
26 минут(ы) назад
22 января
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5 лет спустя
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Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.